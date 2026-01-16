静岡競輪場が再び、アウトドアサウナで“ととのうバンク”に「THE BANK SAUNA FES 2026」開催決定！

株式会社Huber.THE BANK SAUNA FES 2026のメインビジュアル

静岡競輪場(静岡県静岡市)で昨年度開催され、大きな反響を呼んだサウナイベント が 「THE BANK SAUNA FES 2026」 として、2026年1月25日(日)に再び開催されることが決定しました！

競輪場の象徴である「バンク」を舞台に、バンクの中の特設サウナエリアにて、非日常のアウトドアサウナ体験ができる、唯一無二のサウナフェスです。

競輪場で“ととのう”という新体験「THE BANK SAUNA FES」は、競輪場という本来「走る・観る」ための場所を、「ととのう・集う」空間へと再編集するサウナフェスです。

昨年度の開催の様子

昨年度の開催では、想定を上回る来場者数となり、チケットは早期に完売。

・ サウナファンに加え、若年層や地域住民など新たな来場層を獲得

・ SNSを中心とした自発的な投稿・拡散が多数発生

・ 「競輪場のイメージが変わった」「また来たい」といった来場者の声

など、公営競技施設の新たな可能性を示すイベントとして高い評価を得ました。

▼昨年度参加者の方の口コミ

https://sauna-ikitai.com/saunas/84793/posts

サウナエリアから模擬レースを観戦することも可能！

【2026年は“サウナイベント”から“サウナフェス”へ進化】

2026 年の開催では、昨年度の実績を踏まえ、

・ アウトドアサウナ・水風呂・外気浴の体験価値向上

・ 競輪場バンクやスタンドを活かした空間演出 ・ フェス感を高めるコンテンツ設計

・ サウナ好き競輪選手で構成されている「競輪サウナ部」との交流

を行い、体験型フェスとしてさらに進化します。

競輪場ならではのスケール感と非日常性が、

ここでしか味わえない“ととのい体験”を生み出します。

また昨年に引き続き、静岡でも大人気の静岡第一テレビが運営するYouTube「サ活のサ」出演メンバーがイベント参加決定！

番組でおなじみの出演者による企画や、競輪サウナ部とのアウフグースのコラボレーションなど、

ここでしか体験できないコンテンツを予定しています。

【イベント概要】

イベント名：THE BANK SAUNA FES 2026

会場：静岡競輪場

住所：〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿2丁目9－1

開催時期：2026年1月25日(日)

内容：6種類8基のテントサウナ/ロウリュ/水風呂/外気浴/アウフグース/関連コンテンツ/模擬レース等

チケット代：1,000円(税込)/手荷物預かり付き

最大定員：200名/day



【一般来場者の参加申込みについて】

THE BANK SAUNA FES 2026 への参加申込みは、下記URLより受付中です。

▼申込みページ

https://tentaki.store/

※定員に達し次第、受付終了となる場合があります。 お申し込みはお早めに。

【スポンサー企業募集について】

本イベントでは現在、イベントの趣旨に共感いただけるスポンサー企業を募集しています。

▼スポンサー参加のメリット

・ サウナ/アウトドア/ウェルネス文脈でのブランド訴求

・ 若年層・アクティブ層への自然な接点創出

・ SNS・メディア露出による二次的PR効果

・ 「地域活性×公営競技施設の新たな活用」という先進的な取り組みへの参画

ロゴ掲出、ブース出展、体験型コンテンツ連動など、 企業の目的に応じた柔軟な協賛プランを用意しています。ご興味がある方は下記のご連絡先までご連絡ください。

https://tentaki.store/pages/contact

【企画・運営】

主催：静岡競輪

協力：公益財団法人 JKA

企画運営：株式会社Huber.

※ 競輪の売上の一部は、機械工業の振興や社会福祉等に活用されています。

※ 本イベントは、関係法令および保健所の指導に基づき、公衆浴場営業の許可を取得した上で安全管理を徹底し開催しております。



【お問い合わせ】

THE BANK SAUNA FES 2026 運営事務局

TEL：070-8915-9716 (平日 10:00～18:00)

Mail：tentaki.shop@gmail.com