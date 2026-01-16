◆堅牢な盾で仲間を守る！新武器「シールドソード実装！」

本日のアップデートにて、8種目となる新武器「シールドソード」を実装いたしました。剣と盾を持ち、戦場の最前線で戦う勇敢な戦士です。受けたダメージを反射したり、敵の攻撃を自身に集中させるなど、戦況によってさまざまなスキルを使い分けて仲間を守る堅牢な盾になりましょう！

◆レベルキャップ開放！新マップ「モートン港」「メルッドヒル」

レベルキャップを開放したことで、キャラクターレベルを75まで上げられるようになりました。さらに新マップ「モートン港」「メルッドヒル」の実装に伴い、メインクエストも追加しました。新たなマップで待ち受ける起源の使者の物語を、ぜひ見届けてください！

**【その他アップデート情報】** **●「Lv75.次元ホール」実装** 三体のボスモンスターに挑戦する次元ホールに難易度「Lv75」を追加実装しました。ダンジョンに挑戦してキャラクター経験値を獲得しましょう。 **●「幻神奇譚 -第1章-」実装** 「幻神」を操作してダンジョンを攻略する新コンテンツ「幻神奇譚」を実装しました。「第1章」ではリリスを操作し、クリアすることで「リリスの分身」や「リリスのスタイル」を獲得できます

◆アイテムモール最新情報！新幻神「ヘーベー」「リリス」登場！

虹色ルーレットに新幻神「青春の女神・ヘーベー」「闇夜の魔女・リリス」が登場！二人を仲間に迎えるチャンスです！さらにアイテムモールには虹色ルーレットマネーをお得に獲得できる各種「虹色ルーレットBOX」や「幻神育成セット」など、さまざまな商品の販売を行っています。

「ご飯にしますか？お風呂にしますか？それとも…ふふっ♪」

◆属性：氷◆守護能力：被プレイヤーダメ―ジ減少◆好きなもの：音楽、花嫁修業◆嫌いなもの：おばけ

「大人気リリスちゃんの登場よ～！」

◆属性：闇◆守護能力：闇属性スキルダメージ増加◆好きなもの：ニャリン◆嫌いなもの：ヴィヴィ

タイトル：幻想神域 Echo of Cubeジャンル：カラフルファンタジーMMORPG対応環境：PC（Windows）開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

