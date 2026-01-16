働きながら世界に挑む

三和建設株式会社

三和建設株式会社は、2026年1月1日付で陸上十種競技の北川嵩人選手をアスリート社員として採用したことをお知らせいたします。アスリート社員の採用は3人目、4年ぶりです。北川選手は、午前は営業職として勤務し、午後はトレーニングに励む「デュアルキャリア」で、2028年を見据えて 、競技と仕事の両面で挑戦を続けてまいります。





アスリート社員の採用について

三和建設は、スポンサーとして応援するのではなく、共に働く「仲間」として迎え入れることで、アスリート本人にとっても「会社のために、応援してくれる仲間のために」という新たなモチベーションが生まれます。

また、活躍する同僚社員を応援することで社内の一体感や連帯感がより深まっていくことを願っています。





北川選手コメント

このたび、三和建設のアスリート社員として入社いたしました。競技に集中でき、挑戦し続けられる環境をいただけたことに心から感謝しています。私は陸上競技・十種競技に取り組んでおり、日々の積み重ねを大切にしながら、限界に挑み続ける競技です。競技面では五輪出場という大きな目標に向け、一歩一歩前進していきます。結果を通して、皆さんに「頑張っている姿が伝わる」と思ってもらえるような選手に、そして応援したくなるような存在になれるよう、社業にも競技にも真摯に向き合ってまいります。





陸上十種競技とは

陸上十種競技は「キングオブアスリート」と呼ばれ、「走る」「投げる」「跳ぶ」そのすべての分野で戦います。一日五種目、二日間にわたって行われ、その記録を得点に換算し、合計点を競い合う競技です。

1日目： 100m、走幅跳、砲丸投、走高跳、400m

2日目： 110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500m







北川選手プロフィール

氏名 ：北川嵩人（きたがわ たかと）

生年月日：2000年8月19日

出身地 ：京都府

出身校 ：国士館大学体育学部 国士館大学院スポーツシステム研究科

主な戦歴：2022年 日本学生陸上競技個人選手権大会2022 2位

2022年 第91回全日本学生陸上競技対抗選手権大会 5位

2023年 2023年日本ランキング 5位

2024年 第108回 日本陸上競技選手権大会 出場

GPシリーズ2024種目別ランキング5位

2025年 第109回 日本陸上競技選手権大会 出場







■会社概要

商号 ： 三和建設株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 森本 尚孝

所在地 ： 〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目2番5号

設立 ： 1947年5月

事業内容 ： 総合建設業

資本金 ： 一億円

URL ： https://www.sgc-web.co.jp/



