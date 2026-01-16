カラフルなコスチュームのハローキティ・バッドばつ丸・ウィッシュミーメルが特別に登場！色で楽しむスペシャルイベント「カラフルピューロランド」本日1月16日（金）より開始

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、 2026年1月16日（金）から3月16日（月）までのスペシャルイベント「カラフルピューロランド」がスタートいたしました。今年は、カラフルで写真映えするコンテンツが盛りだくさんです。初日16日（金）の様子を速報でお届けいたします。

本イベントでは、“色” をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむカラフルな世界観の中で心躍るひとときをお届けします。館内各所にはそれぞれの色をテーマにしたポップな装飾やフォトスポットが登場し、世代を問わず楽しめるイベントとなっています。

最大の見どころは、エンターテイメントホールに期間限定で登場する「カラフルピューロランドハウス」です。キャラクターの世界観に没入できる「推し色キャラルーム」や「キラキラ★クロミルーム」、さらに歌い手Adoとのコラボレーションによって生まれたアドローザトルマリィのスペシャルルームなどが展開され、まるでキャラクターと一緒に過ごしているかのような写真を撮影できます。初日を訪れたゲストの中には「このキャラクターと写真が撮りたい！」と駆け寄るお子さまや、「かわいい写真が撮れて嬉しい」とお友達と自撮りをして楽しむ様子などが見られました。メディアお披露目会には、赤が印象的なコスチュームのハローキティ、黒をまとったバッドばつ丸、白を基調にしたコスチュームのウィッシュミーメルが特別に登場し、会場を華やかな雰囲気に包みました。

また、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく) vs四天宝寺のビジュアルをキャラクターたちが再現している特別なフォトスポットも展開され、リョーマたちと一緒に今だけのカラフルなピューロランドの世界を楽しむことができます。さらに、3F エントランスにはメインビジュアルのフォトスポットも登場し、多くのゲストで賑わいを見せていました。

そのほか、カラフルなコスチュームのキャラクターたちをモチーフにした期間限定グッズや、「カラフルピューロランド」仕様のフード＆ドリンクメニューも展開。見た目も味も楽しめるラインナップで、ここでしか味わえない特別な体験をご提供します。

【イベント先行レポート】

■スペシャルイベント「カラフルピューロランド」

エンターテイメントホールに自分の好きなCOLORで写真が撮れる

「カラフルピューロランドハウス」が登場

エンターテイメントホールでは、期間限定のスペシャルフォトスポット「カラフルピューロランドハウス」が登場します。 「カラフルピューロランドハウス」には、キャラクターたちのカラフルで没入感たっぷりのお部屋「推し色キャラルーム」やキラキラなクロミのスペシャルルーム「キラキラ★クロミルーム」、歌い手Adoとのコラボレーションによって生まれたアドローザトルマリィのスペシャルルーム「アドローザトルマリィルーム」も登場し、まるでキャラクターと一緒に過ごしているような、とびきり可愛い写真をたくさん撮影できます。初日を訪れたゲストの中には「このキャラクターと写真が撮りたい！」と駆け寄るお子さまや、「かわいい写真が撮れて嬉しい」とお友達と自撮りをして楽しむ様子などが見られました。さらにメディアお披露目会では、 「カラフルピューロランドハウス」に赤が印象的なコスチュームのハローキティ、黒をまとったバッドばつ丸、白を基調にしたコスチュームのウィッシュミーメルが特別に登場しました。バッドばつ丸とウィッシュミーメルは、新しいコスチュームを初めてお披露目し、会場を華やかな雰囲気に包みました。そのほか、エンタ-テイメントホールに登場した「巨大広告風☆推し色ウォール」、「推し色のぼり旗」や大きなハート型のアーチ、ぬいぐるみとミラーを組み合わせたフォトスポットなど、たくさんのフォトスポットで写真撮影を楽しむゲストの様子が見られました。

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺のみんなが

カラフルピューロランドにやってきた！「テニミュ4th in カラフルピューロランド」

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺のみんながカラフルピューロランドに登場します。今回4F フォトスポットには、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく) vs四天宝寺のビジュアルをキャラクターたちが再現している特別なフォトスポットが登場し、リョーマたちと一緒に、カラフルなピューロランドの世界を楽しむことができます。今だけの特別仕様のフォトスポットでぜひ写真撮影をお楽しみください。あわせて、ピューロランドでしか手に入らないミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺のオリジナルグッズも必見です。オリジナルグッズは1月31日から販売予定となっており、詳細はHPにてお知らせいたします。

エントランスや館のレストランにも期間限定の装飾やフォトスポットが登場

イベント期間中は、館内の各所にカラフルで気分があがるフォトスポットが登場します。エントランスではカラフルでポップな装飾がゲストの皆様をお出迎え。さらに、3F フォトスポットには、メインビジュアルのフォトスポットも登場し、特別な写真を撮影することができます。また、館のレストランでもカラフルなガーランドの装飾などが施され、館内の各所で写真撮影を楽しむことができます。

お友達とお揃いで持っても可愛い「カラフルピューロランド」期間限定グッズ

カラフルなコスチュームのキャラクターたちがモチーフになった期間限定グッズも登場。定番のマスコットや普段使いにもぴったりなクリアファイルに加え、推し活にも便利なブロマイドホルダーや特別なシール付きのカラフルなケースに入ったラムネを展開します。カラフルで持っているだけで気分があがるアイテムが盛りだくさんです。

カラフルなキャラクターモチーフのフードメニュー

「カラフルピューロランド」期間限定のオリジナルフード＆ドリンクメニューも館内の各レストランで販売します。

水色がまぶしい、ちょっぴりスパイシーなカレーにさわやかなレモンバジルチキンがのった「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」など、定番のカレーメニューも「カラフルピューロランド」仕様で登場。さらに、なめらかな苺みるくプリンといちごをたっぷりとのせたピンクづくしの「マイメロディのピンクづくし(ハート)ドーナツと苺みるくプリンの癒しパフェ」やミニパンケーキタワーとポムポムプリンのマシュマロが目を引く「ポムポムプリンのイエローリボン★もちもちミニパンケーキタワー」をはじめとしたデザートメニューも充実しております。色鮮やかで見た目も味も楽しめるラインナップとなっています。

「カラフルピューロランド」詳細

【概要】

開催期間：2026年1月16日（金）～ 3月16日（月）

詳細：

https://www.puroland.jp/event-campaign/2026_colorful/

【実施内容】

・自分の好きなCOLORのお部屋で写真を撮ろう！

「カラフルピューロランドハウス」

推し色キャラルームや巨大広告風の壁面フォトスポットなどが登場

・カラフルピューロランド フォトスポット

・テニミュ4th in カラフルピューロランド

・「アドローザトルマリィ」がピューロランドに初登場

・カラフルな期間限定コスチュームのキャラクターたちに会える！

「カラフルピューロランド スペシャルグリーティング」（有料・事前予約制）

「キラキラ★クロミルーム スペシャルグリーティング」（有料・事前予約制）

・カラフルで見て楽しい期間限定フードメニュー

・お揃いでもって可愛いマスコットから、ブロマイドケースまで展開

「カラフルピューロランド」期間限定グッズ

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-489-018845afd092db246c80864e5643491d.pdf