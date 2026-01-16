¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡ÖBe inspired, Unlock your creativity.¡×Âè2ÃÆ¸ø³«
¡¡Åìµþ¤ÎÌöÆ°´¶¤äÇÈÄ¹¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(https://www.mesm.jp/)¡Ù¡Ê¹Á¶è³¤´ß1-10-30¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í À¸¾Â µ×¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖBe inspired, Unlock your creativity.¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²»³Ú¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡ÊÌó1Ê¬30ÉÃ¡¿30ÉÃÈÇ¡ËÂè2ÃÆ¤òÀ©ºî¤·¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥º¥àÅìµþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÈÁÏÀ¡×¡Ö¸Þ´¶¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡×¡Ö´¶À¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¡×¤ò¡¢²»¤È±ÇÁü¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÚºß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬Ã±¤Ê¤ëµÙÂ©¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢»×¹Í¤ò¤Û¤É¤¡¢ÆâÂ¦¤ËÌ²¤ëÁÏÂ¤À¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯―¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥º¥àÅìµþ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³«²Ö¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÈÍ¾±¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥º¥àÅìµþ¤Ï¡¢Á´265¼¼¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÈÕ¥í¥Óー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÂ¿ºÌ¤ÊÀ¸±éÁÕ¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¢¨¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÂÚºß¤òºÌ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥º¥àÅìµþ¤Ç¤ÎÂÚºß¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÏÂ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー³µÍ×¡ä
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¥á¥º¥àÅìµþ¸ø¼°YouTube¡§https://youtu.be/Eb_Fp5X2O7M
¥¹¥Èー¥êー¡§¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥á¥º¥àÅìµþ¤òË¬¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£Ìë¡¢Åìµþ¤ÎÇÈÄ¹¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èþ¿©¤È¶õ´ÖÂÎ¸³¤¬¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤·¡¢¥¢ー¥È¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¸÷¤ä¼Á´¶¤Ë¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤Ó¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢µÒ¼¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Îー¥È¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤Î±¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤ÎÎØ³Ô¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡£¤Ò¤é¤á¤¤È³ëÆ£¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆÀ¤¿ÃÇÊÒ¤Ï¤ä¤¬¤Æ°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë¡¢¥¹¥Æー¥¸Âµ¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ø¤È·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥á¥º¥àÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢16³¬¥í¥Óー¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢ËèÈÕ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥á¥º¥àÅìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖWhisk¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Óー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿1963Ç¯À½¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸¹³Ú´ï¡¢¥³ー¥é¥¹¡¢ÏÂ³Ú´ï¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»¿§¤òßê¤á¤¯Ìë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¡§19:00～¡¿20:30～¡¡³Æ30Ê¬´Ö
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://www.mesm.jp/experience/showcase/index.html)
¢¨½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³«ºÅ»þ´Ö¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡
¡ÈTOKYO WAVES¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤¹¤ëÅìµþ¤Î¡Èº£¡É¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥²¥¹¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Á´265¼¼¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£2020Ç¯4·î27Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¹Á¶è¡¦ÃÝ¼Ç¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖWATERS takeshiba¡Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥ºÃÝ¼Ç¡Ë¡×¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÔ´Ñ¤ÊÅìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤äÎò»Ë¤¢¤ëÉÍÎ¥µÜ²¸»òÄí±à¤È¤¤¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤Ä¯Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ¸Þ´¶¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢ー¥È¤ä²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤È·Ý½Ñ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò³è¤«¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤¬½Ð²ñ¤¦Åìµþ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖExactly like nothing else¡ÊÍ£°ìÌµÆó¡Ë¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥º¥àÅìµþ¤Ï¡¢2024 Ç¯¡¢¹ñÆâ´Ñ¸÷»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¨¥³Ç§¾Ú¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ An ESG Practice¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥°¥êー¥ó¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ4¸æ⾐⻩¡Ê¤®¤ç¤¤¤³¤¦¡Ë¥¶¥¯¥é¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ò»Ù»ý¤·¡¢50 °Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë 330 ¸®°Ê¾å¤ÎÆÈÎ©·Ï¥Û¥Æ¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÁÏÀß¼Ô¤Î¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Èà¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡¢¡ÖExactly like nothing else¡ÊÍ£°ìÌµÆó¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¤¤ê¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤Î¾å¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¡¢À¸³¶Â³¤¯¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¿§Á¯¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï www.autographhotels.com/(https://autograph-hotels.marriott.com/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Instagram¡¢X¡¢Facebook ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢#ExactlyLikeNothingElse ¤ÇºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥ê¥ïー¥É¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥ïー¥É¡¢¥¹¥¿ー¥¦¥Ã¥É¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É¥²¥¹¥È¡ÊSPG¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy ¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä Marriott Bonvoy Moments ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.marriott.com/ja/(https://www.marriott.com/ja/default.mi) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£