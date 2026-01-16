【ギャリア・二条城 京都】二条城近くの隠れ家的ホテルレストラン、「眞蔵」にて冬の和フレンチコース新登場

Banyan Tree Japan有限会社Calendrier (カランドリエ) イメージ

世界有数の独立系ホスピタリティグループ、バンヤン・グループのホテルブランド「ギャリア・二条城 京都」（所在地：京都市中京区、総支配人：山田 智章）は、2026年1月15日より、メインダイニング 眞蔵（シングラー）にて、新メニュー「Calendrier（カランドリエ）/ 暦（こよみ）」の提供を開始いたします。

野菜・お肉・お魚はもちろん、下味やソースに使用する醤油、豆乳、茶葉に至るまで、厳選した和素材をシェフの技で昇華させた、冬の和フレンチコース「Calendrier（カランドリエ）」。

華やかで五感を刺激する一皿一皿は、目にも舌にもよろこびをもたらします。コース全体を通して、旬と暦の移ろいを料理で表現し、2026年の幕開けを楽しむ特別なコースです。

また、事前予約にて、ズワイ蟹、毛ガニ、タラバ蟹を使用した7品コース「Crab Degustation（蟹デギュスタシオン）」もご用意しております。

二条城前の隠れ家的空間「眞蔵」ならではの、落ち着いた贅沢なひとときをお楽しみください。

日本の季節と暦の美しさを料理で表現した、全９品のコース

コースの幕開けアミューズ・ブーシュは良縁を結ぶ縁起物 「鬼斬り（おにぎり）」から。清流・四万十川で育った仁井田米を使ったおにぎりにからすみを添えて軽く焼き上げました。米の素直な甘みとからすみの香ばしさが舌を楽しませるユニークな一品です。

サンサスィヨン（Sensation：フランス語で「感覚」「感動」）と名付けた魚料理は、冬から春にかけて旬を迎える鰆を香草焼きに。赤紫蘇とトマトを使ったグラニテが程よい酸味をたし、脂の乗ったさわらをより爽やかに、旨味を引き立てます。

京都の暦を知らせてくれる「吹寄せ」は、車海老に京都産の海老芋や赤山椒九条葱オイルを組み合わせ、たまり醤油とバルサミコで仕上げました。口の中で和・中・洋の味わいが段階的に広がり、香り・味・食感で魅了する一皿です。

お肉料理は近江鴨と和牛フィレ肉をお好みで。滋賀県産近江鴨はクセが少なく、しっとりと柔らかい肉質が特徴です。梅肉とレモンで和の風味が引き立ち、適度な脂と鴨特有の豊かな香りをお楽しみいただけます。

※仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。

Calendrier（カランドリエ）

全9品コース（一部追加料金あり）

アミューズ・ブーシュ/前菜/魚料理/スープ/サラダ/肉料理(2品よりお選びいただけます。和牛フィレ肉は+3,500円)/チーズ(+2,000円)/アバンデセール/デセール/ 小菓子

◇販売期間：2026年1月15日(木)～3月31日(火)

◇営業時間：ディナー 17:30～20:00

*ランチメニューの提供は11:30～14:00（土日祝のみ営業）

◇店舗：眞蔵（シングラー）

◇料金：ディナー 20,000円（税金・サービス料込） *一部追加料金あり

◇ご予約・お問い合わせ：

Tel: 075-821-6504

Web予約:https://www.tablecheck.com/ja/singular/reserve/message

Website:https://garryanijocastlekyoto.com/offers/calendrier-dinner/

メニュー

[Amuse-Bouche]鬼斬り：高知仁井田香り米のからすみ餅

[Entree]箱庭：坂ノ途中 季節野菜/ 千代豆腐店 極上豆乳 /京丹波高原豚糠漬け/ 葉にんにくぬた

[Poisson]サンサスィヨン：鰆の香草クルート/ 赤紫蘇トマトのグラニテ

[Soup]うまみ：スープドポワソン/ 百合根のロースト/ 月桃茶

[1er plat]吹寄せ：車海老/ 海老芋/ 赤山椒九条葱オイル/ たまり醤油バルサミコ

[2e plat] スーヴィッド：近江鴨胸肉 80g/ 梅肉レモン/ 季節野菜 もしくは 和牛 フィレ肉 80g/ 季節野菜（ +\3,500）

[Fromages]酪：チーズの盛り合わせ/ 『フロマージュ ドゥ ミテス』 セレクション（ +\2,000）

[Avant-Dessert]アヴァンデセール：パティシエよりご挨拶

[Dessert]初風：黒ごま/ ジャンドゥージャ/ どくだみ

[Mignardises]茶菓：ミニャルディーズ

※仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。

3種の蟹の旨味を堪能する、全7品のショートコース

Crab Degustation（クラブデギュスタシオン）イメージ

5日前までのご予約限定で、蟹をシェフの遊び心あふれる手法でユニークにアレンジした7品のショートコース「Crab Degustation（クラブデギュスタシオン）」をご用意いたします。前菜は、ズワイ蟹と季節の野菜を昆布出汁のジュレとともに絡めて楽しむ一皿。毛ガニは眞蔵風の茶碗蒸しで濃厚な香りをお届け。メインにはタラバ蟹と鮑を盛り込んだ豪華な一皿をご提供します。冬の味覚を存分に堪能できる、贅沢なコースです。

◇料金：Crab Degustation（クラブデギュスタシオン） 25,000円（税金・サービス料込）

◇ご予約・お問い合わせ：

Tel: 075-821-6504

Web予約:https://www.tablecheck.com/ja/singular/reserve/message

Website:https://garryanijocastlekyoto.com/offers/calendrier-dinner/

イノベーティブフレンチ眞蔵（シングラー）概要

眞蔵（シングラー）レストランイメージ

コンセプトは伝統的フレンチと和食材を独創的な発想でイノベーティブに進化させた、フランス料理。

京都の生産者より直接仕入れる新鮮で旬なこだわり食材を使用した「和魂洋才フレンチ」をコース料理でご提供。濃厚な味が特徴の京都の「千代豆腐」をはじめ、希少な日本の食材でプロデュースする、ここでしか味わうことが出来ない芸術的な品々をご堪能頂けます。レストラン内に併設したバーではジャパニーズウィスキーや日本酒などもご用意。

全体のカラートーンを黒とアンティークゴールドでまとめ、落ち着いた雰囲気の店内。古箪笥の上に飾られた1900年代のオールドバカラのガラスデキャンタ、市松模様と西洋のチェッカーフラグをモチーフとした床面、行灯を吊るすイメージの和紙とレザー製のペンダント照明など、随所にちりばめられた和洋が融合したデザイン。天井・屏風・扉の鈍く美しいゴールドが店内に光を放っています。

営業時間

ランチ: 11:30 - 14:00 L.O. (土日祝のみ営業)

ディナー: 17:30 - 20:00 L.O

ギャリア・二条城 京都 概要

ギャリア・二条城 京都

世界遺産・二条城の南隣に佇み、美しい冬の花の名を冠したギャリア・二条城 京都は、シンプルな美しさや自分自身を充電する空間を提供する、モダンでミニマルなスモールラグジュアリーホテル。

ホスピタリティ業界を牽引するバンヤン・グループが、日本初進出で手掛ける「ギャリア・二条城 京都」。世界遺産二条城の南隣に佇む、全25室のスモールラグジュアリーホテルです。

ロビーから臨む京都の日本庭園。京の四季の移ろいを愛でるひととき。全ての客室は天井まで窓が広がり、自然の光と日本庭園や二条城の緑に包まれた、贅沢なリラクゼーションをお届けいたします。

ホテルコンセプトは、心も身体もきれいで健やかな「ウェルビーイング」。静謐な空間で五感を使って心を整え、潤いを与え、「リチャージ」に導きます。

都会の喧噪から離れた別世界の空間で、癒しとくつろぎの時間をお過ごしください。

全ての客室は天井まで窓がいっぱいに広がります。窓側に配した畳のシーティングエリアからは、自然の光と緑に包まれながら、日本庭園や二条城の景色をお楽しみいただけます。朱をアクセントにした漆の家具や、書院造の伝統技法、現代アートが、静謐な雰囲気と贅沢なリラクゼーションをお届けします。

館内には京都や茶、禅をイメージしたアート85点を展示。非日常を彩る芸術をご堪能いただけます。

2024年、2025年 2年連続ミシュランガイドホテルセレクションにて1ミシュランキー

◎所在地 ：京都府京都市中京区市之町180-1

◎アクセス：地下鉄東西線「二条城前」駅徒歩2分

◎客室 ： 25室

◎客室タイプ：デラックス キング・ツイン（40平方メートル ～）

ウェルビーイング キング・ツイン（41～49平方メートル ）

二条城ビュー キング・ツイン（45～53平方メートル ）

竹林ガーデン キング（41～49平方メートル ）

離宮テラススイート キング（53平方メートル ＋テラス33平方メートル ）

◎館内施設： 眞蔵（シングラー）イノベーティブ・フレンチレストラン

◎ホームページ： https://garryanijocastlekyoto.com/

◎Instagram ： https://www.instagram.com/garrya_nijo_castle_kyoto/

◆バンヤンツリーグループについて

バンヤン・グループ(「バンヤンツリー・ホールディングス・リミテッド」または「グループ」、SGX：B58)は、目標を持った独立系のグローバル・ホスピタリティ企業です。当グループは、パイオニア精神、デザイン主導の体験、責任あるスチュワードシップへのコミットメントを誇りとしています。その幅広いポートフォリオは、20カ国以上で100を超えるホテルとリゾート、140以上のスパとギャラリー、20のブランド・レジデンスを展開しています。フラッグシップ・ブランドのバンヤンツリーを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、体験型メンバーシップ・プログラム「withBanyan」で一体となっています。「環境を慈しみ、人々に力を与える」という創業の精神は、バンヤン・グローバル財団とバンヤン・アカデミーを通じて体現されています。バンヤン・グループは、再生可能なツーリズムと、滞在者の体験を向上させる革新的なプログラムに重点を置き、サステナブルな旅の主要な提唱者であり続けることを約束いたします。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

広報担当：大谷(Kyoko.Otani@banyantree.com / TEL. 070-3250-5327)