【アンカー・ジャパン】「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」4年連続で「最優秀賞」を受賞、「タイムセール賞」も同時受賞

アンカー・ジャパン株式会社

アンカー・ジャパンは2026年1月15日（木）に発表された「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「最優秀賞」を4年連続で受賞いたしました。また昨年に続き「タイムセール賞」を2年連続で同時に受賞いたしました。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、2026年1月15日（木）にアマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」において、「最優秀賞」および「タイムセール賞」を受賞したことをお知らせいたします。2022年から4年連続となる「最優秀賞」受賞に加え、「タイムセール賞」は2年連続の同時受賞となります。

アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡歩のコメント：

この度「Amazon.co.jp 販売事業者アワード」において栄誉ある「最優秀賞」を4年連続で頂戴し、心より光栄に思います。また2年連続で「タイムセール賞」も同時に受賞することができたのも、ひとえに日頃より支えてくださっているお客様をはじめ、関係するすべての皆様の多大なるサポートによるものだと日々感じております。継続してこのような素晴らしい評価をいただけたことを励みに、今後もAnkerグループ製品をお客様に広くお届けし、豊かな生活をご提供できるよう、尽力して参ります。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」とは

Amazonの販売事業者の中から、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)

最優秀賞：家電＆オフィス用品、ライフ＆レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいて、最も成功した販売事業者に贈られる賞です。

タイムセール賞：Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。