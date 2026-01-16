株式会社ロゴスホールディングス

デジタルマーケティング集客とDXオペレーションを強みとする注文住宅会社である株式会社ロゴスホールディングス（本店：北海道帯広市、代表取締役社長：池田雄一）は、2026 年４月16日（木）に開催されます、札幌証券取引所主催の「個人投資家向け会社説明会」に参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。この機会に株主やステークホルダーの皆様をはじめ、投資家の皆様に広くご視聴いただき、当社の事業及び決算内容へのご理解を深めていただきたいと存じます。

１．開催日時： 2026 年４月16日（木） 13：30 ～ 14：30

２．開催場所： 札幌証券取引所 ２階会議室

〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1（Google Map(https://maps.app.goo.gl/YQSaptwcVqo8pfox5)）

（地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅1番出口(昭和ビル)から徒歩2分）

３．参 加 費： 無料

４．お申込み： お申込み・詳細につきましては、以下の札幌証券取引所ホームページをご覧ください。

▶個人投資家向け会社説明会お申込みURL

https://www.sse.or.jp/archives/semientry/20260416-1

５．登壇者： 代表取締役社長 池田 雄一

株式会社ロゴスホールディングス

「日本の家づくりをつくる。」を経営理念とし、全国の工務店と連携し「地域No.1工務店の集合体」を目指しています。主な事業である住宅事業においては、北海道を中心に、青森県・岩手県・宮城県・福島県・栃木県・埼玉県・新潟県・愛知県・三重県に全40拠点を構え、事業会社であるロゴスホーム、豊栄建設、GALLERY HOUSE、坂井建設が各地で特色ある住宅を建築しています。

住宅業界では、日本の住宅の多くを建築している地場の工務店が「後継者不足」や「大工不足」、事業の効率化や行政によるレギュレーションへの対応ができないことによる「事業継続の困難」という課題を抱えています。ロゴスホールディングスは、全国の住宅建築に関わる人たちの働き方や生産性の改善も含めて、工務店の経営を安定化させるため、アライアンスを組んで共に成長を目指していきたいと考えています。



■会社概要

(1)商号 ： 株式会社ロゴスホールディングス（証券コード：205A）

(2)代表者 ： 代表取締役社長 池田 雄一

(3)本社所在地 ： 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地

JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F

(4)本店所在地 ： 北海道帯広市東3条南13丁目2番地1

(5)資本金 ： 107,277,283円

(6)主な事業内容 ： デジタルマーケティング集客および

DXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業

(7)URL ： https://logos-holdings.jp/

（本件に関するお問い合わせ）

株式会社ロゴスホールディングス 社長室 担当：岩倉

press@logos-holdings.jp／TEL 011-600-1300／FAX 011-211-1380