国際的な相続対策・税務申告に対応/MACミッドランド税理士法人が国際資産税サービス開始

MACコンサルティンググループ（MACミッドランド税理士法人）

MACミッドランド税理士法人（MACコンサルティンググループ）は、海外資産をお持ちの方や外国籍の方に向け、国際相続・国外財産の相続税申告、国際相続対策、海外収入の確定申告、国外転出時課税までを一貫して支援する「国際資産税サービス」を開始しました。

豊富な相談実績と税理士・専門コンサルタントおよび国内外の提携ネットワークを生かし、24時間受付のオンライン相談予約により世界中からのご相談にオーダーメイドで対応します。

海外資産・国際相続の「手続き」と「税務」を、ワンストップで支援

グローバル化の進展により、海外不動産・外国株式・海外口座などを保有する方や、相続人・被相続人が外国籍／海外在住となるケースが増えています。一方で、国をまたぐ相続手続きや税務申告は、納税義務の判定、資料収集、各国の制度差、二重課税への配慮などが複雑で、申告漏れや想定外の税負担につながるリスクがあります。

MACミッドランド税理士法人（MACコンサルティンググループ）は、こうした課題に対し、国際相続・国外財産の相続税申告から、生前対策、海外収入の確定申告、国外転出時課税までを一貫して支援する「国際資産税サービス」を開始しました。海外在住の方からのご相談にも対応し、オンラインでの相談予約を24時間受け付けています。

「国際資産税サービス」提供メニュー

本サービスは、次の4領域を中心に、状況に応じてオーダーメイドで支援します。

国際相続税の申告

国外財産を含む相続税申告／納税義務判定／概算相続税シミュレーション

国際相続対策コンサルティング

海外信託・海外遺言書等を含む相続対策／海外居住者を絡めた生前贈与／相続税・贈与税・所得税の税負担シミュレーション

海外収入の確定申告

給与・年金・配当・海外不動産・国外財産譲渡等の申告支援／為替換算／外国税額控除／納税管理人の届出・継続支援／米国申告は提携先と連携し両国申告を支援

国外転出時課税

有価証券等1億円超で出国する場合の申告支援／納税猶予の検討・手続き／国外財産調書等の作成・提出／納税管理人の届出・出国後支援

本サービスの特長

相談事例

相談の流れ（概要）

- 豊富な相談実績に基づく知見で、国際相続・海外資産の論点を整理- 各国の法律事務所や税務機関と提携し、国境を越える手続きにも対応- 二重課税対策のノウハウを踏まえ、申告・納税まで一貫支援- 税務面だけでなく法務面や各種手続きなど各分野の専門家が連携し、手続き面も含めて支援- 海外在住でも相談可能。オンライン相談予約は24時間受付- 海外不動産を含む国際相続：海外不動産の評価・相続手続きに不安があるケースで、現地専門家と連携し名義変更まで対応。二次相続も見据えた活用・処分方法を助言。- 相続人が海外居住：必要書類（署名・証明等）の取得方法や準備スケジュールを整理し、遺産分割・財産分配を円滑化。- 国外転出時課税（みなし譲渡課税）：出国前に課税見込みや手続きを整理し、納税猶予の活用も含めて一貫支援。

1）無料相談・お問い合わせ（Web）

2）対面またはオンラインでの無料面談

（見積提示）

3）電子契約

4）必要資料の準備・受領

5）申告書作成・提出・納税サポート

今後の展望

今後も、国際相続・海外資産に関する制度・実務動向を継続的にアップデートし、国内外の連携体制を強化することで、国境を越える資産管理と相続の不安を「相談しやすく、進めやすい」サービスとして提供してまいります。

会社概要

MACコンサルティンググループ

MACミッドランド税理士法人

所在地（拠点）：東京日本橋

横浜みなとみらい

名古屋

お問い合わせ（無料相談）

Web：国際相続・国際資産税専門サイト「無料相談」より（24時間受付）

https://mac-g.co.jp/international-tax/inquiry/

オンライン相談：9:00～20:00（Zoom）