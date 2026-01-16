【引率同行グループツアー】2026春 ニュージーランド英語教師宅ホームステイ ９日間

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月20日（金・祝）～ 2026年３月28日（土）に「2026春(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E5%90%8C%E8%A1%8C%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912026%E6%98%A5-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3/) (https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E5%90%8C%E8%A1%8C%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912026%E6%98%A5-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3/)ニュージーランド英語教師宅ホームステイ 9日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E5%90%8C%E8%A1%8C%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912026%E6%98%A5-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3/)」を開催します。ニュージーランド・オークランド周辺エリアを舞台に、TESOL※等の有資格者である英語教師宅にホームステイし、マンツーマンレッスンと海外生活体験を同時に実現するスペシャルプログラムです。授業時間以外も英語に触れ続ける環境の中で実践的な英語力を養うとともに、ホストファミリーとの交流や自然体験を通して異文化理解を深めます。ぜひご参加ください。

※TESOL（Teaching English to Speakers of Other Languages）とは、英語を母国語としない人に対する英語教授法を専門的に学ぶ学問分野

■おすすめポイント

１.英語教師宅で、徹底したマンツーマンレッスン！

英語を教える有資格者の先生の家に滞在し、週10時間または15時間のマンツーマンレッスンを実施。教師自身がホストファミリーのため、授業外でも自然な会話の中で学びながら暮らす、英語漬けの環境が実現します。初日のテストで現在の英語力を測定、自分に合ったレベルと希望する分野での集中レッスンがスタート。帰国後には、先生より授業の様子や成長のポイント、英語力指数などをまとめた詳細なレポートが届きます。

２.ホストファミリーと過ごす、本物の海外生活体験！

滞在中は、ホストファミリーと週に３～４回、現地でのお出かけやイベントに参加。行き先や内容は、参加者の興味・関心、先生のおすすめ、天気、予算などを踏まえて、話し合いの上決定します。

（例：市内観光、ファーム訪問、ハイキング、マオリ文化体験など）

※お出かけやイベントの日はファミリーによって違います。

３.世界平和度指数ランキング第3位 （2025年度）の国で、安心して学ぶ！

世界でも有数の自然環境と治安の良さを誇るニュージーランド。オークランド周辺のファミリー宅に滞在し、大自然や動物とのふれあい、現地の人々との交流を体験します。安全で落ち着いた環境だからこそ、安心して英語学習と異文化体験に集中できます。

■出発から帰国まで引率者が同行

ホームステイ開始後はお子様の状況を電話・LINE・メール等で確認して保護者様にメールでご報告（期間中1回）。お子様やご家庭からの緊急の連絡等にも迅速に対応します。

■【引率同行グループツアー】2026春 ニュージーランド英語教師宅ホームステイ 9日間 概要

・日程：2026年３月20日（金・祝）～ 2026年３月28日（土）

・申込締切：2026年２月５日（木）18：00

・対象：（入国時）12歳～ 18歳

・旅行代金：851,000円

※各国空港諸税等は別料金。（目安額：15,130円 2025年10月現在）

・最少催行人員：9名

・利用予定航空会社：NZ航空

・宿泊：ホームステイ

※アクティビティによっては、公共交通機関を使用する場合があります。

（ホームステイ中のアクティビティ費、交通費は旅行代金に含まれません。）

※添乗員が同行します。

※各国空港諸税等、海外旅行保険料、NZeTA申請料は含まれません。

※NZeTA申請が必要です。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/601_1_d1aff3a8e56d966224bbc02d26d49ee3.jpg?v=202601160921 ]

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に着け、将来の選択肢を広げるプログラムがここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Email ： riso-pr@tomas.jp