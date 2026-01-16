王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！ボウリングやカラオケなどを楽しむ6人の描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「グランブルーファンタジー × ラウンドワンコラボキャンペーン」にて新商品を販売します。
王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！
ボウリングやカラオケなどを楽しむオロロジャイア、ガレヲン、グリームニル、サンダルフォン、ベアトリクス、ヤチマの新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「ホロアクリルアートパネル」のほか、カプセルトイの「つながるアクリルキーホルダー」や、クレーンゲーム景品の「マフラータオル」など、コラボならではの新作アイテムが登場！
2026年1月30日(金)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2026年2月6日(金)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。
開催情報
グランブルーファンタジー × ラウンドワンコラボキャンペーン
・開催期間 2026年1月30日(金)～5月6日(水)
・開催店舗 ROUND1 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は5店舗のみ
・イベント特設サイト https://www.round1.co.jp/collaboration/granbluefantasy/index.html
《開催内容》
・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売（池袋店、横浜駅西口店、千種店、梅田店、仙台泉店）
・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（池袋店、梅田店）
・ボウリングスコア登録キャンペーン
・アミューズメントオリジナルコラボプライズ&マストバイキャンペーン
・Xフォロー＆リポストキャンペーン など
※キャンペーンによって該当店舗が異なります
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
グッズ情報
■アクリルフィギュアスタンド ROUND1コラボver.（全6種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：オロロジャイア、ガレヲン、グリームニル、サンダルフォン、ベアトリクス、ヤチマ（全6種）
■トレーディンググリッター缶バッジ ROUND1コラボver.（全12種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入]6,600円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングアクリルスタンド ROUND1コラボver.（全6種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション ROUND1コラボver.（全12種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入]5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ホロアクリルアートパネル ROUND1コラボver.（全2種）
販売価格：3,850円(税込)
■貼ってはがせるステッカー ROUND1コラボver.（全6種）
販売価格：550円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
カプセルトイ ※5店舗限定
■つながるアクリルキーホルダー（全6種）
販売価格：500円(税込)
※全国5店舗限定（池袋店、横浜駅西口店、千種店、梅田店、仙台泉店）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定
■マフラータオル（全6種）
※アミューズメント設置99店舗
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/granbluefantasy_round1/
予約期間：2026年2月6日(金)～5月6日(水)23:59
発送日：2026年8月発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※WEB販売ではカプセルトイの販売はございません。
権利表記・関連サイト
【グランブルーファンタジーとは】
『グランブルーファンタジー』は2014年にリリースされ、 累計登録者数3,700万人を突破する王道スマホRPGです。
プレイヤーは主人公として騎空士 (きくうし) となり、 騎空艇 (きくうてい) に乗って空に浮かぶ島々を旅します。
キャラクター、星晶獣 (せいしょうじゅう) などの美麗イラストが冒険を彩ります。
また、属性、アビリティ、奥義、 チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。
また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、 やりこみ要素も数多く用意されています。
タイトル: グランブルーファンタジー
サービス開始日: 2014年3月10日
開発・運営:株式会社Cygames
ゲームURL :
【App Store】 https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8
【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja)
【AndApp】 https://granbluefantasy.jp/download/index.php
【ブラウザ】 https://game.granbluefantasy.jp/
※App Store版、Google Play版、 AndApp版のご利用にあたっては 「Mobage」 への会員登録が必要です
※ブラウザ版のご利用にあたっては 「Mobage」 「GREE」 「DMM」、 「Yahoo! JAPAN」 のいずれかへの会員登録が必要です
【権利表記】
(C) Cygames, Inc.
【関連サイト】
グランブルーファンタジー 公式サイト
https://granbluefantasy.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline