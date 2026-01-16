なごみの米屋セブンパークアリオ柏店2月17日グランドオープンのご案内
日頃は總本店をはじめ、なごみの米屋各店をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたびご縁を頂き柏市の「セブンパークアリオ柏店」を開店させて頂く運びとなりました。
地元の皆様に喜んで頂けるような、季節を感じられる和菓子をご用意して
皆さまのご来店をお待ちしております。
セブンパークアリオ柏店についてはこちら
店舗のご案内 インストア店舗 :
https://nagomi-yoneya.co.jp/shop/#kashiwa
【セブンパークアリオ柏店限定 オープン記念特別企画】
1,000箱限定
なごみ菓撰
【12個詰】
2,590円(税込)
なごみ菓撰12個詰をお買い上げのお客様に
オリジナルタンブラー（390ml）をおひとつプレゼント！
※無くなり次第終了となります。
品切れの際はご容赦ください。
【2月22日（日） ぴーちゃんじゃんけん大会】
開催場所：セブンパーク アリオ柏店 １F フードバザール入口
開催時間（各回30分予定）
１.12時～ ２.15時～ ３.17時～
ぴーちゃんとじゃんけんをして勝った方に、
ぴーなっつ最中をおひとつ進呈いたします。
【オープン記念特典】
期間：2月17日（火）～3月8日（日）
≪１.店頭アプリ新規加入特典≫
「なごみの米屋セブンパークアリオ柏店」店頭にて、なごみの米屋公式アプリ新規会員登録をしてくださったお客様へ
エコバック（小豆）をプレゼント！
先着500名様限定
≪２.お気に入り店舗登録特典≫
対象期間中に「なごみの米屋セブンパークアリオ柏店」をお気に入り店舗にしていただいたお客様へ、
翌日に最大100ポイントが当たるスクラッチをプレゼント！
※スクラッチは、お一人様1回限りです。
※ご不明な点は販売員までお声がけください。
【セブンパークアリオ柏店限定 オープン記念週替わり商品】
≪第1弾 塩豆大福≫
6個詰850円（税込）1個分お得！
期間：2月17日（火）～2月23日（月・祝）
≪第2弾 ぴーちゃんシリーズ≫
3種5個詰640円（税込）ぴーなっつ最中1個分お得！
期間：2月24日（火）～3月1日（日）
≪第3弾 生どら≫
冷蔵商品
4種4個詰700円（税込）
生どら小倉クリーム1個分お得！
期間：3月2日（月）～3月8日（日）
特設ページはこちら
セブンパークアリオ柏店 グランドOPEN :
https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/ariokashiwa-grand-open/
一般のお客様のお問い合わせ先
なごみの米屋 お客様相談室
TEL：0120-482-074
受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。
■なごみの米屋（米屋株式会社）について
創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/
コーポレートサイトQRコードはこちら
・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/
公式オンラインショップQRコードはこちら