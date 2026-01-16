なごみの米屋セブンパークアリオ柏店2月17日グランドオープンのご案内

米屋株式会社

日頃は總本店をはじめ、なごみの米屋各店をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このたびご縁を頂き柏市の「セブンパークアリオ柏店」を開店させて頂く運びとなりました。

地元の皆様に喜んで頂けるような、季節を感じられる和菓子をご用意して

皆さまのご来店をお待ちしております。

セブンパークアリオ柏店についてはこちら

店舗のご案内 インストア店舗 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shop/#kashiwa

【セブンパークアリオ柏店限定 オープン記念特別企画】

1,000箱限定

なごみ菓撰

【12個詰】

2,590円(税込)

なごみ菓撰12個詰をお買い上げのお客様に

オリジナルタンブラー（390ml）をおひとつプレゼント！

※無くなり次第終了となります。

品切れの際はご容赦ください。

【2月22日（日） ぴーちゃんじゃんけん大会】

開催場所：セブンパーク アリオ柏店 １F フードバザール入口

開催時間（各回30分予定）

１.12時～ ２.15時～ ３.17時～

ぴーちゃんとじゃんけんをして勝った方に、

ぴーなっつ最中をおひとつ進呈いたします。

【オープン記念特典】

期間：2月17日（火）～3月8日（日）

≪１.店頭アプリ新規加入特典≫

「なごみの米屋セブンパークアリオ柏店」店頭にて、なごみの米屋公式アプリ新規会員登録をしてくださったお客様へ

エコバック（小豆）をプレゼント！

先着500名様限定

≪２.お気に入り店舗登録特典≫

対象期間中に「なごみの米屋セブンパークアリオ柏店」をお気に入り店舗にしていただいたお客様へ、

翌日に最大100ポイントが当たるスクラッチをプレゼント！

※スクラッチは、お一人様1回限りです。

※ご不明な点は販売員までお声がけください。

【セブンパークアリオ柏店限定 オープン記念週替わり商品】

≪第1弾 塩豆大福≫

6個詰850円（税込）1個分お得！

期間：2月17日（火）～2月23日（月・祝）

≪第2弾 ぴーちゃんシリーズ≫

3種5個詰640円（税込）ぴーなっつ最中1個分お得！

期間：2月24日（火）～3月1日（日）

≪第3弾 生どら≫

冷蔵商品

4種4個詰700円（税込）

生どら小倉クリーム1個分お得！

期間：3月2日（月）～3月8日（日）

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら