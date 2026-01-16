世界最速！TVアニメーション最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』からの原画を誌面で初公開。脚本・円城塔氏のインタビューも掲載した「芸術新潮」2月号は1月23日発売！

株式会社新潮社

「芸術新潮」26年2月号（1月23日発売／新潮社）では、世界中にファンを抱える大ヒットシリーズ「攻殻機動隊」を大特集。シリーズの振り返りに加え、1月30日からTOKYO NODEで開幕する全アニメシリーズ横断展覧会「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」、26年に放送予定のTVアニメーション最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』について総力を挙げて特集します。

■ PART 2：「LEVEL02 超展示 全アニメシリーズを横断する画期的展覧会を体感せよ」

1月30日から虎ノ門・TOKYO NODEにて開催される「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」。企画の森ビルや会場設計を担当した建築事務所への取材を通して、全アニメシリーズを横断するという大規模展覧会の裏側に迫ります。

■ PART 3：「LEVEL03 最新作 気鋭のアニメーションスタジオが切り拓く、新たなる地平へ」

展示会場の建築模型 撮影：広瀬達郎（新潮社写真部）

さらに続くパートでは、年内に放送を控えるTVアニメーション最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』について特集。アニメーション制作会社のサイエンスSARUを取材し、制作部取締役の崎田康平氏、本作アニメーションプロデューサーの進藤嵩平氏にお話を伺ったほか、脚本を担当される作家・円城塔氏へのインタビューもおこないました。

崎田康平氏（さきた・こうへい）

2015年株式会社サイエンスSARU入社、現在は制作部取締役。参加作品に『夜は短し歩けよ乙女』（2017年）、『DEVILMAN crybaby』（2018年）、『犬王』（2022年）、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』（2023年）、『きみの色』（2024年）、「ダンダダン」シリーズ（2024年～）などがある。2026年放送予定の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』ではプロデューサーを務める。

進藤嵩平氏 撮影：広瀬達郎（新潮社写真部）

進藤嵩平氏（しんどう・しゅうへい）

2019年株式会社サイエンスSARU入社、現在は制作部に所属。参加作品に『映像研には手を出すな！』（2020年）、『平家物語』（2022年）、『四畳半タイムマシンブルース』（2022年）、『きみの色』（2024年）がある。2026年放送予定の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』ではアニメーションプロデューサーを務める。

円城塔氏 撮影：広瀬達郎（新潮社写真部）

円城塔氏（えんじょう・とう）

1972年、北海道生れ。東北大学理学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。2007年「オブ・ザ・ベースボール」で文學界新人賞を受賞してデビュー。2012年「道化師の蝶」で芥川賞、2019年『文字渦』で日本SF大賞など、著書・受賞多数。最新刊は『去年、本能寺で』。

また本パートには特別にご提供いただいた、最新作からの原画3点が展覧会に先がけ世界で初めて掲載されます。 ぜひ誌面でお確かめください。

■ 本特集のみどころ

本特集は3パート構成です。概要は以下。

PART 1：「LEVEL01 総復習 マンガからアニメへ、拡張し続けるその軌跡を辿る」

『攻殻機動隊論 新版_2025』著者の藤田直哉氏を案内人に、「攻殻機動隊」シリーズのこれまでについて解説いただきます。

PART 2：「LEVEL02 超展示 全アニメシリーズを横断する画期的展覧会を体感せよ」

開催を目前に控える「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」。展覧会をより深く楽しむために、その裏側を取材しました。

PART 3：「LEVEL03 最新作 気鋭のアニメーションスタジオが切り拓く、新たなる地平へ」

未だベールに包まれたままの、TVアニメーション最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』。その制作現場に迫ります。

特集のほかにも、TVアニメーション最新作のロゴを手掛けた空山基氏の取材記事も掲載。「草薙素子像」も出品予定の大規模回顧展についてお話を伺いました。

本号はAmazonほか各ネット書店で予約受付中です。

また、各書店および「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」展覧会場での販売を予定しております。

今後も特集内容等の追加情報を順次公開予定です。

■ プレゼントキャンペーン

■「芸術新潮」とは

「暮らし」はアートであるをキャッチフレーズにあらゆる事象を「芸術」という観点から検証し、表現する「芸術新潮」。1950年に創刊され、歴史と文化を見続けてきたハイクオリティなアートマガジン。歴史的な芸術作品から、建築、古美術、現代アートまで、あらゆる「美しきもの」を独自の切り口で紹介しています。

■ 雑誌データ

【タイトル】「芸術新潮」 2026年2月号

【発売日】2026年1月23日（金）

【定価】1,700円（税込）

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/geishin