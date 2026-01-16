2026年1月30日(金)よりTVアニメ『正反対な君と僕』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS開催決定！

株式会社メディアワークス

2026年1月30日(金)から、タワーレコード渋谷店・福岡パルコ店・あべのHoop店にてTVアニメ『正

反対な君と僕』 POP UP SHOP in TOWER RECORDSの開催が決定しました！

「モノトーンコーデ」がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した新作グッズがラインナップ！

さらに期間中、TVアニメ『正反対な君と僕』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS新商品を

2,200円(税込)お買い上げごとに、先着で特典ポストカード(全3種)をランダムで1枚プレゼント！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は1会計ごとの金額で配布されます。（レシート合算不可）

TVアニメ『正反対な君と僕』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS 開催概要

■開催期間/開催店舗

2026年1月30日(金)～2月8日(日) タワーレコード渋谷店

2026年3月6日(金)～3月15日(日) タワーレコード福岡パルコ店

2026年3月20日(金)～3月29日(日) タワーレコードあべのHoop店

■ご入場方法

全日程フリー入場を予定しておりますが、混雑状況によっては整理券配布などによる入場規制を行う場合がございます。

入場制限を行う場合は下記のX(旧Twitter)アカウントにてご案内いたします。

タワーレコード渋谷店(@TOWER_Shibuya(https://x.com/tower_shibuya))

タワーレコード福岡パルコ店(@TOWER_Fukuoka(https://x.com/TOWER_Fukuoka))

タワーレコードあべのHoop店(@TOWER_AbenoHoop(https://x.com/TOWER_AbenoHoop))

※なお入場整理券はご入場を保証するものであり、物販のご購入を保証するものではございません。商品がなくなり次第、ご希望の商品をお買い求めいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■取り扱い商品

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※状況により、お一人様のご購入制限を設けさせていただく場合もございます。

▼缶バッジセット モノトーンコーデver.（全1種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼トレーディング缶バッジ モノトーンコーデver.（全8種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼トレーディングアクリルスタンド モノトーンコーデver.（全8種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼トレーディングアクリルおなまえバッジ モノトーンコーデver.（全8種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼ アクリルスタンド モノトーンコーデver.（全2種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼アクリルキーホルダー モノトーンコーデver. （全11種）

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼ダイカットステッカー モノトーンコーデver.（全3種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼スクエアステッカー モノトーンコーデver.（全8種）※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼イエティのマグカップ（全1種）

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼トートバッグ モノトーンコーデver.（全1種）

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

▼A4クリアファイル モノトーンコーデver.（全1種）

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■店頭ご購入特典

TVアニメ『正反対な君と僕』 POP UP SHOP in TOWER RECORDSにて新商品を2,200円(税

込)お買い上げごとに、先着で特典ポストカード(全3種)をランダムで1枚プレゼント！

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は一会計ごとの金額でのお渡しとなります。(レシート合算不可)

※上記画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■事後販売

さらに、POP UP SHOP終了後に2026年4月10日(金)12:00～4月19日(日)23:59までの期間、タ

ワーレコード オンラインにて事後販売を実施いたします。

オンライン販売ページはこちら

https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/16/4001

※タワーレコード オンラインでご購入頂いたお客様は、特典対象外となります。

※商品発送時期は2026年6月下旬以降を予定しております。

TVアニメ『正反対な君と僕』とは

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。

正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

MBS/TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送！ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分～最速配信！

【TVアニメ『正反対な君と僕』】

公式X：https://x.com/seihantai_x

公式HP：https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

販売情報

【会社概要】

社名：株式会社メディアワークス

HP：https://mediaworkskk.co.jp/

製品へのお問い合わせ：customer@mediaworkskk.co.jp

※内容により回答までにお時間を頂戴いたします。