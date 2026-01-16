【壱岐リトリート 海里村上】マリオット・インターナショナルのロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に正式加盟

株式会社温故知新海里スイート

離島で唯一のミシュラン5つ星旅館「壱岐リトリート海里村上 by 温故知新」（所在地：長崎県壱岐市、総支配人：野見山 開）は、Design Hotels(TM)加盟ホテルとして、マリオット・インターナショナルのロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に正式加盟したことをお知らせいたします。

壱岐リトリート 海里村上は、2019年6月にライフスタイルホテルコレクション「Design Hotels(TM)」に加盟し、その独自性と地域文化との深い結びつきが評価されてきました。このたびのDesign Hotels(TM) Affiliation Modelによるマリオット・インターナショナルとの提携を通じて、Marriott Bonvoy(R)に参加。2026年1月15日にMarriott.comでの掲載を開始し、宿泊に応じたポイントの獲得、エリート会員向け特典ポイントを利用したご宿泊予約が可能となりました。

上質な温泉旅館としての心温まるおもてなしに加え、Marriott Bonvoy(R)を通じて壱岐島が持つ魅力と文化的・歴史的価値を国内外にお届けしてまいります。

ホテルロビー

【ホテル掲載ページ】

- Marriott Bonvoy(R)（日本語）：

https://www.marriott.com/ja/hotels/ikikm-iki-retreat-by-onko-chishin-a-member-of-design-hotels/overview/

- Design Hotels(TM)（英語）：

https://www.designhotels.com/hotels/japan/iki-island/iki-retreat-by-onko-chishin/

「神の島」壱岐で紡ぐ唯一無二のリトリート

福岡の博多港からジェットフォイルでわずか約1時間。壱岐島は、エメラルドグリーンに輝く海、大自然が織りなす絶景、そして雲丹・鮑・壱岐牛といった極上の食材に恵まれた、知る人ぞ知る離島のリゾート地です。1,000以上の神社が点在することから「神々が宿る島」とも称され、悠久の歴史と豊かな自然が共存する稀有な場所として、多くの旅人を魅了してきました。

壱岐リトリート 海里村上は、この壱岐島に位置する全12室の温泉旅館です。『ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎 2019 特別版』では、離島で唯一「5パビリオン（豪華で最高級の旅館）」として紹介されています。全室オーシャンビューの客室には、約1,700年の歴史を持つ自噴泉から引いた高張性の源泉掛け流し露天風呂を完備。「日本の夕陽百選」に選ばれた湯本湾の絶景とともに、壱岐ならではの雲丹・鮑・壱岐牛など厳選食材を用いた会席料理をご堪能いただけます。

貸切風呂KAIRI SPAお食事（写真はイメージです）ジム

総支配人 野見山 開のコメント

心身の回復と内省を求める旅が世界的な潮流となるなか、壱岐という離島に位置することこそが壱岐リトリート 海里村上の最大の価値です。玄界灘の絶景、1,700年の歴史を持つ温泉、そして壱岐の豊かな食。この島でしか味わえない至福のリトリート体験を、Marriott Bonvoy(R)を通じて世界中の旅行者の皆様にお届けできることを心より嬉しく思います。

Marriott Bonvoy(R)会員特典（Design Hotels(TM)参加施設）

Marriott Bonvoy(R)会員の皆さまは、壱岐リトリート 海里村上にて以下の特典をご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118716/table/207_1_886f385f1af689a3b792d3f937e8f9e4.jpg?v=202601160522 ]

※Design Hotels(TM)参加施設では、一部Marriott Bonvoy(R)特典が適用されない場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://design-hotels.marriott.com/ja-JP/member-benefits/

湯元湾とホテル外観日本のモンサンミッシェル 小島神社誕生神話にも出てくる 猿岩

Design Hotels(TM)について

Design Hotels(TM)は30年にわたり、世界50か国以上、300を超える独立系ホテルを厳選したポートフォリオを構築し、旅の新しい潮流を牽引してきました。大都市の文化的拠点から、人里離れた隠れ家的な滞在先まで、各ホテルには、真のホスピタリティ、文化的な本物らしさ、そして示唆に富むデザインと建築への情熱を持つオーナー、すなわち「オリジナル」のビジョンが反映されています。

Design Hotels(TM)は単なるホテルコレクションにとどまらず、加盟ホテルに対してトレンド予測やクリエイティブ・コンサルティングからPR、マーケティング、グローバルセールスまで、旅行業界の専門知識を提供しています。本社はベルリンに置き、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨーク、シンガポールに支社を展開。2019年にはMarriott Bonvoy(R)と提携し、加盟ホテルのリーチを拡大するとともに、業界をリードするロイヤルティプログラムへのアクセスを提供しています。

https://www.designhotels.com/

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、143カ国・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,700 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。

Marriott Bonvoy(R)について

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に目を見張るような新しい体験をお届けします。 Marriott Bonvoy(R)が展開する 30 以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。Marriott Bonvoy(R)についての詳細情報や無料会員登録については、 https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。

壱岐リトリート海里村上 by 温故知新について

全室オーシャンビュー源泉かけ流し露天風呂付の宿

玄界灘沖に位置し“神々が集う島”と呼ばれる長崎・壱岐島。悠久の歴史を感じる夕暮れ、採れたての海の幸、金色の良質な温泉を堪能できる「壱岐リトリート 海里村上 by 温故知新」は、湯本湾沿いに佇む離島唯一の5つ星旅館。全室オーシャンビューで絶景を眺めながら入浴できる温泉露天風呂付、壱岐の魅力を満喫するアクティビティも多数ご用意。上質な本物の旅をお愉しみいただける、唯一無二の宿です。

ホテル外観

＜施設概要＞

所在地 ：長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

TEL ：0920-43-0770（代表）

Email ：iki@okcs.co.jp

総支配人 ：野見山 開

部屋数 ：全12室（源泉露天風呂付・オーシャンビュー）

アクセス ：博多港（福岡県）から高速船で壱岐まで約1時間。各港から車で約15分。

飛行機の場合は、長崎空港から壱岐空港まで30分。空港から車で約25分。

公式サイト：https://iki.by-onko-chishin.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/kairimurakami.iki/

Instagram：https://www.instagram.com/okcs_kairi_iki/

株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。

「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。

今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝デスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：3億2,500万円(2026年1月時点)

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/