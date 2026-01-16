VTuber事務所「ホロライブプロダクション」、「hololive DEV_IS NEW WAVE POP UP STORE in OIOI」開催決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」において、株式会社丸井(本社:東京都中野区、以下マルイ)が運営する、商業施設「マルイ」全国3会場にて、ポップアップストアを開催する事をお知らせいたします。

hololive DEV_IS のPOP UP STOREが渋谷モディを皮切りに、全3ヵ所での実施が決定いたしました。

今回のポップアップストアでは、新規描き下ろしイラストのグッズ販売や、過去のアルバムビジュアル等を使用したミニ展示を予定しております。

【詳細はコチラ】

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1033

「hololive DEV_IS NEW WAVE POP UP STORE in OIOI」開催概要

【開催店舗と開催期間】

渋谷モディ 2階 カレンダリウム ：2026年2月7日（土）～2026年2月15日（日）

なんばマルイ 5階 イベントスペース：2026年2月21日（土）～2026年3月1日（日）

博多マルイ 7階 イベントスペース ：2026年3月14日（土）～2026年3月22日（日）

※施設の営業時間とは異なる場合がございます

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

【詳細はコチラ】

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1033

「hololive DEV_IS NEW WAVE POP UP STORE in OIOI」グッズ情報

「hololive DEV_IS NEW WAVE POP UP STORE in OIOI」限定グッズを開催店舗にて、店頭販売を行います。

ぜひ、この機会にご来場ください。

《購入個数制限について》

より多くのお客様にお買い求めいただけるよう、購入個数制限を設けさせていただきます。

予めご了承ください。

・ランダム商品：１会計につき各3BOX分まで

・オープン商品：１会計につき各5点まで

※状況に応じて、購入個数制限は予告なく変更・解除を行う場合がございます。

※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますので予めご了承ください。

※転売目的の入場はお断りさせていただきます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【購入特典】

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様に「オリジナルステッカー（全9種）」を1会計につきランダムで1枚プレゼントいたします。

エポスカードをご利用または、ご提示いただいたお客さまには上記ご購入特典をプラス1枚のお渡しと「ステッカー集合絵Ver.（全2種）」よりいずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。

※「税込3,000円ごと」ではございませんのでご注意ください。

※入場制限中は、１入場１会計とさせて頂きます。また、レシートの合算はいたしかねます。

※お買い上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※エポスカードご提示の場合、お支払いは現金払いのみとなります。

※エポスカードはご本人様のみご利用いただけます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

「hololive DEV_IS NEW WAVE POP UP STORE in OIOI」入場について

- 渋谷モディ

下記対象期間のご入場は事前予約制(先着)とさせていただきます。

〈事前予約（先着制）対象期間〉

2026年2月7日(土) 11時10分～15時30分ご入場の回

〈事前予約（先着）お申込み期間〉

2026年1月30日(金) 18時00分～各回入場の10分前まで

※各回無くなり次第終了とさせていただきます。

※2月7日(土) 16時以降のご入場に関しては、フリー入場を予定しております。なお、混雑状況に応じて入場規制や整理券の配布を行う場合がございますので予めご了承ください。

【詳細は下記よりご確認ください】

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140103&article_type=sto&hashtag=animeent(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140103&article_type=sto&hashtag=animeent)

以下の会場については、後日お知らせいたします。

会社概要

- なんばマルイ- 博多マルイ

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X :https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。

「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://www.wantedly.com/companies/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください： (C) COVER



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com