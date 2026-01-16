スポオクにて、信濃グランセローズが20周年記念 リアルお宝 初代ユニフォームオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、プロ野球独立リーグ・ベースボール・チャレンジ・リーグ（ルートインBCリーグ）所属の信濃グランセローズは2026年1月16日(金)より『信濃グランセローズ20周年記念 リアルお宝 初代ユニフォームオークション』を開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/gfo/sgserows2601信濃グランセローズ20周年記念 リアルお宝 初代ユニフォームオークション

2026年4月、20シーズン目を迎える信濃グランセローズ。20周年を記念して、お宝オークションを開催いたします！選手が試合で着用した、懐かしの初代ユニフォームを出品いたします！

今年も狙うは独立リーグ日本一。そのスタートとなる開幕戦をみんなで盛り上げましょう！

※一部選手未着用の場合があります。

【信濃グランセローズ20周年記念 リアルお宝 初代ユニフォームオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/253_1_3b55b091d77c803b85b10e11fa1e65fc.jpg?v=202601160522 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能