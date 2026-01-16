Care Bears(TM) と wiggle wiggle のコラボアイテムが登場！

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、Cloudco Entertainmentが所有する、世界中で愛されるキャラクターブランド Care Bears(TM) とのコラボレーションアイテム一部を、2026年1月16日（金）よりWIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKUにて展開開始いたします。

本コレクションは、全国のPLAZA にて先行販売され、店頭およびSNSを中心に注目を集めているアイテムです。

■ コラボレーションについて

本コラボレーションでは、 Care Bears(TM)のカラフルでポジティブな世界観と、wiggle wiggleならではの遊び心あふれるデザインを融合。日常使いしやすい雑貨アイテムを中心に、持つだけで気分が明るくなるような、キャッチーでハッピーなラインナップを展開しています。

PLAZAでの先行販売開始後は、「可愛すぎる」「ギフトにしたい」といった声が寄せられるなど、 Care Bears(TM)ファンはもちろん、wiggle wiggleファンからも高い関心を集めています。

■ wiggle wiggleでの展開について

先行販売で話題となった本コレクションを、2026年1月16日（金）よりWIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKUにて順次展開開始いたします。

なお、PLAZAとwiggle wiggleでは、取扱アイテムおよび在庫状況が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 販売概要

展開開始日：2026年1月16日（金）

販売場所：WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU

備考：※本商品は店舗限定での展開となり、オンラインでの販売はございません。

※店舗により取扱商品・在庫状況が異なる場合がございます。

▶ケアベア(TM)について

1982 年にコンシューマープロダクツ、グリーティング カード、その後一連のテレビ番組や映画を通じて世に知られたケアベアは、今でも世界で最も愛されるライフスタイル・ブランドの 1 つです。ケアベアは 1983 年に初めてテレビに登場し、その後 1985 年に長期間アニメ シリーズとケアベア劇場映画3 部作が放送・放映されました。また、Netflix オリジナル CGI アニメーションシリーズであるCare Bears & Cousinsが 2015 年秋に開始されました。2019 年、このブランドは、米国の HBO Max で放送される 50 話のシリーズであるCare Bears: Unlock the Magicで刷新された見た目と存在感を獲得しました。 Netflix では世界中で新しいスペシャル版を視聴できるようになります。約 45 年にわたり、世界的な影響力を誇るCare Bears(TM) は、小売店での強い勢いと熱心なファン層を持つ多世代向けのブランドとして成長しています。

▶クラウドコエンターテインメントについて

IVESTコンシューマーパートナーズの傘下のクラウドコ・エンターテインメントは、ファミリーおよび子供向けのエンターテイメント、コンシューマープロダクツ、ブランド管理の会社で、Care Bears(TM)、Holly Hobbie(TM)、Madballs(TM)、Twisted Whiskers(TM) などの 象徴的なライフスタイル ブランドのオーナーです。 Cloudco は、幅広いコンシューマープロダクツやエクスペリエンスとともに、マルチプラットフォームのエンターテイメント・フランチャイズを創出し、開発し、管理運営しています。

▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、

スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。

公式オンラインサイト :https://wigglewiggle.jp/

▶ 本件に関するお問い合わせ

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/

