【柏高島屋】背徳感を楽しもう 魅惑の粉ものグルメ展開催

■1月20日（火）～25日（日）※連日午後7時30分まで。最終日は午後5時閉場。

■本館地下2階 催会場

柏高島屋では第２回目となる「背徳感を楽しもう 魅惑の粉ものグルメ展」を開催いたします。

焼いて、揚げて、茹でて、蒸して・・・さまざまな粉ものグルメが大集合。

初登場は9ブランド。出来立てが楽しめる実演販売も10ブランド以上登場。

スイーツから惣菜まで幅広い粉ものグルメをお楽しみいただけます。

イートインでは香川県坂出市の「日の出製麺所」のうどんが今年も出店。

現地では1時間だけの提供の人気のうどん。もっちりとした麺に瀬戸内の食材を合わせました。

イートイン

香川県坂出市［日の出製麺所］

瀬戸内満喫うどん（1杯）1,580円

＜各日40食限り＞

午前10時30分～午後7時

※ラストオーダーは閉場時間の30分前

※最終日は午後4時まで

【初登場】実演

北海道札幌市

［Atelier Cielion］

シュガーバタークレープ

（いちご・アールグレイレモン・ラム

レーズン、各1個）1,100円から

【初登場】実演

大阪府守口市

［いか焼き 旨訶不思議］

いか焼きこだわりセット（6枚入）1,340円

人気の看板商品3種類をセットに。

食べ比べで大阪名物を満喫！

【初登場】店内厨房

沖縄県那覇市

［いまいパン］

黒糖きな粉餅揚げパン（1個）447円

黒糖餡とお餅を包んだパン生地を揚げ、きな粉をたっぷりまぶした新食感の揚げパン。

甘い誘惑のスイーツから、見ても楽しめる実演販売まで、さまざまな魅力のグルメがずらり。

【初登場】高知県高知市［コミベーカリー］究極のぶどう食パン（1斤）918円【初登場】北海道札幌市［カメリアズ ティーハウス ロンドンwith北海道セルクル円山］スコーン（1個）391円から【初登場・実演】東京都狛江市［鯛焼舟ばし］鯛焼（あずき）（１尾）200円【初登場】大阪府門真市［花かんざし］どらやきの皮だけ（牛乳・プレーン）540円【初登場】岐阜県恵那市［恵那栗工房 良平堂］栗福柿（1個）476円【初登場】岐阜県中津川市［松葉］栗きんとん（3個入）1,000円【実演】京都府宇治市［京都・東山茶寮］宇治抹茶粉かけソフトクリーム（1個）651円【実演】福島県柳津町［小池菓子舗］あわまんじゅう（10個入り）1,500円【実演】大阪市西成区［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］（12個入）700円【実演】大分県大分市［やまと屋］とり天(100gあたり)540円福岡県新宮町［千鳥屋］チロリアン（100ｇあたり）486円【実演】北海道札幌市［The Cheese Burger ESSEN］道産牛チーズバーガー（1個）1,296円

タカシマヤアプリ会員様限定「魅惑の粉ものグルメ展」クーポン

- ［やまと屋］やまと屋にて2,160円(税込)以上お買上げのお客様、先着30名様に「100円引き」いたします。- ［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋にて「元祖たこ焼き小箱（1個入）700円」をお買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。- ［千鳥屋］千鳥屋にて税込2,000円以上お買上げのお客様、先着50名様に「チロリアンショート3本」プレゼントいたします。- ［The CheeseBurger ESSEN］The CheeseBurger ESSENにてハンバーガーをお買上げのお客様、先着30名様に「108円引き」いたします。- ［小池菓子舗］小池菓子舗にて税込2,160円以上お買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。- ［日の出製麺所］午後2時から 日の出製麺所イートインご利用のお客様、各日先着20名様に「ちくわ天を1本」サービスいたします。

※クーポン内容は変更になる場合がございます。

詳しくは柏高島屋ホームページをご覧ください。

