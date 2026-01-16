【柏高島屋】背徳感を楽しもう 魅惑の粉ものグルメ展開催
株式会社高島屋
【初登場】高知県高知市［コミベーカリー］究極のぶどう食パン（1斤）918円
【初登場】北海道札幌市［カメリアズ ティーハウス ロンドンwith北海道セルクル円山］スコーン（1個）391円から
【初登場・実演】東京都狛江市［鯛焼舟ばし］鯛焼（あずき）（１尾）200円
【初登場】大阪府門真市［花かんざし］どらやきの皮だけ（牛乳・プレーン）540円
【初登場】岐阜県恵那市［恵那栗工房 良平堂］栗福柿（1個）476円
【初登場】岐阜県中津川市［松葉］栗きんとん（3個入）1,000円
【実演】京都府宇治市［京都・東山茶寮］宇治抹茶粉かけソフトクリーム（1個）651円
【実演】福島県柳津町［小池菓子舗］あわまんじゅう（10個入り）1,500円
【実演】大阪市西成区［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］（12個入）700円
【実演】大分県大分市［やまと屋］とり天(100gあたり)540円
福岡県新宮町［千鳥屋］チロリアン（100ｇあたり）486円
【実演】北海道札幌市［The Cheese Burger ESSEN］道産牛チーズバーガー（1個）1,296円
- ［やまと屋］やまと屋にて2,160円(税込)以上お買上げのお客様、先着30名様に「100円引き」いたします。
- ［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋にて「元祖たこ焼き小箱（1個入）700円」をお買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。
- ［千鳥屋］千鳥屋にて税込2,000円以上お買上げのお客様、先着50名様に「チロリアンショート3本」プレゼントいたします。
- ［The CheeseBurger ESSEN］The CheeseBurger ESSENにてハンバーガーをお買上げのお客様、先着30名様に「108円引き」いたします。
- ［小池菓子舗］小池菓子舗にて税込2,160円以上お買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。
- ［日の出製麺所］午後2時から 日の出製麺所イートインご利用のお客様、各日先着20名様に「ちくわ天を1本」サービスいたします。
■1月20日（火）～25日（日）※連日午後7時30分まで。最終日は午後5時閉場。
■本館地下2階 催会場
柏高島屋では第２回目となる「背徳感を楽しもう 魅惑の粉ものグルメ展」を開催いたします。
焼いて、揚げて、茹でて、蒸して・・・さまざまな粉ものグルメが大集合。
初登場は9ブランド。出来立てが楽しめる実演販売も10ブランド以上登場。
スイーツから惣菜まで幅広い粉ものグルメをお楽しみいただけます。
イートインでは香川県坂出市の「日の出製麺所」のうどんが今年も出店。
現地では1時間だけの提供の人気のうどん。もっちりとした麺に瀬戸内の食材を合わせました。
イートイン
香川県坂出市［日の出製麺所］
瀬戸内満喫うどん（1杯）1,580円
＜各日40食限り＞
午前10時30分～午後7時
※ラストオーダーは閉場時間の30分前
※最終日は午後4時まで
【初登場】実演
北海道札幌市
［Atelier Cielion］
シュガーバタークレープ
（いちご・アールグレイレモン・ラム
レーズン、各1個）1,100円から
【初登場】実演
大阪府守口市
［いか焼き 旨訶不思議］
いか焼きこだわりセット（6枚入）1,340円
人気の看板商品3種類をセットに。
食べ比べで大阪名物を満喫！
【初登場】店内厨房
沖縄県那覇市
［いまいパン］
黒糖きな粉餅揚げパン（1個）447円
黒糖餡とお餅を包んだパン生地を揚げ、きな粉をたっぷりまぶした新食感の揚げパン。
甘い誘惑のスイーツから、見ても楽しめる実演販売まで、さまざまな魅力のグルメがずらり。
【初登場】高知県高知市［コミベーカリー］究極のぶどう食パン（1斤）918円
【初登場】北海道札幌市［カメリアズ ティーハウス ロンドンwith北海道セルクル円山］スコーン（1個）391円から
【初登場・実演】東京都狛江市［鯛焼舟ばし］鯛焼（あずき）（１尾）200円
【初登場】大阪府門真市［花かんざし］どらやきの皮だけ（牛乳・プレーン）540円
【初登場】岐阜県恵那市［恵那栗工房 良平堂］栗福柿（1個）476円
【初登場】岐阜県中津川市［松葉］栗きんとん（3個入）1,000円
【実演】京都府宇治市［京都・東山茶寮］宇治抹茶粉かけソフトクリーム（1個）651円
【実演】福島県柳津町［小池菓子舗］あわまんじゅう（10個入り）1,500円
【実演】大阪市西成区［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］（12個入）700円
【実演】大分県大分市［やまと屋］とり天(100gあたり)540円
福岡県新宮町［千鳥屋］チロリアン（100ｇあたり）486円
【実演】北海道札幌市［The Cheese Burger ESSEN］道産牛チーズバーガー（1個）1,296円
タカシマヤアプリ会員様限定「魅惑の粉ものグルメ展」クーポン
- ［やまと屋］やまと屋にて2,160円(税込)以上お買上げのお客様、先着30名様に「100円引き」いたします。
- ［たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋］たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋にて「元祖たこ焼き小箱（1個入）700円」をお買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。
- ［千鳥屋］千鳥屋にて税込2,000円以上お買上げのお客様、先着50名様に「チロリアンショート3本」プレゼントいたします。
- ［The CheeseBurger ESSEN］The CheeseBurger ESSENにてハンバーガーをお買上げのお客様、先着30名様に「108円引き」いたします。
- ［小池菓子舗］小池菓子舗にて税込2,160円以上お買上げのお客様、先着20名様に「100円引き」いたします。
- ［日の出製麺所］午後2時から 日の出製麺所イートインご利用のお客様、各日先着20名様に「ちくわ天を1本」サービスいたします。
※クーポン内容は変更になる場合がございます。
詳しくは柏高島屋ホームページをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/konamonogourmet2026