AIを主導する語彙力・読解力と、AIに代替されない知性を、漢字の辞典でしっかり学びませんか？

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月19日（金）に『新レインボー 読解力を養う 漢字・熟語辞典』を発売いたしました。

▲かわいいネコの表紙

「AIに教えてもらえば、漢字わかんなくても大丈夫！」――本当にそうでしょうか？

日本語の文章は、漢字・漢語（漢字を使った熟語）が半分を占めているといいます。AIに指示を出すのにも、漢字や熟語がたくさん含まれた日本語の文章を使いこなさねばなりません。AIが作った文章も、漢字や熟語がたくさん含まれていて、それを読み解く必要があります。漢字・熟語の意味や使い方を知っておくことで、AIをよりよく活用することができると思いませんか。漢字学習は、デジタル・AI活用に必要な基礎といえます。

■漢字も、熟語も、漢字の意味と熟語の関係もわかる！

◎画期的！ 漢字の意味と熟語が直結した漢字辞典

▲紙面「大」の項目：漢字の意味と、熟語が直結していて、わかりやすい

お子さんが説明文を読み解けずに、つまずいたり困ったりしていませんか。漢字や熟語の意味がわからないことが理由の一つかもしれません。その場合、漢字や熟語の意味を的確にとらえられるようになると、読解力は、ぐっと伸びるようになるのです。

小学校で習う漢字は、造語力（熟語を作る力）が高く、たくさんの熟語を作ることができます。例えば「大」という漢字は、「大地」「大物」「大事」「大雨」「大意」などの熟語が作れます。漢字一字を覚えるときに、その漢字を使った熟語を同時に覚えることで、お子さんの漢字を読む力、書く力、使いこなす力が高まっていきます。

本書は、見出しの漢字を大きな教科書体で示し、意味が複数あるものは「１、２、３」と番号を付けて並べています。

本書の特長として、意味ごとに熟語を示し、さらに熟語の意味と用例も載せています。例えば「大」という漢字では、１の意味「おおきい」のところに「大地」という熟語と、その意味と用例をのせています。２の意味「すぐれている」のところに「大物」「大事」を、３の意味「たくさん」のところに「大雨」を、４の意味「全体」のところに「大意」をそれぞれ載せています。

漢字の意味と熟語が直結することで、漢字一字ごとの理解が深まり、語彙力が強化されます。語彙力が強化されることで、読解力も高まるのです。

◎安心！ 学年別に漢字をまとめて配列しているから、学びやすい

本書は、小学校1年生で習う漢字、2年生で習う漢字と、学年配当別にまとめて配列しています。各学年内は、代表的な音（訓しかないものは訓）の五十音順に並べているから直感的に引くことができます。

各漢字に示される熟語は、学年を前後した漢字も含まれていますが、まずは書けなくても読めるだけで読解に役立っていきます。

◎本格的！ 漢字のなりたちが充実

▲紙面：見出しの漢字、音訓、なりたち、意味、熟語がきっちりとまとまっていて、見やすい

本書は、監修者の加納喜光先生が研究を重ねた「漢字のなりたち（その漢字ができるまでの過程）」を、小学生が視覚的にわかりやすいよう、ぎゅっとまとめています。漢字は、部首以外の部分に重要なイメージが含まれていて、そのイメージを知ることで、同じ部分を持つ漢字をまとめて覚えることができます。なりたちを通じて、漢字と漢字のつながりを感じることができるようになります。

◎さがせる！ 3種類の索引（さくいん）が付いている

本書には、音訓索引（さくいん）、総画索引（さくいん）、部首索引（さくいん）の3種類が付いています。

直感的にさがせなくても、索引を使いこなせば、簡単に漢字を見つけることができます。さらに、この辞典で索引を使いこなせるようになれば、小学4年生で習う本格的な漢字辞典もスイスイ引けるようになります。

▲音訓索引（さくいん） 音と、訓から漢字が載っているページ数を知ることができます▲総画索引（さくいん） ：総画数から漢字が載っているページ数を知ることができます▲部首索引（さくいん） ：部首から漢字が載っているページ数を知ることができます

［商品概要］

●収録漢字数：1,026字

●収録熟語数：約54,000語

●すべての漢字にふりがな付き

●すべての漢字になりたちが載っている

●音訓・総画・部首の3つの索引（さくいん）付き

■『新レインボー 読解力を養う 漢字・熟語辞典』

監修：加納 喜光

定価：2,310円（税込）

発売日：2025年12月19日

判型：A5判／512ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306364-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230636400(https://hon.gakken.jp/book/1230636400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053063647(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063647)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400662/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400662/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107660709(https://7net.omni7.jp/detail/1107660709)

