中古スマホに新しい選択肢！大きな不安要素の1つバッテリー問題を解決した商品が登場。Samsungとの提携で実現した「メーカー純正バッテリー交換品」がイオシスで販売中。

株式会社イオシス

人気のSamsung Galaxy SシリーズやZシリーズの中古品を、純正バッテリー交換済みで提供します。すでにWEBと店頭で好調な売れ行きを記録しており、在庫切れになる前のご購入をおすすめします。信頼のSamsung品質を、イオシスが新しいリユース体験としてお届けします。

中古スマホ・タブレットおよびパソコンなどのリユース事業を展開する株式会社イオシス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中本 直樹、以下「イオシス」）は、サムスン電子ジャパン株式会社（以下「サムスン」）との提携により、メーカー純正バッテリーへ交換済みの高品質なリユースSamsung Galaxyシリーズの販売を、自社WEBサイトおよび店舗にて実施しております。 本取り組みは、リユース品特有の懸念点である「バッテリーの劣化」をメーカー公式の整備体制によって解消するものです。中古スマホ市場が拡大する中、新品・未使用品に引けを取らない信頼性を持った「新しい中古スマホ」を提供いたします。

- 取り組みの背景と目的：中古スマホに安心という付加価値を

イオシスでは、新品・未使用品・中古品と幅広くスマートフォンを取り扱っていますが、最も高いシェアを占めるのは中古品です。その一方で、「中古はバッテリーの持ちが心配」「内部パーツの劣化具合が目に見えない」といった懸念点から、中古品の安さは魅力的ではあるものの新品や未使用品を優先して探されるケースも少なくありませんでした。

こうした「中古に興味はあるが、品質に妥協したくない」というお客様の不安を解消するために誕生したのが、今回の「メーカー純正バッテリー交換品」のSamsung Galaxyスマートフォンです。中古スマホのリーズナブルさと、メーカー公式の安心感を掛け合わせることで、より長く、安心してご利用いただけるリユース品を提供いたします。

- お客様の実際の声：販売開始直後から「期待」と「信頼」

2025年11月の販売開始をご案内した直後、SNS上で多くの期待の声が寄せられました。

「公式メーカーが提携する安心感」

「Galaxyスマホの中古品をバッテリー気にせずに買える」

といった、メーカー純正ならではの品質に対する期待の声が多数寄せられました。その声に比例するように好調な販売動向が続いています。

- メーカー純正バッテリー交換品の説明

本商品は、イオシスがWEBおよび店頭で買い取ったSamsung Galaxyスマホを、以下の工程で再整備したものです。

・新品バッテリー交換： すべての対象端末をメーカー純正の新品バッテリーへ交換し、バッテリー性能を新品同等の状態に引き上げています。

・機能検査：メーカー認定センターで機能検査を実施し、全ての挙動に問題がないことを確認した端末のみを「メーカー純正バッテリー交換品」として商品化しています。

・純正パーツによる補修： 端末の状態に応じて、ディスプレイや外装も必要であれば純正パーツへ交換いたします。

- WEBサイトでも店頭でも購入可能

お客様のライフスタイルに合わせ、以下のチャネルでご購入いただけます。

・WEBサイトで購入する場合： イオシス公式WEBサイトにて、商品名に【メーカー純正バッテリー交換品】と記載されている商品をお選びください。

特設ページ：https://iosys.co.jp/special/samsung-genuinebattery(https://iosys.co.jp/special/samsung-genuinebattery?utm_source=prtimes)

・実店舗で購入する場合：対象商品に掲示されている「専用のポップ」が目印です。当初から取り扱っていた「イオシス アキバ中央通店」における好評の声をうけ、新たに「新宿東口店」「日本橋4丁目店」「名古屋大須店」においても取り扱いを開始いたしました。

これにより、東京（秋葉原と新宿）・大阪・名古屋の主要エリアで、実際に手に取って【メーカー純正バッテリー交換品】の実機を直接手に取り、その品質を確かめていただくことが可能です。今後も取り扱い店舗は順次拡大を予定しております。

イオシスの紹介

「けっこう安い。」の看板を掲げ、リユースIT機器を専門に取り扱うイオシスは、2026年に創業30周年を迎えます。東京（秋葉原・新宿・中野）、大阪、兵庫、名古屋、福岡の各店舗およびECサイトを展開。スマートフォン 、タブレット、パソコン等の販売・買取・レンタル事業を営み、自社リファビッシュセンターによる徹底した品質管理を通じて、安心・安全なリユース体験を提供し続けています。

公式サイト：https://iosys.co.jp/(https://iosys.co.jp/?utm_source=prtimes)