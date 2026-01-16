冬季限定「舞鶴赤れんがガイドツアー」開催
舞鶴市では、冬季限定企画として「舞鶴赤れんがガイドツアー」を開催しています。
旧海軍の軍需品や水雷の保管庫として、明治35年から大正7年にかけて建設された赤れんが倉庫群。
現在は、国の重要文化財に指定され、舞鶴を代表する歴史的建造物として親しまれています。
本ツアーでは、赤れんがパーク内を散策しながら、舞鶴の歴史や赤れんが倉庫群の成り立ち、役割について、ガイドが分かりやすくご案内します。
通常は立ち入ることのできない非公開エリアも含まれており、冬季限定ならではの特別な内容となっています。
歴史好きの方はもちろん、初めて舞鶴を訪れる方にもおすすめの体験型ツアーです。
開催概要
■ 体験名
冬季限定 舞鶴赤れんがガイドツアー
■ 催行日（募集日）
2025年12月21日～2026年3月8日までの毎週日曜日
※都合により受付停止の場合があります。予約カレンダーをご確認ください。
※1月11日、2月15日は受付を中止します。
■ 所要時間
10：45～11：45（約60分）
■ 受付時間
10：00
※出発10分前までに受付をお済ませください。
■ 受付場所
舞鶴赤れんが博物館
■ 見学場所
赤れんがパーク内（2号棟～5号棟）
※赤れんが博物館、旧北吸配水池は見学場所に含まれません。
料金・お支払い
■ 料金
大人（中学生以上）：1,500円
小学生以下：無料
■ 決済方法
当日受付時にお支払い
※現金のみ
■ 料金に含まれるもの
ガイド代、保険代、消費税
■ 料金に含まれないもの
個人的諸費用
募集・予約について
■ 募集人数
最大15名
最少催行人数：1名
■ 募集期間
30日前から前日の17時まで予約可能
※催行決定日で定員に達していない場合は、当日参加も可能です。
参加可否については直接お問い合わせください。
■ ご予約方法
下記の予約ページからお申し込みください。
https://select-type.com/rsv/?id=r-0Hcl1Ldcs&c_id=256436
■ キャンセルポリシー
当日および無連絡不参加：100％
参加条件・注意事項
・徒歩移動（約60分）が可能な方
・階段の昇降が可能な方
※当日体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください。
・雨天決行（雨具をご準備ください）
※悪天候等により、やむを得ず中止する場合があります。
・赤れんが博物館、旧北吸配水池の見学は本ツアーに含まれていません。
アクセス
■ お車でお越しの方
赤れんがパーク駐車場より徒歩約10分
■ 公共交通機関でお越しの方
・京都交通 路線バス
「赤れんがパーク・市役所前」下車 徒歩約5分
・JR東舞鶴駅より徒歩約25分
・JR東舞鶴駅よりタクシー約10分（赤れんが博物館前）
お問い合わせ先
舞鶴観光協会
TEL：0773-77-5400（日・祝休）
【当日連絡先】080-9534-0153
舞鶴市の魅力を紹介｜舞鶴赤れんがパーク
舞鶴赤れんがパークは、日本遺産・明治時代から残る海軍の倉庫群として、人気の観光スポット。
8棟の赤れんが倉庫群の内5棟が改装した施設です。
建物は重要文化財に指定されています。
カフェやお土産売り場、展示施設が入る2、3号棟のほか、4、5号棟では不定期でライブイベントやアートフェスタなども開催しています。
詳しくはこちら
https://maizuru-kanko.net/archives/sightseeing/215