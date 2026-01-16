冬季限定「舞鶴赤れんがガイドツアー」開催

舞鶴市

舞鶴市では、冬季限定企画として「舞鶴赤れんがガイドツアー」を開催しています。

旧海軍の軍需品や水雷の保管庫として、明治35年から大正7年にかけて建設された赤れんが倉庫群。

現在は、国の重要文化財に指定され、舞鶴を代表する歴史的建造物として親しまれています。

本ツアーでは、赤れんがパーク内を散策しながら、舞鶴の歴史や赤れんが倉庫群の成り立ち、役割について、ガイドが分かりやすくご案内します。

通常は立ち入ることのできない非公開エリアも含まれており、冬季限定ならではの特別な内容となっています。

歴史好きの方はもちろん、初めて舞鶴を訪れる方にもおすすめの体験型ツアーです。

開催概要

■ 体験名

冬季限定 舞鶴赤れんがガイドツアー

■ 催行日（募集日）

2025年12月21日～2026年3月8日までの毎週日曜日

※都合により受付停止の場合があります。予約カレンダーをご確認ください。

※1月11日、2月15日は受付を中止します。

■ 所要時間

10：45～11：45（約60分）

■ 受付時間

10：00

※出発10分前までに受付をお済ませください。

■ 受付場所

舞鶴赤れんが博物館

■ 見学場所

赤れんがパーク内（2号棟～5号棟）

※赤れんが博物館、旧北吸配水池は見学場所に含まれません。

料金・お支払い

■ 料金

大人（中学生以上）：1,500円

小学生以下：無料

■ 決済方法

当日受付時にお支払い

※現金のみ

■ 料金に含まれるもの

ガイド代、保険代、消費税

■ 料金に含まれないもの

個人的諸費用

募集・予約について

■ 募集人数

最大15名

最少催行人数：1名

■ 募集期間

30日前から前日の17時まで予約可能

※催行決定日で定員に達していない場合は、当日参加も可能です。

参加可否については直接お問い合わせください。

■ ご予約方法

下記の予約ページからお申し込みください。

https://select-type.com/rsv/?id=r-0Hcl1Ldcs&c_id=256436(https://select-type.com/rsv/?id=r-0Hcl1Ldcs&c_id=256436)

■ キャンセルポリシー

当日および無連絡不参加：100％

参加条件・注意事項

・徒歩移動（約60分）が可能な方

・階段の昇降が可能な方

※当日体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください。

・雨天決行（雨具をご準備ください）

※悪天候等により、やむを得ず中止する場合があります。

・赤れんが博物館、旧北吸配水池の見学は本ツアーに含まれていません。

アクセス

■ お車でお越しの方

赤れんがパーク駐車場より徒歩約10分

■ 公共交通機関でお越しの方

・京都交通 路線バス

「赤れんがパーク・市役所前」下車 徒歩約5分

・JR東舞鶴駅より徒歩約25分

・JR東舞鶴駅よりタクシー約10分（赤れんが博物館前）

お問い合わせ先

舞鶴観光協会

TEL：0773-77-5400（日・祝休）

【当日連絡先】080-9534-0153

舞鶴市の魅力を紹介｜舞鶴赤れんがパーク

舞鶴赤れんがパークは、日本遺産・明治時代から残る海軍の倉庫群として、人気の観光スポット。

8棟の赤れんが倉庫群の内5棟が改装した施設です。

建物は重要文化財に指定されています。

カフェやお土産売り場、展示施設が入る2、3号棟のほか、4、5号棟では不定期でライブイベントやアートフェスタなども開催しています。

