大人気脚本家・三谷幸喜×TVガイドの新連載が1月23日（金）発売の「月刊TVガイド3月号」よりスタート！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「月刊TVガイド3月号」を1月23日（金）に発売。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。また、1月下旬より電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。「月刊TVガイド2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）

脚本を担当したドラマ「古畑任三郎」シリーズ（'94年～）、大河ドラマ「新選組！」（'04年）、「真田丸」（'16年）、脚本と監督を務めた映画「THE 有頂天ホテル」（'06年）、「ザ・マジックアワー」（'08年）など、多数のヒット作を生み出してきた人気脚本家・三谷幸喜。彼の新連載が、この度、満を持して月刊TVガイドでスタートすることになった。

日本のテレビの“今”を伝え続けるTVガイド（現・週刊TVガイド）が'62年8月に創刊されてから、もうすぐ64年。TVガイドとほぼ同い年である'61年生まれの三谷が、当時の表紙や記事を実際に見ながら、大衆を夢中にさせたテレビ番組について語るスペシャルな内容となっている。連載タイトルは、三谷が大好きだったという海外ドラマ「スパイ大作戦」（'66～'73年）からインスピレーションを受けた、三谷幸喜×TVガイド「テレビ大作戦」。連載1回目となる「月刊TVガイド3月号」では、まず創刊号から'60年代のTVガイドを中心に振り返っていただいた。三谷の創作の原点となった番組や貴重なエピソードも明らかになる連載は見逃せない。

三谷幸喜コメント

ただただテレビの思い出を語るだけの連載なんですけど、インタビュアーのペリー荻野さんと話していて、僕はテレビと一緒に育って来たんだなあって改めて感じました。つまり僕にとって、テレビを語ることは人生を語ること。たぶんそんな連載になると思います。でもインタビューは始まったばかりなので、そうならないかもしれません。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年3月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2026年1月23日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：650円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年3月号」

●配信日：2026年1月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：650円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

