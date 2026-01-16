【小学生対象／無料】子ども理科実験イベント「ＴＯＭＡＳサイエンス教室　噂の実験2026」を開催します。

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年２月17日(火)～６月19日(金)に、「ＴＯＭＡＳサイエンス教室 噂の実験2026」をＴＯＭＡＳ各校にて開催いたします。

詳細URL：https://www.tomas.co.jp/event/science37/(https://www.tomas.co.jp/event/science37/)

■2026年度の中学入試で出題された問題を実験で検証！

2026年度中学入試で出題されて話題となった理科の実験問題を取り上げ、「本当にそうなるのか？」を実験で検証します。難しそうな問題でも、五感を通して体感し、実験結果の背景にある原理・原則を知ることで、深く理解できます。難関中学入試が求める科学的関心・思考・態度を、体感を通して楽しく育めるイベントです。

受験生はもちろん、低学年のお子さんもぜひご参加ください。

〇過去にはこんな入試問題を取り上げました。

・2023年度青山学院中等部で出題 「潜望鏡と光の性質」

・2022年ラ・サール中で出題 「タマネギが目にしみるわけ」

・2020年開成中で出題 「コンデンサーと手回し発電機」

・2017年度渋谷教育渋谷中で出題 「お菓子の乾燥剤」

※実験内容は変更になる場合があります

■実施概要

■科学的思考力を楽しく育む！ＴＯＭＡＳサイエンス教室

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/631_1_03ee59f329b20a67ac5829ec091f5737.jpg?v=202601160952 ]日程・申し込みはこちらのボタンから :https://www.tomas.co.jp/contact/science37/

子どもたちの「なぜ？」「ふしぎ！」を引き出す問題発見型の学習を通じて、中学入試で問われる科学的思考力を育みます。これまでのべ14,000名以上が参加している人気のイベントです。

■ＴＯＭＡＳサイエンス教室 講師 矢野 仁 先生からのメッセージ

近年の中学入試では、知識の丸暗記ではなく、物質や現象が「なぜそうなるのか」を考察させる問題が増えています。日頃から実験や観察の中で素朴な疑問をもつ、問題発見型の学習がますます重要になってきています。ＴＯＭＡＳサイエンス教室では、60分の中で大小さまざまな実験を一緒に行いながら子どもたちの疑問を引き出します。科学的なものの見方を育てるきっかけづくりにぜひご参加ください。

■ＴＯＭＡＳの個別指導はどこが違うのか？～完全１対１の“本物”の個別指導を追求しています～

違い１. ひと部屋に生徒一人に先生一人

個別指導というと１対２や１対３が一般的ですが、ＴＯＭＡＳは看板通り「ひと部屋に生徒一人に先生一人」。講師は目の前の生徒に100％集中して指導します。

違い２. 志望校合格逆算カリキュラムを作成

「入れる学校」ではなく、１～２ランク上の「夢の志望校」を設定。志望校の合格ラインから逆算した一人ひとりの個人別カリキュラムを作成して指導します。

違い３. 担任制による緻密な成績管理

授業を担当する講師のほかに教務担任がつき、志望校合格逆算カリキュラムの進捗を管理。ご家庭と密に連携しながら合格まで責任をもって導きます。

