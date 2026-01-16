～新橋演舞場×ビューカード 特別企画～新橋演舞場3月公演「流白浪燦星　碧翠の麗城（ルパン三世　へきすいのれいじょう）」貸切公演を実施します

株式会社ビューカード

○ 株式会社ビューカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎）は、ビューカード会員の皆さまへの特別企画として、2026年3月20日（金・祝）に、新橋演舞場3月公演 「流白浪燦星 碧翠の麗城（ルパン三世 へきすいのれいじょう）」貸切公演を実施いたします。

○ 本貸切公演の特別イベントとして、主演の片岡愛之助さんによるアフタートークショーや、桟敷席をご購入いただいたお客さま限定の花道体験ツアーをご用意しております。ぜひご期待ください！

○ チケットは、2026年1月17日（土）より、ビューカードチケット優待専用サイトにて販売いたします。

ビューカードをお持ちでない方も、即時発行（バーチャルカード）なら申込完了から最短5分で発行され、すぐにご利用いただけますので、この機会にぜひご入会ください。

○ 株式会社ビューカードは、これからもお客さまのニーズにお応えできるよう、より魅力あるサービスのご提供に努めてまいります。

1. 貸切公演の概要

日次：2026年3月20日（金・祝） 夜の部 16時00分開演

会場：新橋演舞場（地下鉄東銀座駅6番出口から徒歩5分）

演目：「流白浪燦星 碧翠の麗城（ルパン三世 へきすいのれいじょう）」

出演：片岡愛之助、中村米吉、市川笑也、市川笑三郎、市川猿弥、市川中車、中村錦之助 ほか

2. 貸切公演限定のイベント

１. 主演 片岡愛之助さんによるアフタートークショー

終演後、本作品の主演 片岡愛之助さんにご登壇いただき、アフタートークショーを開催いたします！

※ 本貸切公演のチケットをご購入されたすべてのお客さまが

ご参加いただけます。

２. 花道体験ツアー

桟敷席をご購入いただいたお客さま限定で、アフタートークイベント終了後、劇場客席内の花道を体験することができるイベントを実施いたします。

※ 桟敷席はお弁当付きでの販売のみとなります。

3. チケット販売開始日時（予定）

2026年1月17日（土）午前10時

4. チケット販売方法

ビューカードチケット優待専用サイト（https://www.cnplayguide.com/viewcard/）

※ 株式会社ビューカード発行のクレジットカード（法人カードを除く）でのみご購入いただけます。

※ 先着順での販売となります。

＜ビューカードをお持ちでない方＞

即時発行（バーチャルカード）なら、申込完了から最短5分で発行可能！カード番号などは「ビューカードアプリ」で確認できますので、すぐにご利用いただけます。

▼お申込み・詳細はこちら

https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardstandard.html

5. 席種・料金

桟敷席（花道体験・お弁当・イヤホンガイド割引券付き）：20,000円

1等席（お弁当・イヤホンガイド割引券付き）：14,500円

1等席：13,500円 （定価 16,000円）

2階A席：9,000円 （定価 9,500円）

2階B席：5,000円 （定価 5,500円）

3階A席：5,000円 （定価 5,500円）

3階B席：3,000円 （定価 3,500円）

※ 4歳以上有料。3歳以下のお子様は大人1名につき1名ひざ上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

※ 転売不可

お弁当（画像はイメージです）

桟敷席１等席

≪新橋演舞場について≫

1925年（大正4年）4月に新築開場。京都や大阪には立派な演舞場や歌舞練場があるのに、東京にないのは残念だという川村徳太郎（新橋花柳界の重鎮で、置屋森川家主人）の発案で、新橋花柳界の芸者の技芸向上を披露する劇場として建築されました。

1982年に新装された現在の演舞場は当時の最新の舞台機構を導入し、旧演舞場の設計の精神を受け継ぎながら松竹傘下の主要劇場としてお客様に親しまれています。