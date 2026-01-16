マックスアンドコー カプセルコレクション「UNDYED」にフィーチャーしたポップアップストアを、銀座三越にて開催

株式会社マックスマーラ ジャパン

MAX&Co. (マックスアンドコー)は、イタリアのテキスタイルメーカーNova Fides 社（ノヴァ・フィデス）とのパートナーシップによる「UNDYED（アンダイド）」カプセルコレクションのポップアップストアを、1月21日(水)から1月28日(⽕)まで銀座三越本館3 階 GINZA ステージにて開催いたします。

「UNDYED」コレクションは、原料そのものの魅力を最大限に引き出すことを目的に、人為的な加工を極力抑え、染料を一切使用しない製造プロセスを採用しています。自然素材が本来持つ⾊合いや風合いを尊重することで、自然界に備わるありのままの美しさと、環境への配慮という価値観が調和する世界観を表現したコレクションです。

本ポップアップストアでは、染⾊を一切施さない天然繊維から作られたファブリックを使用したコットンウールのトレンチコート、肌に馴染みのよい極上の質感と天然繊維ならではの奥行きのある自然の⾊合いを併せ持つヤクウールのカーディガンなど、素材の魅力を最大限に生かした多彩なアイテムを豊富に取り揃えます。

また、「UNDYED」コレクションに加え、2026 年春夏コレクションの一部アイテムも併せて展開いたします。

期間中にポップアップストアにてご購入のうえ、三越伊勢丹アプリをご登録頂いた方には、数量限定でオリジナルギフトをプレゼントいたします。

【ポップアップストア概要】

開催期間：1 月21日(水）～1月27日(⽕）

場所 ：銀座三越本館3 階 GINZA ステージ

営業時間：10:00-20:00

電話 ：03-3562-8235(ショップ直通）、03-3562-1111(大代表）

トレンチコート \114,400税込みカーディガン \100,100税込みブラウス \50,600税込みベルト付きパンツ \68,200税込み

About MAX&Co.

MAX&Co.は、タイムレスなスタイルを、大胆なエネルギー、反⾻心、そして遊び心あふれるミックス＆マッチの精神で再解釈する国際的なコンテンポラリーブランドです。自⼰表現に富み、クリエイティブで、スタイル志向の新世代に向け、ライフスタイルに寄り添うコレクションを展開しています。1986年に創設され、Max Mara Fashion Group の一員として、現在は世界400 店舗以上およびオンラインで展開しています。