【こどもの休日の過ごし方】 電車博士キャンプ～あずさ号宿泊＆貸切列車で乗務員体験＆鉄道文化むら～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年２月７日（土）から２月８日（日）に「電車博士キャンプ～あずさ号宿泊＆貸切列車で乗務員体験＆鉄道文化むら～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1650)」を開催します。実際に使用されていた特急「あずさ号」の車両に宿泊し、さらに貸切列車での乗務員体験や車庫見学など、“乗って・触れて・体験する”鉄道尽くしの特別キャンプです。運転席体験や車内アナウンス体験、鉄道文化施設の見学を通して、仲間とともに鉄道の世界を思いきり満喫する２日間のプログラムにぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．夢の特急『あずさ号』に宿泊！

実際に使用されていた特急「あずさ号」の車両に宿泊できる、電車好きのお子さまにとって夢のような体験。就寝前まで運転席に入り、ドアの開閉操作や車内アナウンス、チャイム、ブレーキハンドル、ブザー操作などを体験します。“泊まれる車両”だからこそ味わえる、特別な時間を過ごします。

２．上田電鉄の貸切電車で、特別な乗務員体験！

参加者だけのために上田電鉄の貸切電車を特別運行。走行中の運転席見学やアナウンス体験など、通常では体験できないプログラムを実施します。さらに、普段は立ち入ることのできない車庫内の見学や電車の操作体験も行い、鉄道の裏側までじっくり学べます。

３．「碓氷峠鉄道文化むら」で鉄道の魅力を深掘り！

2日目は、群馬県の「碓氷峠鉄道文化むら」を訪問。機関車や国鉄時代の貴重な車両展示を間近で見学し、鉄道の歴史や技術を体感します。お気に入りの車両の前で記念撮影をするなど、電車好きにはたまらない時間を過ごします。

■電車博士キャンプ～あずさ号宿泊＆貸切列車で乗務員体験＆鉄道文化むら～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/２/７ (土) ～ 2026/２/８ (日)１泊２日

（申込締切日：2026/２/３(火)）

・対象：小1～中3（男子のみ）※ツアー出発日の学年です

・開催地：長野県上田市「夢ハウス・あずさ号」

・宿泊：「夢ハウス・あずさ号」和室

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】54,450円【中学生】65,450円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 12名（最少催行人員６名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1650

■スケジュール

１日目

9：00～10：00 東京発（新幹線）上田



●上田電鉄貸切電車の旅に出発！

●貸切電車でアナウンス体験

●走行中の電車の運転席を間近で見てみよう

●上田電鉄車庫内の見学

●電車の操作体験

●宿泊先の「あずさ号」で運転席体験

●チャイム・ブレーキハンドル・ブザー・自動ドア体験

２日目

●チェックアウトぎりぎりまで、「あずさ号」を満喫しよう



上田（新幹線）高崎（普通列車）横川着 11：00～12：00



●碓氷峠鉄道文化むら見学

●たくさんの鉄道展示を見学しよう！

●お気に入りの車両の前で記念撮影しよう！



横川（普通列車）高崎（新幹線）東京着 17：00～18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、春ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、7つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Email ： riso-pr@tomas.jp