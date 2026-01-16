全国のパン屋4店舗のチョコレート商品が詰まったパンセットが登場。今年はパンでチョコレートをより身近に。

合同会社クアッガ

パンの通信販売、廃棄ロス削減サービスの「rebake」を運営する合同会社クアッガ（本社：東京都墨田区）は、全国のパン屋4店舗のチョコ系パンを詰め合わせたバレンタイン特製セットを販売します。本セットのコンセプトは「塩チョコ」。各店舗に呼びかけ、甘じょっぱいをテーマにオリジナリティたっぷりのパンを作ってもらいました。また、今回の詰め合わせには大東カカオ（株）さまのご協力のもと、クーベルチュールチョコレートを使用しました（一部対象外）。パンという身近な食べ物で味わう高級チョコレートは、純粋なチョコレート菓子とはまた違った味わい。今だけの味をお味逃しなく。

rebake特製バレンタインセットはこちら：https://rebake.me/items/3811/

概要

rebakeが全国のパン屋さん4店舗と協力して作った、「塩チョコ」がテーマのパンセットです。大東カカオ（株）さまのご協力のもと、ほとんどのパンと焼き菓子にクーベルチュールチョコレートを使用し、塩気があとを引く甘じょっぱいチョコパンの詰め合わせができました。

4店舗×塩チョコアイテムの詰め合わせ

価格：3,300円（税込）

内容量：8点（1～2人用／Sサイズ箱）

保存方法：冷凍（-18℃以下）にて保存可能

※2月2日～12日に順次発送

セット内容

■町草パン製造所

ブラウニー（左）／パンドロデヴ チョコと塩キャラメルピーナッツ（右）

日々の暮らしにそっと根を張るように、静かに誠実にパンを焼き続けるお店。素材と発酵、焼成に真摯に向き合うことで生まれるパンが人気。〈ブラウニー〉ただのブラウニーではなく、2つのブラウニーでバターをサンドするというオリジナリティあふれるお菓子。ラム酒がほんのりと香る、そのまま食べてもリッチなブラウニーにバターの塩気が入ることで、ブラウニーだけで食べるよりも何十倍も魅惑的なお菓子に大変身。〈パンドロデヴ チョコと塩キャラメルピーナッツ〉看板商品のロデヴを、今回のセット用に特別にアレンジ。チョコの甘さも塩キャラメルの風味もしっかりと感じられるロデヴに仕上がりました。

■ムール ア・ラ ムール

ショコラオランジュ（左）／塩キャラメルとホワイトチョコのパウンドケーキ（右）

素材の力と時間を味方につけたパン作りで、多くのパン好きから支持を集めるお店。派手さに頼らず、粉・水・酵母と丁寧に向き合うことで生まれる、滋味深い味わいが魅力。〈ショコラオランジュ〉オレンジピールの酸味とわずかな苦み、生地に練り込まれたココアパウダーの甘さが調和する新作。店頭でも人気のハード系をチョコレート生地にアレンジ。〈塩キャラメルとホワイトチョコのパウンドケーキ〉しっかりさくっとした生地には卵の甘さとホワイトチョコの甘さを感じ、それでいて塩キャラメルが全体を優しくまとめます。

■葉山ブレドール

チョコマフィン（左）／チョコクロワッサン（右）

神奈川・葉山で長く愛され続けているベーカリー＆パティスリー葉山ブレドール。 ヨーロッパの伝統を大切にしながら、日本の気候や素材に寄り添ったお菓子とパン作りを続けています。〈チョコマフィン〉自然解凍の状態で食べると、しゅわふわとした口溶けの生地とごろっと入ったチョコレートの硬さのギャップが生まれ、濃厚ながら優しい味わい。 リベイクするとチョコが溶けだしてさらに香りも強調されます。〈チョコクロワッサン〉ブレドールの看板商品でもあるクロワッサンを、中にも外にも、もちろん生地にもチョコを使った濃厚仕様にアレンジ。はらはらと口の中で溶けていく生地は、まるで生チョコを食べているかのような気持ちにさせてくれます。

■GOTZEL

チョコプレッツェル（上）／塩バターシュタンゲル オレンジ×チョコ（下）

日々の食卓に自然と馴染むパンを実直に焼き続ける福岡のドイツパン専門店。ライ麦や小麦の風味、発酵の力を大切にしたパン作りで、食事に寄り添うパンを焼き続けています。〈チョコプレッツェル〉チョコバターとでも言いたくなるような濃厚なチョコクリームが、プレッツェルの太い部分にたっぷりサンド。生地の程よい硬さとしょっぱさに対して、クリームの柔らかさとガツンと来る甘さとの対比が強く、今回のセットのコンセプトにぴったりな一品。〈塩バターシュタンゲル オレンジ×チョコ〉ハードなのにクロワッサンのようにサクサクしていて、さらにもっちりともしている不思議な食感。温めてから食べると、チョコがとろっと溶けだします。独特の生地は溶けたチョコでも食感を邪魔することなく、むしろ柔らかさを心地よく引き立ててくれます。使用したチョコレートのご紹介

日本で初めてカカオ豆から製品までの製造ラインを完成させた、日本におけるチョコレートのパイオニア・大東カカオ（株）さまのご協力のもと、ほとんどのパンと焼き菓子にクーベルチュールチョコレートを使用しました。

https://daitocacao-product.com/product/533/

https://daitocacao-product.com/product/546/

大東カカオ（株）について

1924年創業。産地ごとに異なるカカオの多様な風味を活かしながら、原料となるカカオ豆からチョコレートが出来上がるまで一貫製造する、日本で唯一のチョコレート専業メーカー。

HP：https://daitocacao-product.com/

rebakeについて

日本全国のこだわりのパンの通販購入や、廃棄になりそうなパンの購入により廃棄をなくすことに貢献できる、日本最大級のパンの通信販売プラットフォームです。rebakeでは、パンの廃棄を減らすべく、廃棄になってしまいそうな「ロスパン」を積極的に扱っています。利用者の方は、日本全国のこだわりのパンを自宅で楽しめ、かつフードロスという社会問題の解決にも貢献でき、パン屋さんは、廃棄による心理的負荷を減らし、美味しいと言ってもらえる幸せと、売上を増やすことができます。rebake は、「パンの廃棄削減によるフードロスの減少、持続可能な社会の実現」を目的に運営しています。



・HP：https://rebake.me/

・instagram：https://www.instagram.com/rebake_bread/

・Facebook： https://www.facebook.com/rebake.me

・X： https://twitter.com/rebake20002031

会社概要

・会社名：合同会社クアッガ

・事業内容：パン廃棄の削減サービスrebake、グルテンフリーの定期便、食に関するコンサルティング事業

・代表：斉藤優也、鶴見和俊

・所在地：東京都墨田区八広1-2-10

・設立：2018年8月

・URL：https://quagga.life/