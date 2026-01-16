【EVERYSKIN スキンケアBOX】 ブランドを象徴するセットがアップデート。心地よさと美しさを磨き上げた新仕様、2026年2月1日(日) より発売

LIKESBEAUTY株式会社EVERYSKIN スキンケアBOX 定期購入価格：22,493円(税込)

LIKES BEAUTY株式会社（代表：高橋 舞子）は、ブランドを象徴する「スキンケアBOX」をこのたびリニューアルして2月1日(日)より発売いたします。

【Webページ】https://every-skin.jp/

何を使えばいいか分からない時の「これだけ」で整うスキンケア。

今回のリニューアルではデイミルクの容量変更に伴い、パッケージデザインやプレセント内容を見直し、日々のスキンケアをトータルで支えるセットとして、EVERYSKINの世界観をより洗練された形で毎月定期としてお届けします。

【商品概要】

定期購入毎月定期コース｜EVERYSKIN スキンケアBOX(ベーシック)

価格：\22,493（税込）

内容：デイクレンジング130g／デイウォッシュ110ｇ／＆ウォーター150mL／スキンジェル150g／デイミルク60mL

【プレゼント】オーガニックコットン/泡立てネット/クリスタルヴェール1枚/スキンクリーム2枚

ご購入方法：EVERYSKIN公式オンラインストアにて https://every-skin.jp/

販売開始： 2026年2月1日(日) 10:00から

ポイント01 - デイミルクのパッケージ・容量を変更

お客様からいただいたご要望を踏まえ、使用期間や使いやすさをより高めるために、パッケージのリニューアルと容量の増量（50mL → 60mL）を行うことになりました。

ポイント02 - スキンケアBOX全体のデザインをアップデート

上質な新パッケージへ変更。明るく凛としたデザインに仕上げています。

ポイント03 - セット内容の統一感をさらに強化

肌がゆらぎやすい方のために、〈肌ファースト〉の視点で厳選した5アイテムを毎月お届けするスキンケアセットです。ライン使いによって「肌を守る力を育てる」実感をより高め、EVERYSKINが大切にしている“日々の肌を育むスキンケア体験”を、これまで以上に深く味わっていただけます。

LIKES BEAUTY株式会社について

LIKES BEAUTY株式会社は、スキンケアブランド「EVERYSKIN」を展開する化粧品開発企業です。皮膚生理学に基づいた処方にこだわり、肌トラブルの起きにくい“健康な素肌”を目指した製品づくりを行っています。「BEAUTIFUL & HEALTHY ～健康と美は一体～」をブランドコンセプトに、肌悩みに寄り添いながらも効果を実感できるスキンケアの提供に努めてまいりました。前身は岐阜県のエステサロン発のサロン専売品ブランドで、肌に悩みを抱える創業者親子が3年の歳月をかけて立ち上げた実体験に基づくブランドです。特に肌のバリア機能に重要な「セラミド」に着目し、繰り返す肌トラブルへの根本アプローチを追求しています。

代表の高橋舞子は、美容皮膚科および産婦人科の看護師としての現場経験を経て、大手化粧品メーカー系エステサロンに入社。エリアマネージャーを務めた後に独立し、母親と共に有限会社MIEUXを設立しました。オリジナル化粧品の開発・販売やスタッフ教育を手がけながら、2018年に株式会社SHE BESTへ社名変更。さらに2019年には化粧品部門を独立させる形で、LIKES BEAUTY株式会社を創業しました。現在は、全国にエステ・マツエク・ネイルの直営サロンを展開。サロン現場と研究開発の両面から得られる知見を活かしながら、確かな品質と実感力を兼ね備えた製品開発を続けています。

●Instagram：@everyskin_official／＠suhadabi_everyskin／＠everyskinpro_official

●LINE：@EVERYSKIN

【会社概要】

社名：LIKES BEAUTY株式会社

所在地：東京オフィス 〒105-0003 東京都中央区銀座1-18-2 銀座VIPビル

代表取締役：高橋 舞子

設立：2019年4月25日

事業内容：

・化粧品等の研究・開発・製造

・美容器具、化粧品等の販売

HP：https://every-skin.jp/