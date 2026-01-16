【新小５・新小６対象】合否のカギとなる算数の演習量にこだわった5日間の特訓合宿「春期特訓合宿2026」を開催します。

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年３月27日(金)～３月31日(火)に、新小５と新小６を対象に「春期特訓合宿2026」を実施いたします。

詳細URL：https://www.tomas.co.jp/event/spring_camp/(https://www.tomas.co.jp/event/spring_camp/)

■次学年への最高のスタートを切ろう合否のカギとなる算数の演習量にこだわった5日間の特訓合宿

中学入試は算数で大きく差がつきます。この合宿では、合否のカギとなる算数に集中して取り組み、ライバルより一足早く、基礎力・計算力を完成させます。また、合宿だからこそできる約40時間の演習量に挑戦し、体力と精神力を培うことで、天王山の夏を迎える前に受験生としての自覚を促します。今までの殻を破り、新受験生への最高のスタートを切るために、ぜひご参加ください。

〈春期特訓合宿2026 ３つのポイント〉

・ポイント１. 学力別クラス編成

新小５は２クラス、新小６は５クラスの学力別クラス編成。ＴＯＭＡＳ社員が質問対応を行い、一人ひとりをきめ細かくサポートします。

・ポイント２. 圧倒的な演習量

４泊５日で約40時間というこれまで経験したことのない演習量に挑戦します。算数の演習に一点集中することで、入試問題50点分の獲得をめざします。

・ポイント３. 受験生への意識改革

学習に向かう姿勢が徐々に変わります。ライバルの存在が、天王山の夏を迎える前にお子様を本物の受験生へと成長させます。

〈合宿に参加して模試の偏差値が上がりました！ 〉

合宿に参加すると、どのような成果があるのでしょうか？ ここでは、合宿参加前と参加直後の模試の成績推移を紹介します。多くの参加者が成果を実感しています。

※2025年夏期特訓合宿アンケート回答者201名のうち、ホームページでは特に成長が著しい30名の生徒について掲載しています。ここではそのうちの５名の生徒についてご紹介します。

※偏差値は同一模試で比較しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/624_1_3223dc6e99a1ddf42c69f4ec9c888fae.jpg?v=202601160921 ]

※他の成績推移については、こちらのページ(https://www.tomas.co.jp/event/spring_camp/)よりご覧ください。

〈合宿が難関校合格への突破口に！〉

2024年度 合宿参加者の合格実績 ※2025年度入試

灘中・筑波大附駒場中・開成中・渋谷教育幕張中・聖光学院中・渋谷教育渋谷中・慶應義塾普通部・慶應義塾中等部・駒場東邦中・東邦大付東邦中・市川中・桐朋中・ラ・サール中・洗足学園中・西大和学園中・横浜雙葉中・浦和明の星女子中・立教新座中・青山学院横浜英和中・学習院女子中・立教池袋中・法政大第二中・中央大学附属中・学習院中

■実施概要

■ＴＯＭＡＳの個別指導はどこが違うのか？～完全1対1の“本物”の個別指導を追求しています～

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/624_2_237a20873e38a8a118339c81d52ee60d.jpg?v=202601160921 ]お申し込みはこちらから :https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1902

違い１. ひと部屋に生徒一人に先生一人

個別指導というと１対２や１対３が一般的ですが、ＴＯＭＡＳは看板通り「ひと部屋に生徒一人に先生一人」。講師は目の前の生徒に100％集中して指導します。

違い２. 志望校合格逆算カリキュラムを作成

「入れる学校」ではなく、１～２ランク上の「夢の志望校」を設定。志望校の合格ラインから逆算した一人ひとりの個人別カリキュラムを作成して指導します。

違い３. 担任制による緻密な成績管理

授業を担当する講師のほかに教務担任がつき、志望校合格逆算カリキュラムの進捗を管理。ご家庭と密に連携しながら合格まで責任をもって導きます。

