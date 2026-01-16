DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、1月16日に、新たに「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」を追加したことを発表しました。


■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



自分に付与された弱体効果を消去するほど味方を強化！


豊富な回復でサポートする闇スキルヒーラー！


★5 [母なる初凪] ウイ



編成するタイプによってパーティ全体の性能UP！


バフもデバフもおまかせの風スキルデバッファー！


★5 [迎春の艶狐] オオミヤノメ



◆開催期間◆


2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで







■■■降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」 開催！■■■




降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」を開催いたします！



イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！


過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！



◆限定装備◆


★5武器 科戸の風刃



◆イベント開催期間◆


2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで



◆商店交換期間◆


2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月9日 11:59 まで



■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで



■■■理想の式神を召喚！？事前アンケート開催！■■■




皆さまの好みをもとに


理想の新式神を生みだす企画「理想の式神を召喚！？ 」の


事前アンケートが開催いたします。



ご協力いただいた方にはお礼として


「霊晶石 300個」を後日お送りいたします！



◆開催期間◆


2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで



※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)



