DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、1月16日に、新たに「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

自分に付与された弱体効果を消去するほど味方を強化！

豊富な回復でサポートする闇スキルヒーラー！

★5 [母なる初凪] ウイ

編成するタイプによってパーティ全体の性能UP！

バフもデバフもおまかせの風スキルデバッファー！

★5 [迎春の艶狐] オオミヤノメ

◆開催期間◆

2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで

■■■降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」を開催いたします！

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！

過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！

◆限定装備◆

★5武器 科戸の風刃

◆イベント開催期間◆

2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月9日 11:59 まで

■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで

■■■理想の式神を召喚！？事前アンケート開催！■■■

皆さまの好みをもとに

理想の新式神を生みだす企画「理想の式神を召喚！？ 」の

事前アンケートが開催いたします。

ご協力いただいた方にはお礼として

「霊晶石 300個」を後日お送りいたします！

◆開催期間◆

2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

