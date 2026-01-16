DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、1月16日に、新たに「★5 ウイ」「★5 オオミヤノメ」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな期間限定式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
自分に付与された弱体効果を消去するほど味方を強化！
豊富な回復でサポートする闇スキルヒーラー！
★5 [母なる初凪] ウイ
編成するタイプによってパーティ全体の性能UP！
バフもデバフもおまかせの風スキルデバッファー！
★5 [迎春の艶狐] オオミヤノメ
◆開催期間◆
2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで
■■■降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」 開催！■■■
降魔の戦場「VS 蔦人花 渦冷屠」を開催いたします！
イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして報酬と交換しましょう！
過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！
◆限定装備◆
★5武器 科戸の風刃
◆イベント開催期間◆
2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで
◆商店交換期間◆
2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月9日 11:59 まで
■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで
■■■理想の式神を召喚！？事前アンケート開催！■■■
皆さまの好みをもとに
理想の新式神を生みだす企画「理想の式神を召喚！？ 」の
事前アンケートが開催いたします。
ご協力いただいた方にはお礼として
「霊晶石 300個」を後日お送りいたします！
◆開催期間◆
2026年1月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント
https://x.com/ayarabu_info
▼公式ウェブサイト
https://ayarabu.jp/
▼PC版ページ
http://games.dmm.com/detail/ayarabu/
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。