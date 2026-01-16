淳が“食”と“笑い”を能登半島に届ける! BSよしもと『田村淳の夢を叶えるキャンピングカー』1月17日（土）20:30放送

吉本興業株式会社

BSよしもとで『田村淳の夢を叶えるキャンピングカー』の#18が、1月17日（土）の20:30から放送されます。

輪島で振る舞う、心あたたまるいしる鍋

淳の「魚醤・いしるを造る夫婦にまた会いたい」という夢を叶えるため、前回から石川県・能登半島を訪れている淳とチキンナンバン（森本英樹、大川知英）。1年半ぶりの再会を果たした後は、そのいしるを用いて、能登の郷土料理「いしる鍋」をつくり、地元の人たちに振る舞うことになります。

キャンピングカーのアレッタ（アスモーター ナッツ金沢）に、「出張輪島朝市」で買い付けた食材を積み込み、今も仮設住宅が立ち並ぶ輪島キリコ会館を訪れた一行。地元の方にも協力してもらい、さっそくいしる鍋をつくると、そのおいしさに淳は「いしる、すごいな！」と仰天します。

キャンピングカーだから叶った、能登への想い

その後、完成したいしる鍋を、淳自らが集まった人々に振る舞うことに。「生活はどう？」「落ち着いてきた？」と声をかけながら、いしる鍋をよそっていく淳に、地元の人々も自然と笑顔になります。さらに食事後には、チキンナンバンが集まった人々に向けて漫才を披露。漫才の前には淳が前説を務めるなど、笑いと食でたっぷりとおもてなしをします。

番組後半では、淳が「もう一人会いたい人がいる」と語り、1年半前にプライベートで親しくなった、穴水町の居酒屋「ゆうちゃん」の店主に会いに行くことに。ここでも、感動の再会が待っています。

この旅を通じて淳は、「今の現状を変えていこうと、みんなが努力している姿が見られた」と、前向きな能登の人々の思いを実感した様子。「キャンピングカーだからこそ夢が叶う」と、改めて自分を能登へと運んでくれたキャンピングカーの魅力も再確認します。

【番組情報】

『田村淳の夢を叶えるキャンピングカー』

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：1月17日（土）20:30～21:00

出演者：田村淳、チキンナンバン（森本英樹、大川知英）

ナレーション：しずちゃん（南海キャンディーズ）

視聴方法：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000022331