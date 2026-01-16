アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜となる。

株式会社TSTエンタテイメント

アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!

信じるのは、音とグルーヴ。

BELIEVE｜信 ― イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜。

イタリアが誇るハウスミュージックシーンの重鎮

Circoloco のレジデントSOSSA とPAKO S（Mind the Gap）がZEROTOKYO に登場。

東京の中心にてイタリア発のハウスミュージックカルチャーが交わる一夜限りの体験がさらに進化し幕を開ける。

楽、アート、そしてカルチャーが共鳴するMATE COLLECTIVE -音を信じ、夜に身を委ねる。

ZEROTOKYOでしか体感できない、ワールドクラスのアンダーグラウンドナイト。

SOSSA（Mind the Gap｜Italy）

1994年よりキャリアをスタート。

イタリア屈指のアフターアワーズ Riccione「Nove Nove」 のレジデントを経て、DC10 Ibiza - Circoloco のレジデントとして国際的評価を確立。

The End（London、Pacha、Berlin など世界各地でプレイ。

新旧ハウスを自在に融合する、純度の高いグルーヴは“本物”のハウスラヴァーのための体験。

PAKO S（Mind the Gap｜Italy）

ナポリ出身。

Space Ibiza、Pacha をはじめ世界中の名門クラブで20年以上に渡り活躍。

自身のレーベル Deependence を主宰し、流行に左右されない、芯のあるディープハウスでフロアを支配する存在。

EVENT INFO

2026.1.30(金) BELIEVE|信 BY MATE COLLECTIVE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/believe-by-mate-collective-0130/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/believe-by-mate-collective-0130

【RA】https://ja.ra.co/events/2342568

【Z HALL】〈HOUSE / GROOVY HOUSE〉

SPECIAL GUEST：SOSSA / PAKO S（Mind the Gap）

DJ：Miss Honey V / DYKIXX / Cham Cham

VJ：Hatoto

【ENTER】〈HOUSE / DEEP HOUSE〉

DJ：KC / KATIMI Ai

ARTIST INFO

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfwG0bxAnsM ]

Sossa - Live from Circoloco DC-10 Ibiza (25.08.2025 Garden)

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO