アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜となる。
アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!
信じるのは、音とグルーヴ。
BELIEVE｜信 ― イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜。
イタリアが誇るハウスミュージックシーンの重鎮
Circoloco のレジデントSOSSA とPAKO S（Mind the Gap）がZEROTOKYO に登場。
東京の中心にてイタリア発のハウスミュージックカルチャーが交わる一夜限りの体験がさらに進化し幕を開ける。
楽、アート、そしてカルチャーが共鳴するMATE COLLECTIVE -音を信じ、夜に身を委ねる。
ZEROTOKYOでしか体感できない、ワールドクラスのアンダーグラウンドナイト。
SOSSA（Mind the Gap｜Italy）
1994年よりキャリアをスタート。
イタリア屈指のアフターアワーズ Riccione「Nove Nove」 のレジデントを経て、DC10 Ibiza - Circoloco のレジデントとして国際的評価を確立。
The End（London、Pacha、Berlin など世界各地でプレイ。
新旧ハウスを自在に融合する、純度の高いグルーヴは“本物”のハウスラヴァーのための体験。
PAKO S（Mind the Gap｜Italy）
ナポリ出身。
Space Ibiza、Pacha をはじめ世界中の名門クラブで20年以上に渡り活躍。
自身のレーベル Deependence を主宰し、流行に左右されない、芯のあるディープハウスでフロアを支配する存在。
EVENT INFO
2026.1.30(金) BELIEVE|信 BY MATE COLLECTIVE
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/believe-by-mate-collective-0130/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/believe-by-mate-collective-0130
【RA】https://ja.ra.co/events/2342568
【Z HALL】〈HOUSE / GROOVY HOUSE〉
SPECIAL GUEST：SOSSA / PAKO S（Mind the Gap）
DJ：Miss Honey V / DYKIXX / Cham Cham
VJ：Hatoto
【ENTER】〈HOUSE / DEEP HOUSE〉
DJ：KC / KATIMI Ai
ARTIST INFO
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfwG0bxAnsM ]
Sossa - Live from Circoloco DC-10 Ibiza (25.08.2025 Garden)
ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT
Instagram：zerotokyo_official
X：ZEROTOKYO_JAPAN
TikTok：zerotokyo_official_
LINE：ZEROTOKYO