アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜となる。

アジアを舞台に新しいダンスミュージックカルチャーを発信するMATE COLLECTIVEの2回目の日本開催が決定!!


信じるのは、音とグルーヴ。


BELIEVE｜信 ― イタリア・アンダーグラウンドの真髄を体感する一夜。


イタリアが誇るハウスミュージックシーンの重鎮


Circoloco のレジデントSOSSA とPAKO S（Mind the Gap）がZEROTOKYO に登場。


東京の中心にてイタリア発のハウスミュージックカルチャーが交わる一夜限りの体験がさらに進化し幕を開ける。


楽、アート、そしてカルチャーが共鳴するMATE COLLECTIVE -音を信じ、夜に身を委ねる。


ZEROTOKYOでしか体感できない、ワールドクラスのアンダーグラウンドナイト。


SOSSA（Mind the Gap｜Italy）


1994年よりキャリアをスタート。


イタリア屈指のアフターアワーズ Riccione「Nove Nove」 のレジデントを経て、DC10 Ibiza - Circoloco のレジデントとして国際的評価を確立。


The End（London、Pacha、Berlin など世界各地でプレイ。


新旧ハウスを自在に融合する、純度の高いグルーヴは“本物”のハウスラヴァーのための体験。


PAKO S（Mind the Gap｜Italy）


ナポリ出身。


Space Ibiza、Pacha をはじめ世界中の名門クラブで20年以上に渡り活躍。


自身のレーベル Deependence を主宰し、流行に左右されない、芯のあるディープハウスでフロアを支配する存在。



EVENT INFO


2026.1.30(金) BELIEVE|信 BY MATE COLLECTIVE


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/believe-by-mate-collective-0130/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/believe-by-mate-collective-0130


【RA】https://ja.ra.co/events/2342568



【Z HALL】〈HOUSE / GROOVY HOUSE〉


SPECIAL GUEST：SOSSA / PAKO S（Mind the Gap）


DJ：Miss Honey V / DYKIXX / Cham Cham


VJ：Hatoto


【ENTER】〈HOUSE / DEEP HOUSE〉


DJ：KC / KATIMI Ai



ARTIST INFO



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfwG0bxAnsM ]

Sossa - Live from Circoloco DC-10 Ibiza (25.08.2025 Garden)




