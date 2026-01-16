地域課題の解決を目指す 「地域デザインファクトリー鳥取」 「鳥取県内企業と地元クリエイターの連携促進」PRポスターの贈呈式を執り行います！

株式会社クリエイターズマッチ

プロフェッショナル人財の育成を通じて、クリエイターに新たな働き方を提案する株式会社クリエイターズマッチ（本社：東京都港区、代表取締役：呉京樹、以下、「クリエイターズマッチ」）が主催する『Rethink Creator PROJECT』は、JTがパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動「Rethink PROJECT」協賛のもと、2025年6月より「地域デザインファクトリー鳥取」に取り組んできました。鳥取県が抱える課題の解決に向け、地元クリエイターが「鳥取県内企業と地元クリエイターの連携促進」を目的としたポスター・チラシを制作しました。

作品の完成に伴い、地元クリエイターから鳥取県への作品贈呈式を1月23日(金)に鳥取県庁にて執り行います。

ポスター「一緒にやらいや、このまちで。」

■テーマは「鳥取県内企業と地元クリエイターの連携促進」！ 県内企業とクリエイターの連携促進ポスターを制作

「地域デザインファクトリー鳥取」のテーマは、鳥取県「鳥取県内企業と地元クリエイターの連携促進」。

鳥取県では、「デジタルコンテンツ産業の拠点化」を目標とし、県内のクリエイターがともに切磋琢磨できる地域にするための取り組みを行っています。また、県内クリエイターの個性や活動内容が明確化され、地元企業と県内クリエイターが協働しやすい地域を目指します。制作にあたっては、鳥取県内企業にクリエイターの存在をどのように伝えていくかを、地元クリエイターと同県関係者で検討しました。

鳥取県内のクリエイターたち4名が協力し、「Rethink（＝視点を変えて考える）」で導き出したコンセプトは「企業とクリエイターの関係性をRethink」。

デザイン、イラスト、映像、音楽、建築などあらゆるクリエイターが街にいること、そしてそれぞれの強みを活かして、地場産業に関わっていくことで生み出される価値・エネルギーに焦点を当て、街全体のにぎわいを創出していく様子を表現しました。鳥取県内の企業とクリエイターが共に地域を盛り上げていくパートナーとして、楽しみながらも切磋琢磨していくことを表しています。

〈完成作品の贈呈式〉

- 日程：1月23日(金) 13時00分～13時20分- 場所：鳥取県庁第４応接室（本庁舎3階）- 参加者：鳥取県 平井知事、地元クリエイター 他（予定）

〈活用予定場所〉

- 鳥取県公式サイト「とりネット」への掲載- ポスター：鳥取県内の公共施設への掲示- チラシ：鳥取県内の公共施設への配架や関係団体への配布

〈参加クリエイター紹介（順不同）〉

坂上 絢臨（サカウエ アヤミ）さん

WEB・グラフィックデザイナー

ホテルのフロント業務、飲食店ホールスタッフ、営業職、企業PRの仕事を経験。

現在はフリーのWEB・グラフィックデザイナーとして活動中。

デザイン制作業務以外にも、鳥取県主催のプロジェクトや地元コミュニティの運営にも携わっています。

吾妻 まいか（アヅマ マイカ）さん

イラストレーター

文化施設管理業務、文房具メーカーのデザイナーを経験後、現在はフリーランスのイラストレーターとして活動。親しみやすいキャラクターの描写と、ストーリー性を感じさせるような、細部まで描き込まれたイラストが得意。

子ども向け雑誌から大人向けパズル誌まで、多様な年代向けの雑誌・書籍の挿絵を担当。

カプセルトイ・アミューズメント商品のキャラクターデザイン実績が複数ある。

ハギワラスミレ さん

デザイナー・イラストレーター

1990年東京生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科を卒業し、ブランディング、デザイン業務に携わったのち、フリーランスのデザイナー・イラストレーターとして活動をはじめる。2020年より鳥取県へ移住。一児の母。

公式サイト https://pinponnya.com

宮下 侑子（ミヤシタ ユウコ）さん

Webデザイナー

進学のため上京し、外資系印刷会社でデザイン・印刷の基礎を学ぶ。結婚・出産を機に鳥取に戻り、Webデザイン・動画制作・デジタルマーケティングを学び独立。2022年、夫の営むパン屋ベイクショップ小僧ロップでの広報・営業担当として活動、2023年より町内の集落支援員としてまちづくりにかかわり、住民のお悩み相談係・チャレンジ支援係として活動。

スマホ講座・Canva活用講座・ChatGPT講座など、デジタル機器・デジタルツールの初心者に寄り添う講座を町内各地で開催中。

■『Rethink Creator PROJECT』 地域デザインファクトリーについて

2022年より実施している「地域デザインファクトリー」では、セミナーやコンテストに参加経験のある”地元を愛する心”や”地域活性に向けた想い”を持ったクリエイターの皆様と共に、地元が抱えている課題をクリエイティブの力で解決することを目指しています。

2025年は、セミナーを開催した自治体からの要望を受けたエリアを中心に、鳥取県・岡山県岡山市・愛媛県松山市のご協力のもと、現在それぞれの地域課題の解決に向け、ポスターを中心としたクリエイティブの制作を行っています。

■『Rethink Creator PROJECT』 について

株式会社クリエイターズマッチが提供するカリキュラム【ワークショップ型セミナー／アイディア重視のコンテスト／自治体と連携した制作活動】を通じ、“視点を変えて考え（Rethink） - 考えを形にし（Creative）- 伝えることができる人財（Rethink Creator）を生み出していく”プロジェクトで、Rethink PROJECTの協賛のもと実施しています。

日本の各地にRethink Creatorを生み出し、それぞれの地域の課題を地域のRethink Creatorが地元産業のリソースとして解決する「クリエイターの地産地消」により、地域創生の実現を目指しています。『Rethink Creator PROJECT』の思想は、「Rethink PROJECT」を体現したものであり、その想いの共感によって、2025年度も取り組みを行っています。

