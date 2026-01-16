清助刃物、銀座に初の旗艦店をプレオープン

株式会社清助刃物

包丁専門店・株式会社清助刃物は、東京・銀座の中心地に初となる旗艦店を構え、2026年1月17日（土）にプレオープンいたします。

銀座旗艦店は、清助刃物にとって新たな節目となる場所です。

同店では、包丁という道具の機能性だけでなく、その背後にある職人の技、土地に根ざした営み、長い時間の中で磨かれてきた思想や美意識に目を向け、それらへの敬意を空間として表現しています。

静かで落ち着いた空間の中で、包丁の美しさや、ものづくりの美学に触れながら、自分にとっての「特別な一本」を選ぶ時間を提供します。

清助刃物は2014年にオンラインからスタートし、その後、アメリカ・ポートランドをはじめ、日本各地に店舗を展開してきました。

私たちが大切にしているのは、包丁そのものだけでなく、その一本を生み出す職人の存在や、そこに宿る技術と歴史に光を当て、それらを広く伝えていくことです。

今回の銀座旗艦店は、そうした私たちの想いを表現した場所となっています。

The Glass Archives of Forging

2層吹き抜けの空間の中心には、「The Glass Archives of Forging」と名付けられたディスプレイを配置しています。

約8メートルの吹き抜けいっぱいに並ぶ包丁によって、一本一本に積み重ねられてきた時間や技の痕跡を静かに映し出す“時間のアーカイブ”として表現しました。

銀座店でしか出会えない一本を。

また、銀座店では、福井県・武生の職人による包丁を中心に、他店舗では取り扱いのない包丁も展開予定です。

世界中にファンを持つ「Bar CENTIFOLIA」駒井氏向けに製作された、職人・黒崎優による特注モデルなど、貴重な包丁が揃います。

包丁が生まれる場所へ ― 次なる展開

清助刃物は、この思想を銀座の外へも広げていきます。

包丁が生まれる土地に深く向き合いながら、ものづくりの背景にある時間や営み、その土地ならではの価値に触れられる体験や空間づくりの一つとして、宿泊施設などを構想しています。

銀座旗艦店と、今後展開していくこうした取り組みは、清助刃物の次なる章の始まりを示すものです。

私たちは、単に優れた包丁を職人から仕入れ、販売する存在ではなく、職人やものづくりの背景にある時間・技・思想に敬意を払い、それらが次の世代へと受け継がれていくための、持続的な循環を生み出すチームでありたいと考えています。

今後も、職人やものづくりの価値を、世界の人々へとつないでいくために、さまざまな挑戦を続けていきます。

なお、2026年3月頃に予定しているグランドオープン時には、関連イベントも開催予定です。

< 店舗概要 >

- 所在地：東京都中央区銀座7-7-8- プレオープン：2026年1月17日（土）- 営業時間：10:30～17:30（予定）- グランドオープン：2026年3月頃を予定- Web site：https://www.seisukeknife.com銀座店 Web site：https://seisukeknife.com/pages/ginza- Instagram：@seisukeknife