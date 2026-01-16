遊技機リールテープを再活用したオリジナル缶バッジを製造　セガUFOキャッチャーオンラインで提供開始

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、回収した遊技機および、遊技機の製造工程にて不要となったリールテープを再活用し、「Re:el缶バッジ」（※）を製造し、提供いたします。

（※）回胴式遊技機に搭載されているリールで作成をしたサミーオリジナルリールテープの缶バッジです。

本製品は、セガサミーグループの株式会社セガ フェイブが運営する「セガUFOキャッチャーオンライン」にて2026年１月19日（月）より提供を開始します。サミーとセガのコラボレーションにより、遊技機ファンやクレーンゲームファンの皆様に、セガサミーグループならではの特別なアイテムをお届けします。

■セガUFOキャッチャーオンライン

「セガUFOキャッチャーオンライン」は株式会社セガ フェイブが運営するオンラインクレーンゲームサービスです。限定景品(プライズ)のご提供をはじめ、ここだけのイベントや様々な遊び方を通じて、皆様に新たな

「UFOキャッチャー(R)」体験をご提供いたします。

【アプリのダウンロードはこちら】

https://sega-ufo.onelink.me/QSST/sammyfactory2601

この取り組みは、セガサミーグループのミッションである「Captivate the World 感動体験を創造し続ける ～社会をもっと元気に、カラフルに。～」というミッションに基づき、サステナビリティの観点から、環境への配慮とエンタテインメントの融合を目指しています。今後も、持続可能な社会の実現に向けて、遊技機製造の現場から新たな価値の創造を提案してまいります。

■サミー川越工場

サミー川越工場は生産力強化、生産能力拡大を目的として2012年に竣工されました。現在はスマートファクトリーを目指し、自動化を推進しながら遊技機の製造を行っております。

同工場は川越市の地域イベントへの参画も積極的に行っており、「地域とともに歩む工場」として、グループの商品やコンテンツの理解促進にも力を入れております。工場発の新しいビジネスにも積極的に取り組んでまいります。

公式サイト： https://www.sammy.co.jp/japanese/factory/