福岡の通勤電車に託した“そっと寄り添う”想い　妊活キットmeeta、日常動線から届ける新たな一歩

パスクリエイト株式会社

パスクリエイト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯原 崇暁）は、妊活に向き合う方々が感じる「誰にも相談しづらい」「情報が多すぎて迷ってしまう」という声に応えるため、生活の中で自然に出会える形で情報を届けたいという想いから、2026年1月、福岡の地下鉄車内に妊活キットmeetaの広告を掲出。

重点エリアにおける認知と実績の創出を目的としたもので、生活者の日常動線上での情報接触を通じ、妊活に関する選択肢を身近な存在として感じてもらうことを目指しています。

背景

パスクリエイト株式会社は、少子化やライフスタイルの多様化が進む現代において、妊活に対する価値観や情報ニーズが大きく変化していると認識しています。

インターネットを通じて多くの情報が手に入る一方で、「本当に自分に合った方法が分からない」「人には相談しにくい」という不安や孤独感を抱える方も少なくありません。

特に妊活は、夫婦それぞれの事情や体調、環境によって進め方が異なり、正解が一つではないからこそ、当事者は迷い続けることになります。

こうした悩みを抱える方々に対し、広告であっても“売り込む”のではなく、“そっと存在を知らせる”ことができないかと考えました。

日常の中でふと目に入る場所であれば、「こんな選択肢もあるのかもしれない」と、自分のペースで受け止めてもらえるのではないか。その仮説から、生活者の動線そのものである公共交通機関に着目しました。

概要

広告掲載期間：2026年1月1日～1月31日まで

掲載場所：福岡県内を走行する福岡市地下鉄（空港線・箱崎線／七隈線）の車内窓上の位置

商品情報

meeta シリンジ （3回分）

【妊活キット「meeta」（ミータ）】とは

忙しさや身体的な負担など、さまざまな理由で性交が難しいご夫婦に向けて企画された家庭用シリンジキットです。

医師の監修のもと、日本人女性の体格に配慮した形状設計を行い、なめらかなタンポン型の容器を採用しています。

使用方法はシンプルで、採精から注入まで「簡単3ステップ」で利用でき、特別な知識や設備を必要としない設計となっています。

※使用感や受け止め方には個人差があります。

今後の展開

本施策の反響や効果を検証し、他地域での展開や店頭施策との連動も検討していく方針です。

生活動線に沿った情報提供を通じて、妊活に対する理解を深め、当事者が孤立しない社会づくりに寄与することを目指します。

妊活を特別なものとして切り離すのではなく、日常の延長線上にあるものとして受け止められる環境を、これからも模索していきます。

会社概要（パスクリエイト株式会社）

本社所在地 ：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル9階

設立 ：2008年11月25日

資本金 ：10,000,000円

代表者 ：代表取締役 飯原 崇暁

事業内容 ：ヘルスケア商品の企画・開発・販売／オウンドメディア事業／SES事業／人材派遣事業／オンラインスクール事業

医療機器許認可：第三種医療機器製造販売業 13B3X10286／医療機器製造業 13BZ201388

【 お客様からのお問い合わせ先 】

ヘルスケア事業 カスタマーセンター

フリーダイヤル：0120-905-147

e-mail：info@babylife-lab.com