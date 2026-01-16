¡Ú¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡Û²Æì¡ßÊ¡²¬ ¤æ¤¤¤Þー¤ë´ë²è Âè4ÃÆ¡Ã°û¤à¡¢Èþ¿©ÂÎ¸³¡£¿·´¶³Ð¡Ö¿©¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡Ã³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö²Æì¡ßÊ¡²¬ ¤æ¤¤¤Þー¤ë´ë²è Âè4ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢²Æì¤ÈÊ¡²¬¤Î3¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×3¼ï¤òÁê¸ßÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë²èÌ¾¤Î¡Ö¤æ¤¤¤Þー¤ë¡×¤Ï²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¡×¡Ö¶¦Æ±ºî¶È¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤È²Æì¤ÎÎ¾ÃÏ°è¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯°Ê¾å¡¢¿©»öÌ¤Ëþ¡×¤ÎËþÂ´¶¤È¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¿©¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë3¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢²Æì¡¦Ê¡²¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÆ±»þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿©¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×Á´3¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
£±. ²Æì¤¸ー¤Þー¤ß¥½¥¤¥é¥Æ / ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë ²Æì¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¤¸ー¤Þー¤ßÆ¦Éå¡×¤ÈÆ¦Æý¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥½¥¤¥é¥Æ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥àー¥¹¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹õÅü¤ÈÀ¸Õª¤Î²¹¤«¤µ¤¬Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÍ¥¤·¤¯Ìþ¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
£². RYUKYU¥Ü¥¿¥Áー¥Î / ²Æì¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë
²ÆìÅÁÅý¤Î¤ªÊÆ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥ß¥¡×¤È¼«²ÈÀ½¥´ー¥ä¥¸¥åー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÇÕ¡£Çò¤À¤·¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¹õÅü¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¡¢¥´ー¥äÆÃÍ¤Î¶ìÌ£¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Åç¸ÕÜ¥¡Ö¥Ô¥Ñー¥Ä¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¡¢±ü¿¼¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
£³. ÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¥é¥Æ¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡Ë / ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡Ö°û¤àÌÀÂÀ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¿·ÂÎ¸³¡£ÇîÂ¿¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡¦ÌÀÂÀ»Ò¤ÎË¤«¤Ê»Ý¤ß¤ÈÎ³´¶¤ò¡¢Çò¤ß¤½¤È¥Ð¥¿ー¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥ë¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥é¥Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"°û¤àÈþ¿©"¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡Ö²Æì¡ßÊ¡²¬ ¤æ¤¤¤Þー¤ë´ë²è Âè4ÃÆ / ¿©¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥§¥¢¡×
¢£ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ÎÁ ¶â¡§
£±. ²Æì¤¸ー¤Þー¤ß¥½¥¤¥é¥Æ¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£². RYUKYU¥Ü¥¿¥Áー¥Î¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£³. ÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¥é¥Æ¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡Ë 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ Äó¶¡Å¹ÊÞ¡ÊÁ´Å¹¤Ç3¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤òÄó¶¡¡Ë¡§
²Æì / ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë²Æì¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ö¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡×
²Æì / ²Æì¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー¡×
Ê¡²¬ / ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó Cafe & Bar¡ÖCROSS POINT¡×
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¸ø¼°¥Úー¥¸¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¡§
https://www.oriental-hotels.com/news/1985/
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë ²Æì¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¤ä¤ó¤Ð¤ë¤ÎÆþ¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´¼¼44Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ò¸Ø¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£24Ç¯¤ËµÒ¼¼¤òºþ¿·¡¢25Ç¯³«¶È¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡×¤Ê¤ÉËÌÉô´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡ÖÅç¤È¤¢¤½¤Ö¡¢¿¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥í¥Óー¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.okinawa.oriental-hotels.com/
¢£ ²Æì¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë
ÆáÇÆÃæ¿´Éô¤Ç¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²Æì¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÈÀöÎý¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿ÆáÇÆºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤äÁ´352¼¼¤ÎµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤ËºÇÅ¬¡£¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È²÷Å¬¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://oka-hvh.com/
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
JRÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Ç5Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ²¼Å´ÇîÂ¿±Ø¤ËÄ¾·ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëµÒ¼¼¤ä½ÉÇñ¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ð¤·Ëº¤ì¤µ¤»¡¢Î¹¤Î³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
https://fukuoka-orientalhotel.com/
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÈÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡É¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¹ñÆâ17¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô4,617¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÎÆÈ¼«¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ25¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô8,119¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ëÁí½¾¶È°÷¿ô¤Ï3,428Ì¾¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥Æ¥ë·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ëhttps://www.oriental-hotels.com/hotellist/