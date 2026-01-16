描き下ろしイラスト使用！『キミとアイドルプリキュア♪』より、「キュアアイドル」たちのTシャツ、アクリルスタンドなどが新登場！【株式会社コスパ】

描き下ろしイラスト使用！

コスパグループ株式会社

『キミとアイドルプリキュア♪』より、「キュアアイドル」たちのTシャツ、アクリルスタンドなどが二次元コスパから新登場。

こちらの商品の初回販売分は以下で販売いたします。

〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈テレアサショップ 東京駅店〉〈テレアサショップ 六本木店〉

発売日は＜2026年1月下旬＞予定です。

※〈コスパ オンラインショップ〉での予約受付は2026年1月19日（月）正午12：00を予定しております。

※再販時期に関しましては後日お知らせいたします。

『キミとアイドルプリキュア♪』初回販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27226

商品情報

■Tシャツ 全5種

(キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス）

発売日：2026年1月下旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE/SUMI

価格：各3,300円（税込）

描き下ろしイラストを使用した一枚

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

■アクリルスタンド 全5種

(キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス）

発売日：2026年1月下旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：各1,650円（税込）

描き下ろしイラスト使用！

「キュアアイドル」たちがあなたのデスクを彩ります。

・お部屋に飾って楽しもう。 キャラクターの存在感が楽しめるアクリルスタンド。

■パスケース（ナスカン付き） 全5種

(キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス）

発売日：2026年1月下旬

サイズ：（約）10.5cm×7cm

価格：各1,650円（税込）

描き下ろしイラスト使用！

ナスカン付きで簡単に着脱可能。

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

(C)ABC-A・東映アニメーション

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

