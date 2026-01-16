PXGから「0311 GEN8アイアン」が新登場

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）― PXGは、待望のPXG(R) 0311(R) GEN8アイアンを発表しました。本モデルは、最大限のボールスピード、精密にチューニングされた操作性、そして比類なきフィーリングを実現するために設計された、革新的なアイアンシリーズです。

3種類のヘッドデザインをラインアップし、あらゆるプレーヤーのニーズに応えます。

PXG史上最も先進的な素材、製造プロセス、そしてフィッティングテクノロジーを結集したPXG 0311 GEN8は、”完璧なコントロール”という新たな基準を作ります。

長年にわたる研究開発とツアーで実証されたイノベーションを背景に、PXG 0311 GEN8 アイアンには、PXG独自のポリマー素材QuantumCOR(TM)、優れたフェースのたわみを生み出すディープコアリコイルテクノロジー、かつてない調整性能を可能にするデュアルペリメーターウエイティングシステム、内部に配置された高比重タングステンウエイト、そして洗練されたパワーチャネル形状を備えた極薄マレージングスチールフェースを採用しています。各アイアンヘッドは、8620ソフトカーボンスチールを5回鍛造して成形され、ロボティックポリッシング加工によって、極めて高い形状精度と一貫性を実現しています。

ゴルフ界のレジェンドでありPXGアンバサダーのゲーリー・プレーヤーは、「GEN8は、ゴルフクラブにおけるクラフトマンシップがいかに進化してきたかを示しています。真のパフォーマンスエンジニアリングと、驚くほど緻密なディテールへのこだわりが見事に融合されている。」と語ります。

新開発のデュアルペリメーターウエイティングシステムは、アイアンの調整性能において大きな進化をもたらし、重心位置（CG）およびスイングウエイトの設定に、これまでにないレベルのコントロール性をフィッターにもたらします。クラブヘッド中央部から周辺部へと質量を再配置することで、慣性モーメント（MOI）を向上させながら、交換可能なウエイトによるヒールトゥ方向の精密な重心調整を可能にしています。

トゥ側またはヒール側へ質量を移動させることで、インパクト時のフェース向きを微調整でき、ライ角調整を行う前の段階から、より安定した初期打ち出し方向の実現をサポートします。

プレーヤーテストにおいても、このアプローチによるパフォーマンス向上は明確に確認されており、ほぼすべてのゴルファーがウエイト構成の違いを体感的に識別でき、全員がインパクト時のフェーストゥパスにおける数値的な変化を実感しました。その結果、弾道のばらつきが抑えられ、方向性のコントロールが向上。さらに、ターフとのコンタクトが安定することで、よりスムーズなインパクトと再現性の高い弾道が叶います。

PXGのPGAツアープロであるマルコ・ペンジは、「ピュアなフィーリングと飛距離性能も非常に印象的です。GEN8は、打った瞬間に違いが分かるパフォーマンスを備えています」と語っています。

PXG 0311 GEN8 アイアンは、 3つのモデル ― PXG 0311 GEN8 T（Tour）、PXG 0311 GEN8 P（Players）、PXG 0311 GEN8 XP（Xtreme Performance） ― を展開し、ゴルファーが自分のプレーに合わせて最適な打ち出し、高さ、飛距離、スピン、寛容性の組み合わせを追求できるラインアップとなっています。

・ 高い要望を受けて再登場したGEN8 T アイアンは、コンパクトなヘッド形状と最小限のオフセットを採用し、卓越した操作性と精密性を求めるエリートプレーヤーに最適なモデルです。

・ GEN8 P アイアンは、ミッドサイズのヘッド形状に、寛容性とコントロール性能のバランスを高次元で融合。幅広いゴルファーに対応する、極めて汎用性の高いモデルです。

・ 最大飛距離を求めるゴルファーには、GEN8 XPアイアンがおすすめです。大きめのオフセット、

ワイドソール、ストロングロフト設計を組み合わせることで、優れた飛距離性能と高い安心感を生み出します。

「GEN8では、一切の妥協なく、あらゆるパフォーマンス要素を引き上げることに注力しました」と、PXG アイアン研究開発部門シニアディレクターのマイク・ニコレットは語ります。「ポリマー素材からフェース構造、ウエイティングシステムに至るまで、すべての要素が連動し、エネルギー伝達効率を最大化。ばらつきを抑え、PXGらしいソフトで反応の良いフィーリングを実現しています」。

PXG 0311 GEN8 アイアンは、インパクト時の高い安定性と完璧なコントロール性能を追求して設計されています。ピンを狙うショットでも、キャリーを最大化したい場面でも、あらゆる状況で自信を持って振り抜けるパフォーマンスを発揮します。

LPGAツアープロのメガン・カングは次のように締めくくっています。

「GEN8は、私が求める精密性を確実に与えてくれます」。

すべてのモデルは、クロームおよびエクストリームダークの2種類の仕上げからお選びいただけます。

◼ PXG 0311 GEN8アイアン

https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-irons(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-irons)

参考価格：

クローム：税込み 37,400円

エクストリームダーク：税込み 40,700円

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin MilliganとLinnea Stromなどが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja