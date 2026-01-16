熱海の観光価値向上へ産官学が連携！Z世代向け実地研修をJTB商事が企画運営支援し実施～観光学部の大学生の視点から新たな熱海観光モデルを提案～

株式会社JTB商事

JTBグループで全国の宿泊施設等にソリューションや各種商材を提供している株式会社JTB商事（本社：東京都中野区 代表取締役 社長執行役員：加藤雄次）は、2025年11月16～17日・12月14日の計3日間、主催の一般財団法人熱海観光局（DMO）と連携し、東海大学観光学部観光学科の服部泰ゼミ生16名、熱海市内の宿泊事業者、まちあるきガイドらの協力を得て、熱海市が抱える地域課題をテーマとした産官学連携プロジェクト研修を熱海市内で実施しました。

本プロジェクトでは、基礎マナー研修、宿泊施設館内見学と職業体験、まちあるき研修、地域課題解決ワークなどを組み合わせ、宿泊業への就業促進、新たな熱海の観光消費発掘やPR方法の創出を目指す実践的な学習機会を提供しました。当社は研修運営のサポートを行い、若年層誘致に資する宿泊コンセプトの設計や、まちあるき体験と連動した新たな熱海の地域価値創出モデルの検討を支援しました。

【研修内容】

◇1日目（11/16）

・オリエンテーションと課題ワーク共有

・基礎マナー研修、宿泊施設館内見学、宿泊

◇2日目（11/17）

・宿泊施設職業体験（接客・企画・清掃・飲料）

・まちあるきガイドによる熱海銀座商店街の再生に関するレクチャーとまちあるきガイド

◇３日目（12/14）

・熱海市役所で課題ワークについて成果発表会

今回の産官学連携プロジェクトにより、学生の視点を活かした「ホカンス型滞在」「コンセプトルーム展開」「地域事業者との協働企画」「SNSを用いたPR方法」など、多角的なアイデアが創出されました。当社は、今後も地域の観光事業者や教育機関と連携を強化し、持続可能な観光地経営の実現と、地域活性化に貢献する取り組みを継続してまいります。

■株式会社JTB商事

所在地：東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン13階

代表取締役 社長執行役員：加藤雄次

URL：https://www.jtbtrading.co.jp/

【お問い合わせ先】

担当：営業戦略部 地域営業開発課 TEL：03-6832-4740 E-mail：sales@jtbtrading.jp