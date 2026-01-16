4℃がアニヴェルセルカフェとコラボレーション【SAKURA Collection】着想のアフタヌーンティーほか限定スイーツが楽しめる『SAKURA Sweets Collection』フェア開催

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤 一朗)が運営するジュエリーブランド4℃は、アニヴェルセル株式会社が運営する「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」とコラボレーションし、2026年2月6日（金）～4月30日（木）の期間限定フェア『SAKURA Sweets Collection』を開催。

1月30日(金)に発売される4℃の人気コレクション「SAKURA Collection」の世界観をスイーツと空間演出で表現した特別メニューをお楽しみいただけます。

コラボレーションの背景

4℃が大切にする「水」と桜のやわらかな色合いが、みなとみらいの水辺のロケーションと呼応。「大切な人へ想いを託すジュエリー」という4℃の想いと、記念日を祝うアニヴェルセルのコンセプトが合致したことから本企画が実現しました。春の訪れを祝う特別な時間を、ジュエリーとスイーツでお届けします。

アフタヌーンティープラン全2種 ※予約限定 6,500円

桜のジュレとマスカルポーネクリーム、桜薫る苺のムース、ライチとピンクグレープフルーツのパートドフリュイなど、透明感と煌めきを表現した珠玉のスイーツと、桜エビのタルトや桜鯛のフリットなど春らしい全4種のセイボリーが特徴です。 紅茶・コーヒーなど約16種類のドリンクフリーフローが付き、予約者には数量限定の「オリジナルジュエリーケース」がプレゼント。

開催概要

フェア期間：2026年2月6日（金）～4月30日（木）

場所：アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-1-4）

営業時間：平日11:00～17:00（L.O.16:00）／土日祝11:00～21:00（L.O.20:00）

※変更の可能性あり 定休日：火・水曜日（祝祭日は営業）

予約・問合せ：アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜 TEL：045-640-5188

公式URL：https://cafe.anniversaire.co.jp/minatomirai/

店内には桜の装飾を施し、空間全体で春の訪れを感じられる演出をご用意します。大きな窓の先には、みなとみらいの海を一望できる開放的なロケーションが広がり、４℃「SAKURA Collection」が表現する桜の世界観や、ブランドが大切にしている“水”のイメージとも美しく調和します。さらに春には、窓越しに望む汽車道に桜が咲き誇り、水辺と桜が織りなす、この季節ならではの景色をお楽しみいただけます。

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

■アニヴェルセル公式HP https://www.anniversaire.co.jp/

４℃ 2026 SAKURA Collection 2026年1月30日(金)発売

毎年人気の４℃SAKURA Collectionから

2026年の新作が登場。

満開に咲き誇り、ほのかに薫る桜

光をまとった花びらのように

繊細な輝きが心をそっと包み込みます

新しい季節のはじまりに寄り添う桜コレクション。

2026年1月30日(金)発売

全店展開19型 店舗限定3型 EC限定3型

プレスリリース 1月29日(木)配信予定

■４℃公式HPhttps://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=4c-jewelry