´ØÅì¤Î±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò6¼Ò ¥³¥é¥Ü´ë²èÂè£´ÃÆ ¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤¨¤¤½¤Ð¥¢¥ì¥ó¥¸¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 168Å¹ÊÞ²£ÃÇ ¡Ö¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨ ¥Õ¥©¥È¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü¡ª
¡¡´ØÅì±èÀþ¤Ç±Ø¤Î¤½¤Ð²°¤ò±¿±Ä¤¹¤ë6¼Ò¤Ï¡¢±Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÅÁ¤¨¡¢±Ø¤½¤Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1·î19Æü(·î)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤êÂè4ÃÆ ¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨ ¥Õ¥©¥È¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç£¶£³Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎµÍ¤á¹ç¤»¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢YouTube¹çÆ±´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤Î±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò6¼ÒÂÐ·è¤¬ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ØÅì±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡Ë
¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨ ¥Õ¥©¥È¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
£±¡¥Ì¾¾Î¡¡¡¡¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤êÂè4ÃÆ ¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨ ¥Õ¥©¥È¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ～¥¢¥ì¥ó¥¸¤½¤Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤～
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡¡https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_21.html(https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_21.html)
£²¡¥´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
3¡¥±þÊçÊýË¡¡¡
¡¡£±.¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
¡¡£².²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢#¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨ ¤òÉÕ¤±¤ÆX¤Ç
¡¡¡¡¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£¢¨³Æ±Ø¤½¤Ð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÊ£¿ôÅê¹Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡£³.ÃêÁª¤Ç63Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨µÍ¤á¹ç¤»BOXÂ¾¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÊÅöÁªÏ¢Íí¤Ï3·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¡Ë
£´¡¥ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡6¼Ò¹ç·×£±£¶£¸Å¹ÊÞ
¡¡È¢º¬¤½¤Ð¡ÊÈ¢º¬¤½¤ÐËÜ¿Ø¡¦FCÅ¹ÊÞ´Þ¤àÁ´£´£´Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/#shoplist(https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/#shoplist)
¡¡¤¨¤¤á¤ó¤ä¡ÊÁ´11Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/ekimenya/(https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/ekimenya/)
¡¡¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡ÊÁ´83Å¹ÊÞ¡Ë¡¡
¡¡https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/(https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/)
¡¡¤·¤Ö¤½¤Ð¡ÊÁ´15Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡https://www.shibusoba.com(https://www.shibusoba.com)
¡¡¤á¤È¤í°Ã¡ÊÁ´7Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡https://www.metropro-sc.jp/metroan/(https://www.metropro-sc.jp/metroan/)
¡¡¹âÈ¨¤½¤Ð¡¦¤¿¤Þ¤ÎÎ¤¡¦ËüÍÕ¤½¤Ð¡ÊÁ´8Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡https://www.res-keio.co.jp/sobadokoro/takahata/index.html(https://www.res-keio.co.jp/sobadokoro/takahata/index.html)
£µ¡¥ÅöÁª·ÊÉÊ
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨µÍ¤á¹ç¤»BOX¡Ê£³Ì¾¡Ë¡¡¡¡¤¨¤¤½¤Ð³¦·¨¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê60Ì¾¡Ë
¡¡¢¨ È¯Á÷»þ´ü¡§3·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡
¡Ú±þÊç¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤´±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±Àè¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´±þÊç¤Î¼õÉÕ¡¦¼õÍý¡¦ÃêÁª·ë²ÌÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼ÔËÜ¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ÏÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤ÏDM¤ÎÁ÷¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼¡¤Î¾ì¹çÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÅºÉÕ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¡¡¦½»½êÉÔÌÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¡¡¦¤½¤ÎÂ¾±þÊç¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÀµ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÔÀµ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
³Æ¼Ò¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
£±¡¥Ì¾¾Î¡¡¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê ¤½¤Î¾ì¤Ç³Æ¼Ò¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡¡https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_22.html(https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_22.html)
£²¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë 6Æü´Ö¡¡¢¨1Æü1²ó¡¢ºÇÂç6²ó¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡¡¥¯ー¥Ý¥óÅöÁª～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç
£´¡¥±þÊçÊýË¡¡¡
¡¡£±.¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
¡¡£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡¡£³.£±.¤È£².¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤¯¤¸¤ËÄ©Àï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç6¼Ò¤Î¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¡¡
¡¦È¢º¬¤½¤Ð¡§·ÐÆ²Å¹¡¦ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°Å¹¡¦Ä®ÅÄËÌ¸ýÅ¹¡¦ÀéºÐ±¨»³Å¹¡¦ÆîÎÓ´ÖÅ¹¡¦FCÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯35Å¹ÊÞ
¡¦¤¨¤¤á¤ó¤ä¡§µþµÞÀîºêÅ¹¡¢¶âÂôÊ¸¸ËÅ¹¤ò½ü¤¯£¹Å¹ÊÞ
¡¦¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡§¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡¦¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¤½¤Ð´Þ¤àÁ´83Å¹ÊÞ
¡¦¤·¤Ö¤½¤Ð¡§Á´15Å¹ÊÞ
¡¦¤½¤Ð½è¤á¤È¤í°Ã¡§Á´7Å¹ÊÞ
¡¦¹âÈ¨¤½¤Ð¡¦¤¿¤Þ¤ÎÎ¤¡¦ËüÍÕ¤½¤Ð¡§Á´8Å¹ÊÞ
£¶¡¥ÅöÁª¥¯ー¥Ý¥óÆâÍÆ
¡¦È¢º¬¤½¤Ð¡§ÂçÀ¹ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦¤¨¤¤á¤ó¤ä¡§¤ï¤«¤á¤Þ¤¿¤ÏÍÈ¤²¶Ì¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡§¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð100±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦¤·¤Ö¤½¤Ð¡§¤¿¤Ì¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦¤½¤Ð½è¤á¤È¤í°Ã¡§¤ï¤«¤á¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦¹âÈ¨¤½¤Ð¡¦ËüÍÕ¤½¤Ð¡§¤¤Ä¤Í¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¡¡¡¡¡¦¤¿¤Þ¤ÎÎ¤¡§ÂçÀ¹ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó
¡Ú±þÊç¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤¨¤¤½¤Ð¤á¤°¤ê¸ø¼°X¡Ê¡÷ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÅöÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¸ò´¹¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Â¾¤Î¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤Î²èÁü¤òSNSÅù¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³Æ¼Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦(³ô)¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à ¡§info@odakyu-restaurant.jp
¡¦µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º(³ô) ¡§03-3768-9078¡¿¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00
¡¦(³ô)JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡§https://foods.jr-cross.co.jp/inquiry/(https://foods.jr-cross.co.jp/inquiry/)
¡¦(³ô)ÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È ¡§mail@shibu-soba.jp
¡¦(³ô)¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º ¡§03-5827-5835¡¿¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00
¡¦(³ô)¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦ ¡§hp-info@res-keio.jp
¢£³Æ¼Ò¤Î¹ÊóÁë¸ý
¡¦(³ô)¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡ ¡¡ÈÎÇäÂ¥¿Ê¥°¥ëー¥×¡¡Ä¹Ã«Àî¡¦¹â¶¶¡¿03-3379-6136¡¿ors-soumu@odakyu-restaurant.jp
¡¦µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º(³ô)
¡¡ ¡¡Ä¾±Ä»ö¶ÈÉô¡¡¾®ÎÓ¡¦´ä¶¶¡¿03-3768-9078
¡¦(³ô)JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡ ¡¡¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥ËーÁíÌ³Éô¹ÊóÃ´Åö¡¡ÃæÂ¼¡¦ÂçÌî¡¿050-3611-4463¡¿pr-foods@jr-cross.co.jp
¡¦(³ô)ÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È
¡¡ ¡¡±Ä¶ÈÉô¤·¤Ö¤½¤ÐÃ´Åö¡¡°ËÃ£¡¿03-3793-4524¡¿mail@shibu-soba.jp
¡¦(³ô)¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º
¡¡ ¡¡¥ê¥Æー¥ë»ö¶ÈÉô¡¡¼²¸¶¡¿03-5827-5835
¡¦(³ô)¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦ ¡¡ ¡¡·Ð±Ä´ÉÍýÉô´ë²èÃ´Åö¡¡ÀÖÀî¡¿042-336-5211
´ØÅì¤Î±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬YouTube¤Ç½é¥³¥é¥Ü¡ª ――µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«
´ØÅì¤ÎÅ´Æ»±èÀþ¤òºÌ¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð¡×±¿±Ä6¼Ò¤¬¡¢´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸·ë¡ªµþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢±Ø¤½¤Ð¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¡Ö´ØÅì¤Î±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò 6¼ÒÂÐ·è¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ£¡¦¤½¤Ð°¦¡¦»þ´Ö´ÉÍý¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦Àµ³Î¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢±Ø¤½¤Ð¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¥µ»²½¡£ÉáÃÊ¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ê´é¤Ç¤½¤Ð¤òÄó¶¡¤¹¤ë³Æ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ»¤È¡¢°ìÇÕ¤ÎÐ§¤ËÃí¤°¾ðÇ®¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UC1zXGl0d67KVGe1cAxmTcKg)
´ØÅì±Ø¤½¤Ð±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ØÅì¤Î±èÀþ¤Ç±Ø¤½¤Ð¤ò±¿±Ä¤¹¤ë ³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦¤Î6¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿±Ø¤½¤ÐÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ä±Ø¤½¤Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÇ¯¤Ë°ìÅÙ¹çÆ±´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º±Ø¤½¤Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¼Ò¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð¡×¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾®ÅÄµÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-28-12 ¾®ÅÄµÞÆî¿·½É¥Ó¥ë3F
Àß¡¡Î©¡§1990Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¼³¤¡¡¾°
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß ¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó¡Ë
È¢º¬¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤ÎÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬¤½¤Ð¡£¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ÏÀ¸ÌÍ¤òè§¤Ç¾å¤²¡¢¤À¤·¤Î¸ú¤¤¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤Ä¤æ¤ò»È¤¤¡¢¼«Ëý¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÍÈ¤²¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨ÀáËè¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤ÏÂ¾Å¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÊÑ¤ê¼ï¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Î©¤ÁÀÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄµÞÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢À§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ò¡¡Ì¾¡§µþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
Àß¡¡Î©¡§1954Ç¯12·î
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç ¸Æó
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß¡ÊµþµÞ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó¡Ë
¤¨¤¤á¤ó¤ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§µþµÞ±èÀþ¤Ë11Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶¾Çþ²°¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤Î¼Â¤ò´Ý¤´¤ÈÈÔ¤¹þ¤ó¤À¡ÖÈÔ¤°¤ë¤ß¡×¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤½¤ÐËÜÍè¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-33-8¡¡¥µ¥¦¥¹¥²ー¥È¿·½É¥Ó¥ë6³¬
Àß¡¡Î©¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë4·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Ìî »Ë¾°
»ñËÜ¶â¡§41²¯100Ëü±ß¡ÊÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò100%¡Ë
¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëµ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2008Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª³÷ÅÄ¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢2026Ç¯1·î15Æü¸½ºß¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¥¨¥¥Ê¥«¤Ë83Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë±Ø¤½¤Ð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ê°Ã¤¤é¤¯¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¶¾ÇþËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¸¶¾Çþ¡¢²¿ÅÙ¤â¸¦µæ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÀ½¤Ä¤æ¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¼«²ÈÀ½¤«¤ÍÈ¤²¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ÈÌÀ¡¢À¶·é¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤º±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎË»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ëµ¤³Ú¤Ë¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµÞ¥°¥ë¥á¥Õ¥í¥ó¥È
ËÜ¡¡Éô¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈêÊ¸Ã«6ÃúÌÜ7ÈÖ22¹æ
Àß¡¡Î©¡§1965Ç¯11·î10Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ Å¯ÌÀ
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡ÊÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó¡Ë
¤·¤Ö¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¤È¸µµ¤ÎÉ¤¤ÀÜµÒ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÅìµÞÀþ±èÀþ¤òÃæ¿´¤Ë±Ø¥Ê¥«¡¢±Ø¥Á¥«¤Ë15Å¹ÊÞ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤Ð¤Ï¡¢Ì£¡¦¹á¤ê¡¦¤Î¤É¤´¤·¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇÛ¹ç¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー£±¤Î¡Ö¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º
ËÜ¡¡Éô¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî6ÃúÌÜ9ÈÖ3¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¾åÌî¥Ó¥ë8¹æ´Û 5F
Àß¡¡Î©¡§2006Ç¯4·î3Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹õ¿Ü¡¡ÎÉ¹Ô
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß¡ÊÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó¡Ë
¤½¤Ð½è¤á¤È¤í°Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¤½¤Ð¡¦¤Ä¤æ¡¦Å·¤×¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Ð¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âè§¤ÇÎ©¤Æ¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤½¤Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤æ¤ÏÉ÷Ì£Ë¤«¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤àÈþÌ£¤·¤µ¤¢¤ë¤Ä¤æ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢Å·¤×¤é¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¼«²ÈÀ½Å·¤×¤é¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÉÜÃæÄ®£²ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤Î£±£´¡¡µþ²¦ÉÜÃæ£²ÃúÌÜ¥Ó¥ë£µ³¬¡¡
Àß¡¡Î©¡§1976Ç¯11·î8Æü
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼À¥¡¡Àµ
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß¡Êµþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó¡Ë
µþ²¦±èÀþ¤Ë£³¥Ö¥é¥ó¥É·×£¸Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È±èÀþ¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÈ¨¤½¤Ð¡¿¥µ¥Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤½¤Ð¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Î©¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±Ø¥Ê¥«¤Î¤ªÅ¹¡£Ë»¤·¤¤»þ¤ä¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ËÊØÍø¤Ê±Ø¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£
ËüÍÕ¤½¤Ð¡¿Å¹Æâ¤ÇÀ½ÌÍ¤·ÃíÊ¸¤´¤È¤Ëè§¤Ç¾å¤²¤ë¡ÈÂÇ¤Á¤¿¤Æ¡¦è§¤Ç¤¿¤Æ¡É ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤ÎÎ¤¡¿¤ª¶¾Çþ¤ÈÆüËÜ¼ò¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¶¾Çþµï¼ò²°¤Ç¤¹¡£