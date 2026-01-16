株式会社リンクス

最先端の技術を世界中から発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装するテクノロジープロバイダである株式会社リンクス（所在地：東京都品川区 代表取締役：村上 慶 以下、リンクス）は、2026年1月21日(水)～1月23日(金)の3日間、東京ビックサイトにて開催される「第10回ロボデックス ロボット開発・活用展」（主催：RX Japan 合同会社）に出展いたします。

「ロボデックス」は、工場・現場の課題をロボットで解決すべく、最前線の技術が集結した

日本最大級のロボット技術の展示会です。

物流・製造現場の完全自動化や課題解決に活躍するロボットやAMR/AGFやロボット向けの

部品・材料が一同に会する会場で、ぜひ最新技術に触れてみてください。

【株式会社リンクスの出展概要】

■日時：2026年1月21日(水)～23日(金) 10:00～17:00

■会場：東京ビックサイト

南1ホール S3-8

https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/lp/visit/robo.html

【展示予定】

■自律走行ロボット：iRAYPLE AMR/AGF

■画像処理ライブラリ：HALCON

■3Dスマートセンサー：Gocator

■産業用コードリーダ：iRAYPLE R5000

会社概要

商号： 株式会社リンクス（LINX Corporation）

代表者： 代表取締役社長 村上 慶

本社： 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル5階

TEL： 03-6417-3371（代） FAX： 03-6417-3372

設立： 1990年6月11日

URL：https://corp.linx.jp/

＜リンクスについて＞

株式会社リンクスは、最先端の技術を世界中から誰よりも早く発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装する、テクノロジープロバイダです。2021年8月より、「世界の天才たちの夢を、ビジネスに。」というミッション、そして、「工場から人を消す」というビジョンを掲げ、画像処理・AI、ロボット・AMR、IIoT（Industrial IoT）、SoCをベースとした組込システム開発等の分野で、世界中の市場から、技術革新のタイミングを的確にとらえ、最先端の技術や製品、サービスを国内の顧客に提供します。

【お問合せ先】

■株式会社リンクス 広報部

TEL： 03-6417-3371（代）

Mail：public_relations@linx.jp



