「第10回ロボデックス ロボット開発・活用展」出展のお知らせ ＜2026年1月21日(水)～1月23日(金)＞
最先端の技術を世界中から発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装するテクノロジープロバイダである株式会社リンクス（所在地：東京都品川区 代表取締役：村上 慶 以下、リンクス）は、2026年1月21日(水)～1月23日(金)の3日間、東京ビックサイトにて開催される「第10回ロボデックス ロボット開発・活用展」（主催：RX Japan 合同会社）に出展いたします。
「ロボデックス」は、工場・現場の課題をロボットで解決すべく、最前線の技術が集結した
日本最大級のロボット技術の展示会です。
物流・製造現場の完全自動化や課題解決に活躍するロボットやAMR/AGFやロボット向けの
部品・材料が一同に会する会場で、ぜひ最新技術に触れてみてください。
【株式会社リンクスの出展概要】
■日時：2026年1月21日(水)～23日(金) 10:00～17:00
■会場：東京ビックサイト
南1ホール S3-8
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/lp/visit/robo.html
【展示予定】
■自律走行ロボット：iRAYPLE AMR/AGF
■画像処理ライブラリ：HALCON
■3Dスマートセンサー：Gocator
■産業用コードリーダ：iRAYPLE R5000
会社概要
商号： 株式会社リンクス（LINX Corporation）
代表者： 代表取締役社長 村上 慶
本社： 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル5階
TEL： 03-6417-3371（代） FAX： 03-6417-3372
設立： 1990年6月11日
URL：https://corp.linx.jp/
＜リンクスについて＞
株式会社リンクスは、最先端の技術を世界中から誰よりも早く発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装する、テクノロジープロバイダです。2021年8月より、「世界の天才たちの夢を、ビジネスに。」というミッション、そして、「工場から人を消す」というビジョンを掲げ、画像処理・AI、ロボット・AMR、IIoT（Industrial IoT）、SoCをベースとした組込システム開発等の分野で、世界中の市場から、技術革新のタイミングを的確にとらえ、最先端の技術や製品、サービスを国内の顧客に提供します。
【お問合せ先】
■株式会社リンクス 広報部
TEL： 03-6417-3371（代）
Mail：public_relations@linx.jp