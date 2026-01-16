人気の中国ドラマの劇中歌(OST)をフルオーケストラ演奏で楽しめる企画『中国ドラマオーケストラコンサート～時を超えた出会い 2026・奏で～』を開催

株式会社ドロップ

中国・アジアエンターテイメントの日本展開を行う株式会社ドロップは、人気の中国ドラマの劇中歌（OST｜Original Sound Track）をフルオーケストラ演奏で楽しむことができるイベント『中国ドラマオーケストラコンサート～時を超えた出会い 2026・奏で～』を、2026年3月1日（日）に東京・立川の立川ステージガーデン（東京都立川市緑町3-3 N1）で開催します。複数の中国ドラマのOSTをオーケストラアレンジしたコンサートの開催は日本初の試みとなります。

本イベントでは、人気の中国ドラマの劇中歌（OST）が本イベント向けに特別アレンジされたオーケストラバージョンを、実際のドラマの映像とともにお楽しみいただけるイベントです。

日本で根強い人気を誇る『山河令』をはじめ、中国ドラマファンから高い支持を集めるドラマタイトルが並んでおり、2026年に日本でも放送が始まった最新の人気タイトル『蔵海伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～』の楽曲もお届けします。

また、『山河令』のOSTをはじめ、『三体』など日本でも人気の作品のOSTを手掛ける共催の北京嘉尤文化傳媒有限公司からは、「時代を超えて響き合う旋律は、まさに『高山流水（こうざんりゅうすい）』の調べのように、いつまでも色褪せることはありません。この度、『山河令』の音楽がオーケストラという形で、より広い世界という舞台で新たな『知音』に出会えることを心より嬉しく思います。海外にいてもなお、この『江湖の夢』を愛し続けてくださる皆様に感謝いたします。皆様が耳を傾けてくださるからこそ、時空を超えた共鳴が続いていくのです。この懐かしい旋律が、あの熱い情熱と感動を呼び覚ましてくれることを願っています。」とコメントが寄せられています。

チケットは1月17日(土)12時に「オフィシャル先行先着」がチケットぴあ（https://w.pia.jp/t/chinesedrama-concert2026/）にてスタートします。なお、イベントの最新情報はDROPエンタメ公式X（https://x.com/drp_asia）でも発信します。

イベントの公式概要はこちらから https://drp.asia/news/orchestra01

イベント実施概要

タイトル

中国ドラマオーケストラコンサート～時を超えた出会い 2026・奏で～

日時

2026年3月1日（日）〈第1部〉15:00開演（14:15開場） 〈第2部〉18:30開演（17:45開場）

会場

立川ステージガーデン｜TACHIKAWA STAGE GARDEN

東京都立川市緑町3-3 N1 https://www.t-sg.jp/

演奏

グランドフィルハーモニック東京

指揮：首席客演指揮者 松元 宏康

主催

株式会社ドロップ

共催

北京嘉尤文化傳媒有限公司

特別協力

ぴあ株式会社

協力

株式会社エスピーオー

株式会社博報堂ＤＹミュージック&ピクチャーズ

アジア・リパブリック・エンターテインメント株式会社

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

株式会社コンテンツセブン

後援

公益社団法人日本中国友好協会

認定NPO法人東京都日中友好協会

演奏タイトル

※予定 ※日本放映順

【蘭陵王（らんりょうおう）】

(C) 2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved.,上海上影英皇文化発展有限公司,北京東王文化発展有限公司

2013年に中国で放映され、全話視聴率が３位以内、最終話は１位を記録し、中国四大放送局の平均視聴率は2013年の史劇ドラマNo.1となったラブロマンス史劇の傑作。

日本の雅楽でも知られる「蘭陵王」は、あまりの美貌のため、仮面をつけて戦ったなどの伝説があるほど美しすぎる悲劇の王。南北朝時代を舞台に、忌まわしき運命に翻弄されながらも愛を貫く、 美しき蘭陵王と天女の血を継ぐと言われる心優しいヒロインの悲恋の物語。

ドラマ公式サイト：https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/ran-ryo-ou/

今後の放送予定：2026年2月10日(火) 午前4時～ BS11にて、毎週火～金曜日放送予定

【琅琊榜（ろうやぼう）～麒麟の才子、風雲起こす～】

(C)2015 China International TV Corporation. All Rights Reserved.

提供：博報堂ＤＹミュージック＆ピクチャーズ／アジア・リパブリック９周年

2015年に中国で放映され、中国版エミー賞といわれる『2015年度国劇盛典』にて、「影響力のあったドラマ賞」「最優秀男優賞」を始め、最多の10冠を獲得した神ドラマ。インターネットでの反響もすさまじく、中国版Twitter「微博」ではドラマジャンルで過去最高となる226万回の検索数を記録、ネット放送の視聴数60億回超という驚異の数字をたたき出した。

冤罪で一族を失った男が、知略で朝廷に復讐と正義をもたらす策略史劇。主人公の梅長蘇（ばいちょうそ）の鮮やかな策士ぶりは、天才軍師・諸葛孔明をも超えるとも言われ、その過酷な運命を背負った生き様は大きな感動を呼び、「中国ドラマ最高のクオリティ作品」と絶賛された。

ドラマ公式サイト：http://rouyabo.com/

【永遠の桃花～三生三世～】

(C) 2017 Shanghai GCOO Entertainment Co., Ltd

2018年に中国で放映され、TVドラマシリーズではじめて配信の総視聴回数が500億回を超え、歴代1位を記録。第22回アジアテレビジョンアワード（Asian Television Awards 2017）優秀撮影賞受賞など海外でも絶賛されたラブロマンス史劇超大作。

仙界・人間界をまたぐ三世にわたる運命の恋を描く壮大な仙侠ラブストーリー。純愛、引き裂かれる愛、記憶をなくしたヒロイン…三世に渡って描かれた一途な純愛と激動の運命に引き込まれる視聴者が続出し、社会現象を巻き起こした。

ドラマ公式サイト：https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/eternallove/

【明蘭～才媛の春～】

(C) Daylight Entertainment CO.,LTD

2018年に中国で放映開始。視聴回数は131億回を超え、2019年の2019年TVドラマ年間視聴率 第1位を記録したヒット作。中国を代表する人気スター、チャオ・リーインとウィリアム・フォンが共演し、強い絆で結ばれる夫婦の愛を丁寧に描いたラブ史劇の名作。

側室の娘として生まれたヒロイン・明蘭は父の正妻や側室、異母姉妹など多くの親族が暮らしている盛家に引き取られ、虐げられて育つ。不遇な境遇を乗り越え御曹司である顧廷菀に嫁ぎ、顧家の女主人として夫を支える自立した芯の強い女性として成長していくヒロインを、チャオ・リーインがたっぷりの愛嬌と聡明さを持って好演。視聴者の共感と感動を呼んだ。

ドラマ公式サイト：https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/meiran/

【山河令（さんがれい）】

(C) Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd.

2021年に中国でドラマがスタートすると瞬く間に、数々のエンタメサイト等での人気ランキングにてドラマ自体や主演のチャン・ジャーハン、ゴン・ジュンがNo.1など上位を席巻。放送終了後も、2021年上半期視聴者評価ランキング（中華時代劇部門）1位を獲得。中国最大の作品評価サイト豆瓣（Douban）にて大ヒット作「陳情令」を超え、8.6点という高評価を獲得した。その熱は瞬く間に世界に広がり、190以上の国と地域で放映されている。

過去を背負う二人の男が江湖の陰謀に巻き込まれながら絆を深めていくブロマンス時代劇。朝廷の暗殺組織「天窗」から抜け出すために、自身の体にくぎを打ち、代わりに残された3年間の自由を得た「天窗」の元⾸領、周子舒は謎の男、温客行と出会い、一夜にして無敵になれるといわれる武庫の鍵「琉璃甲」をめぐる壮大な争いに巻き込まれていく。

ドラマ公式サイト：https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/woh/

蓮花楼

(C) Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.

2023年に中国で放映され、『2023国劇盛典』にて年度優秀ドラマ賞を授賞したのをはじめ、各ドラマアワードで16冠達成した大ヒット時代劇。中国最大のSNS微博（weibo）でも話題閲覧数682億回超、中国最大の作品評価サイト豆瓣（ドウバン）での評価＆評価者は2024年７月下旬時点で、約70万人が評価し平均8.5点の高得点を記録しいまだに伸び続けている。

元天才剣客が放浪医となり、仲間と共に事件の謎を解く武侠×推理劇。10年前、宿命のライバル・笛飛声（シャオ・シュンヤオ扮）との対戦後に重傷を負った伝説の剣神・李相夷（チョン・イー扮）が李蓮花として江湖を放浪する中、猟奇事件に挑む新米侠士の方多病（ツォン・シュンシー扮）と真相を究明しながら、10年前に仕掛けられたある陰謀を暴いていく。

ドラマ公式サイト：https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/renkaro/

【長相思（ちょうそうし）】

(C) Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd

2023年に中国で放映され、配信開始2時間でリアルタイム熱度ランキング1位となり、総再生回数は40億回超。2023年度時代劇ドラマ再生数1位に輝き、中国で社会現象を巻き起こした全62話の時代劇ロマンス超大作。

王姫の身分を捨て、男性として人生を歩むひとりの女性と命をかけて彼女を愛する4人の男たちとのドラマを描く。国民的人気女優ヤン・ズーが唯一無二のヒロインを演じ、ジャン・ワンイー、ドン・ウェイ、タン・ジェンツー、ワン・ホンイーの4人の最旬イケメン俳優が相手役を熱演。4者4様の魅力を繰り出し、視聴者による“推し選び”が加熱するなど、大きな話題となった。

ドラマ公式サイト：https://nbcuni-asia.com/sp/chousoushi/

【蔵海＜ザンハイ＞伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす】

(C) Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

2025年に中国で放映され、配信での再生回数が２５億回超を記録。海外でも大旋風を巻き起こし、2025年の中国ドラマ界の話題を独占した大ヒット時代劇。「陳情令」で一躍脚光を浴び、「斗羅大陸～７つの光と武魂の謎～」「玉骨遥（ぎょっこつよう）」などのヒット作で不動の地位を確立した、中国が世界に誇る“国宝級”スター、シャオ・ジャン主演。

一族を皆殺しにされた少年が成長し、策謀と裏切りが渦巻く宮廷で次々と立ちはだかる難関を突破、復讐に向かう姿を描き出す宮廷復讐劇。シャオ・ジャンが演じるのは、一家惨殺の悲劇の中で仮面の男に救い出され、１０年にわたり風水や建築術を学んだ後、家族の仇を討つため都に赴く青年・蔵海（ザン・ハイ）。冴えわたる頭脳で困難を乗り越え、鮮やかな逆転劇を繰り広げる。

ドラマ公式サイト：https://www.c7-collection.com/zanhai-den

※演奏タイトルでは楽曲に合わせてドラマ映像をお楽しみいただけます。

※一部権利上の都合によりドラマ映像が使用できない場合がございます。

※演奏タイトル及び内容には変更が生じる場合がございます。

演奏楽曲の中国権利会社様からのコメント

東陽正午陽光影視有限公司様（Daylight Entertainment Co., Ltd.）

“每一段旋律背后都承载着一段动人的故事。得知这些熟悉的曲调将在海外剧场响起，我们感到非常欣慰。感谢所有海外观众对我们剧集和音乐的关注，希望音乐能跨越空间，带给每一位听众同样的感动。”

「一つ一つの旋律には、人々の心を打つ物語が込められています。私たちの親しみ深い楽曲が海外の劇場のステージで演奏されると聞き、心から嬉しく誇らしく思っております。ドラマと音楽を愛してくださる海外の視聴者の皆様に、深く感謝申し上げます。音楽が空間を超えて、会場の皆様に同じ感動を届けてくれることを願っています。」

Tencent Music Entertainment Group様

“很高兴能见证这些影视原声作品走向更广阔的国际舞台。感谢主办方通过交响乐这一宏大的艺术形式，让更多人感受到中国影视音乐的独特韵味。谢谢大家的支持与厚爱，期待这场视听盛宴圆满举行。”

「私たちの作品が、オーケストラという壮大な芸術形式を通じて、より広い国際的な舞台へと羽ばたくことを大変光栄に思います。中国のテレビドラマ音楽の独特な趣を、より多くの方々に届けてくださる主催者の皆様に感謝いたします。皆様の温かいご支援に感謝するとともに、この音楽の祭典が素晴らしい成功を収めることを心よりお祈り申し上げます。」

チケットについて

チケットはチケットぴあにて、下記「チケットスケジュール」の通り販売いたします。

https://w.pia.jp/t/chinesedrama-concert2026/

S席- 各部 17,000円（税込）- 各部公演チケット｜1階中央席または2階前方中央席指定A席- 各部 14,000円（税込）- 各部公演チケット

【チケット内容】

公演各部に指定席にてご参加いただけるチケットです。

公演各部の全席に「演奏プログラム（紙面）」付き。

チケットスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116237/table/21_1_dacaa98768f3f55b63d1c7a3236d0910.jpg?v=202601160522 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/116237/table/21_2_cb9771577fa84cf8f22560a8f46a5ff3.jpg?v=202601160522 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/116237/table/21_3_f8c534f63d53bb3bb8f5281807b6e7eb.jpg?v=202601160522 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/116237/table/21_4_3c7a5bdc83d6df691412bc29d172c557.jpg?v=202601160522 ]

お申し込みに際しての詳細や注意事項はイベントページをご覧ください。

https://drp.asia/news/orchestra01

株式会社ドロップ

株式会社ドロップは中国のドラマ・アーティスト等のエンターテイメントの日本進出や、日本ブランド向けの中国マーケティング支援を展開しています。これまで中国発男性アイドルグループ「INTO1」や「熊猫堂ProducePandas」、中国発アイドル”中華ドル”をはじめとする中国人アーティストの日本展開、日本初となる中国時代劇ドラマのファンミーティングなどを手掛けてきました。