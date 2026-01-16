「MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」に湖池屋が協賛！ライヴグッズとして、MISIA×湖池屋のコラボポテトチップスの会場販売が決定

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、日本を代表する歌手のひとりであるMISIAさんとコラボレーションした、寄付にも繋がるポテトチップス「アイノポテチ」シリーズより、「アイノポテチ MISIA好いとっと たっぷり！のり塩」「アイノポテチ MISIA好いとっと パリパリ餃子」の2品セットを、2026年1月24日（土）から始まるMISIAさんの全国アリーナツアー「MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」のライヴ会場にて販売します。また、2026年1月17日（土）からは、ツアーグッズ特設オンラインストアでも販売を開始します。

湖池屋は、豊かな社会の実現とその持続に貢献するため、45年以上に渡って協賛会社として運動に参加しているベルマーク教育助成運動をはじめ、お菓子を通じた様々な社会貢献活動に取り組んでいます。アフリカの子どもたちへの教育支援や、子どもたちの医療支援などの社会貢献活動に積極的に取り組むMISIAさんの考えに湖池屋が共感し、また、MISIAさん本人が大好きな「ポテトチップス」を通じて社会貢献活動に取り組み、発信したいという思いが重なり、2022年10月に初のコラボ商品「アイノポテチ」が誕生しました。



2023年3月には、「湖池屋ポテトチップス」のCMソングとしてMISIAさんに書き下ろしていただいた「愛をありがとう」を起用し、さらに昨年8月には同CMのメインキャラクターとしてご出演いただくなど、継続したご縁をいただいてまいりました。この度、1月24日（土）よりスタートするMISIAさんの全国アリーナツアー「MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」においても、湖池屋が協賛するとともに、ライヴグッズとして新商品「アイノポテチ」を発売することが決定しました。



今回会場で販売する「アイノポテチ」は、より多くのお客様にお楽しみいただきたいとの思いから、ポテトチップスとしての“親しみやすさ”を大切にしながら、コラボならではの工夫を加えた新しいラインアップとして登場します。「アイノポテチ MISIA好いとっと たっぷり！のり塩」は、湖池屋を代表するフレーバーである、「のり塩」をアレンジ。ふんだんに海苔を使用した特別な一品に仕上げました。もう一品はMISIAさんの出身地である“九州”にちなんだ、「アイノポテチ MISIA好いとっと パリパリ餃子」。九州名物のひとつである一口餃子をイメージし、肉の濃厚な旨みと酢醤油の酸味がきいた手が止まらなくなる味わいに仕立てました。



尚、今回販売する「アイノポテチ」2品についても、1袋からできる社会貢献を通じて愛の輪を広げたいとの思いから、1袋あたり1円を国立成育医療研究センターの「アイノカタチ基金」に寄付し、ポテトチップスというカタチで子どもたちにサポートを届けます。



また、会場に来られないファンのみなさまにもお買い求めいただける場として、ツアーグッズ特設オンラインストアでは、「たっぷり！のり塩」「パリパリ餃子」の2品セットにて販売します。



MISIAさんのファンのみなさまを始め、ポテトチップス好きの方にもたまらない一品となっています。ぜひお買い求めください！





【商品概要】※ライヴ会場／ツアーグッズ特設オンラインストア限定

■商品名／内容量

「アイノポテチ MISIA好いとっと たっぷり！のり塩」／55g

「アイノポテチ MISIA好いとっと パリパリ餃子」／55g



■価格

1,000円（税込） ※2種類のセット販売 ※通販は送料別



■発売日／販売先

2026年1月24日（土）～／各ライヴ会場物販

2026年1月17日（土）12時～／ツアーグッズ特設オンラインストア

※数量限定





【ツアーグッズ特設オンラインストア】

(URL) https://www.info.narabuzz.com/post/misia-hoshizoralive-grandhorizon





●MISIA（ミーシャ）

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。東京オリンピック開会式では日本国歌を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績からアフリカ開発会議（TICAD）などの国際会議の大使も歴任している。



MISIA Official Site：https://www.misia.jp





●アイノカタチ基金

東京・世田谷区の国立成育医療研究センターが設立した基金。基金への寄付は、先進的な医療への支援や子どもたちの療養環境の整備などに使われている。基金の名称はMISIAの楽曲タイトルに由来し、MISIAはこれまでにもアイノカタチ基金へさまざまなサポートを実施している。

