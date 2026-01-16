”洗剤を使わない洗濯”でSDGsに貢献するホテルランドリー「wash+ Comfort」　熱海パールスターホテルに採用

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が展開する宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」が、熱海パールスターホテルに採用されました。

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

ホテルスタッフの現場の声から生まれたホテルランドリー

ホテルなど宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」は、2022年にホテルスタッフの声を反映し開発されました。

インバウンド需要の高まりや長期滞在ゲスト増加に対応、スタッフの手間軽減・省人化を実現し、SDGsの10項目を達成して施設の価値向上に貢献します。

◎スタッフの手間軽減・省人化を実現

・キャッシュレス決済標準搭載、両替対応をゼロに

・多言語化（英韓中台の4か国語）標準対応で使い方説明対応を軽減

・売上・稼働管理のオンライン化でランドリー管理の手間を圧倒的に軽減

・洗濯機・乾燥機を分け稼働を改善しフロントへの問合せを軽減

・洗濯パンサイズに設置できるコンパクトでメンテナンスしやすい機器で維持管理の手間を軽減

◎施設の価値向上に貢献

・洗剤を使わないためアレルゲンフリー

・洗剤を使わないため排水汚染を減らし環境負荷を軽減

・縦型洗濯機に比べ大幅に節水し水資源を保全（High-endモデル約70％・Standardモデル約50％）

・洗濯機・乾燥機を必要な分だけ運転するので光熱費削減に貢献

・弊社オリジナルの黒を基調とした落ち着いた外装で館内の高級感・非日常感と調和

▼今回の導入ホテル

熱海パールスターホテル

熱海パールスターホテルは、静岡県熱海市の海岸線に佇む、全室温泉付きのラグジュアリーホテルです。

相模湾の景色と一体となるよう設計された建築と、海・光・空を取り込む開放的な空間が、訪れる人を非日常へと誘います。

館内には、心身をととのえるための多彩な施設が揃い、最上階のインフィニティバスやスパをはじめ、上質な癒しの時間を演出する滞在環境が整えられています。

さらに、DX設備によるスマートな滞在環境を整え、国内外の富裕層に向けた上質なウェルネスリトリートをご提案しています。

日常から解き放たれる、静謐で贅沢な時間をご体感いただけます。

住所：静岡県熱海市東海岸町6-45 （熱海サンビーチ・お宮の松目の前）

TEL：0557-48-6555

https://pearlstar.jp/

時代のニーズに応える新しい宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」

「ミシュランガイド ホテルセレクション2025」 掲載、“私の知らない熱海”に出会えるラグジュアリーホテル

wash-plusは、「コインランドリーwash+」の運営を通して全国で多くのランドリー運用の実績を持っており、宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」はその技術を宿泊施設向けに最適化したものです。

「wash+ Comfort」は、ホテル・ゲストハウス・シェアハウス・寮・その他宿泊施設のコインランドリー向けに、省スペースに設置ができるシンプルで使いやすい小型機をご提供。

拡大するインバウンド需要への対応や環境への配慮、ホテル・旅館の人手不足といった時代のニーズに的確に応えます。

楽しく特別な旅行・宿泊体験を、SDGsにも貢献できるアレルゲンフリーなランドリーで更に充実したひとときに。

ご案内とお問い合わせフォーム

ランドリー機器の入れ替え、新たなランドリールームの設置など、ニーズに合ったご提案をいたします。設置は1台から可能です。お気軽にお問い合わせください。

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。