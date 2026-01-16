MOUSSY（マウジー）HERSHEY′S（ハーシーズ）とのコラボレーションを1月23日(金)より発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、HERSHEY'S（ハーシーズ）とのコラボレーションアイテムを1月23日(金)より発売いたします。

発売に先立ち、1月16日(金)正午よりSHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付を開始いたします。

1894年創業、クラシックなパッケージと親しみやすい味わいで、世代を超えて愛されるアメリカを代表するチョコレートブランドのHERSHEY'S（ハーシーズ）とMOUSSYのスペシャルコラボレーションを発売。

今回のコラボレーションではHERSHEY'Sが持つ"甘さ"と"ノスタルジー"を、ハートのモチーフや刺繡、ラインストーンなど繊細なディティールで再解釈。ブラウンやピンクのカラーでバレンタインのムードを感じさせながら、日常に溶け込むデザインに。

特別な日にも、自分らしく過ごす日にもほんのり甘く、気分を上げてくれるTシャツやスウェットのセットアップ、キャップなど計7型となっています。

▪特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/collaboration/hersheys/

本スペシャルコレクションは、SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）に1月16日(金)正午より入荷連絡受付開始、MOUSSY全国店舗およびECサイト（SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN）にて1月23日(金)より発売を開始いたします。

LOOK

商品詳細

HERSHEY'S L/S TEE

COLOR：IVORY,LIGHT PINK,BROWN

SIZE：FREE

PRICE：8,470円(税込)

HERSHEY'S POLO SWEAT PO

COLOR：BROWN, TOP GRAY

SIZE：FREE

PRICE：11,990円(税込)

HERSHEY'S SWEAT PANTS

COLOR：BROWN, TOP GRAY

SIZE：1,2

PRICE：12,980円(税込)

HERSHEY'S ZIP UP KNIT CD

COLOR：BROWN,GRAY

SIZE：FREE

PRICE：19,800円(税込)

HERSHEY'S CHOCOLATE CAP

COLOR：LIGHT BLACK,BROWN

SIZE：FREE

PRICE：5,995円(税込)

HERSHEY'S SLOUCH SOCKS

COLOR：OFF WHITE

SIZE：FREE

PRICE：3,850円(税込)

HERSHEY'S KEY CHARM

COLOR：BROWN

SIZE：FREE

PRICE：5,995円(税込)

発売詳細

1月16日(金) 正午 入荷連絡受付開始

・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)

1月23日(金) 発売開始

・MOUSSY全国店舗(https://www.moussy.ne.jp/shoplist.html)およびMOUSSY FLAGSHIP SHOP(https://www.moussy.ne.jp/shoplist.html)

・ECサイト（SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/moussy/)）

【HERSHEY’S（ハーシーズ）】

HERSHEY’S（ハーシーズ）は、1894年にアメリカで創業された世界有数のチョコレートメーカー。チョコレートやキャンディ、スナック菓子などを展開し、「HERSHEY’S」「KISSES」「Reese’s」などの有名ブランドが多数。チョコレートを通して日常に幸せを運ぶハーシーと呼ばれる。

HP：https://www.hersheyland.jp/

【BRAND SLOGAN】

女性が持つ無限の可能性。

私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、

カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。

デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。

その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。

MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。

すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

【MANIFESTO】

01 STAND UNAPOLOGETICALLY

誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。

02 BREAK BOUNDARIES

カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。

03 CHOOSE FREEDOM

原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。

04 CELEBRATE EVERY SHAPE

すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。

05 OWN RAW BEAUTY

飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 3 月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/

