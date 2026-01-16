【ヨネダコウ先生『Rain ～囀る鳥は羽ばたかない コラボカフェ&複製原画展～』】マンガ展×ORBcafe の共同企画でマレーシア・クアラルンプールで26年1月21日から開催決定！

株式会社TORICO

株式会社TORICO(本社:東京都千代田区 代表:安藤拓郎)が運営するマンガ展と、ORBcafe の共同企画として、マンガ展にて2023年3月に開催したヨネダコウ先生『Rain ～囀る鳥は羽ばたかない コラボカフェ&複製原画展～』を2026年1月21日からマレーシア・クアラルンプールにてリバイバル開催することが決定しました。

- 概要

タイトル：Rain ～Twittering Birds Never Fly Collab Cafe & Reproduced Illustration Exhibition Supported by Manga10～

開催期間：2026年1月21日～2026年2月4日

会場：G-65 Mitsui Shopping Park LaLaport Bukit Bintang City Centre No.2, Jalan Hang Tuah, 55100, Kuala Lumpur

時間：10:00～22:00(現地時間)

イベントページ：https://orb-cafe.com.my/rain-twittering-bir ds-never-fly/(https://orb-cafe.com.my/rain-twittering-bir%20ds-never-fly/)

- 特典付きカフェメニュー- グッズ

【主催】株式会社TORICO・ORBcafe Malaysia

【リアルタイム情報】X（旧Twitter）:https://x.com/manga10_torico

▼ORBcafeのSNSアカウントにてより詳しい情報をご確認いただけます。

X（旧Twitter）：https://x.com/ORBcafe_my

Instagram：https://www.instagram.com/orbcafe_my/