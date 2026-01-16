キッコーマンから、国産米100％でつくった「マンジョウ 国産米 本みりん」新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、2月2日に、「マンジョウ 国産米 本みりん」を全国で新発売します。

「国産米 本みりん」は、国産米を100％使用し、国内醸造100％で仕上げた本みりんです。

お米由来のコクとうま味が特徴です。魚や肉の臭みを消す機能のある有機酸を2倍（＊1）含んでおり、当社の本みりんと比べて、「臭みをやわらげる」「食材の風味を引き立てる」などの調理効果を高めた商品です。

パッケージは「国産米」の文字を強調することで、原料にこだわった商品であることが分かりやすいデザインにしました。

「国産米 本みりん」は「キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ」との相性が良く、煮物や照り焼きなど、和食の定番料理が、上品でうま味やコクのある味に仕上がります。

しょうゆと本みりんを加熱して一緒に使うと、アミノ酸と糖分が合わさってメイラード反応（＊2）が起こり、香ばしい香りが生まれ、食欲をそそる甘辛味になります。

しょうゆと本みりんの組み合わせは日本各地で用いられ、私たちの食卓に欠かせない料理の味付けになっています。

キッコーマンは、和食に欠かせない調味料のラインアップを充実させることで、これからも毎日の食事づくりを応援してまいります。

（＊1）当社「本みりん」比

（＊2）メイラード反応とは、糖とアミノ酸を加熱したときに見られる、褐色物質（メラノイジン）を生み出す反応のこと。香ばしい香りのもととなります。



記

１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/178_1_1aa8bd33e8ddcd05b6b3208be745f398.jpg?v=202601160522 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年2月2日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

以上